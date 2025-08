L’Afrique est confrontée à une troisième vague de COVID-19 et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) craint que ce soit la pire à ce jour. Toutefois, moins de 2 % des trois milliards de doses de vaccin administrées dans le monde l’ont été en Afrique. La mise en place d’un nouveau centre de production de vaccins à l’Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal, s’inscrira dans une stratégie à l’échelle du continent pour combler cette lacune considérable et accroître la capacité de l’Afrique à produire des vaccins.

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité d’accroître la vaccination en Afrique », affirme Amadou Sall, directeur de l’Institut. « Si l’on veut endiguer la transmission ou limiter la gravité de la maladie, nous devons vacciner davantage de personnes. »

Pour augmenter ses taux de vaccination, l’Afrique doit obtenir plus de doses. La construction de nouveaux centres de production sur le continent est essentielle, car l’Afrique importe actuellement 99 % de ses vaccins. La nouvelle usine de production de vaccins de l’Institut Pasteur de Dakar devrait fabriquer jusqu’à 25 millions de doses par mois de vaccin homologué contre le COVID-19 d’ici la fin de 2022, ce qui en fait un chaînon clé de la stratégie vaccinale de l’Union africaine et des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

« L’Afrique dépend pleinement des autres pays pour produire des vaccins et les mettre à la disposition des Africains », déclare Ramon Ynaraja, le représentant de la Banque européenne d’investissement au Sénégal. « Nombre de pays africains, même ceux qui disposent des fonds nécessaires, ne peuvent tout simplement pas avoir accès aux vaccins sur le marché. C’est pourquoi ce site au Sénégal, qui couvrira toute la chaîne de production, revêt une telle importance pour le continent. »

Un processus coûteux et complexe

Les programmes de fabrication de vaccins sont coûteux et complexes, même pour des organisations faisant intervenir des techniques de pointe comme l’Institut Pasteur de Dakar, qui a plus de 80 ans d’expérience dans la mise au point de vaccins et qui est actuellement le seul établissement d’Afrique à produire un vaccin homologué par l’OMS. Dernièrement, l’institut a aussi collaboré avec la Banque européenne d’investissement (BEI) et KfW, la banque de développement allemande, à la production à grande échelle de tests rapides de dépistage du COVID-19 pour le personnel de santé.