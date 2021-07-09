Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Macky Sall, se félicite du soutien de l’Équipe Europe et de l’ensemble des partenaires, y compris les États-Unis et le Groupe de la Banque Mondiale, à la construction au Sénégal d’une usine de production de vaccins contre la COVID-19 et d’autres maladies endémiques.

Le Président de la République du Sénégal, le Commissaire européen en charge du marché intérieur, le Directeur de la Banque européenne d’investissement, et les États Unis ont signé des conventions de subventions pour un projet d’établissement d’une unité de production de vaccins à grande échelle.

Cette décision s’est faite dans le cadre de l’initiative Équipe Europe pour la fabrication et l’accès aux vaccins, aux médicaments et aux technologies de la santé en Afrique.

Ce projet va accroître sensiblement les capacités de production médicale et de vaccin de l’Afrique et réduire considérablement sa dépendance de l’extérieur où elle importe 99% de ses besoins en vaccin.

L’Institut Pasteur de Dakar va héberger un pôle régional de production.

Ce mécanisme sera soutenu par le Gouvernement du Sénégal et les partenaires financiers internationaux

L’objectif de produire en Afrique des vaccins contre la COVID-19 s’est rapproché aujourd’hui après que « l’Équipe Europe » a officiellement accepté de soutenir des investissements à grande échelle dans la production de vaccins par l’Institut Pasteur de Dakar, parallèlement à d’autres mesures de soutien. La nouvelle usine devrait réduire la dépendance de l’Afrique à l’égard des importations, de vaccins, actuellement de 99 %, et renforcer sa résilience face à de futures pandémies.

L’accord fait partie d’un vaste ensemble d’investissements de l’Équipe Europe dans la production de vaccins et de produits pharmaceutiques en Afrique. L’Équipe Europe réunit la Commission européenne, les États membres de l’UE et la Banque européenne d’investissement, ainsi que d’autres institutions financières, conformément à la stratégie de l’UE avec l’Afrique et à celle de l’Union africaine / Centres de contrôle et de prévention des maladies en Afrique (CDC Afrique) et les Partenariats pour la production des vaccins en Afrique (PAVM).

L’Équipe Europe, avec d’autres partenaires internationaux, s’est engagée à apporter un important soutien à la viabilité à moyen et long terme du projet. Il s’agit notamment:

Le ministère fédéral allemand de la coopération et du développement économiques (BMZ) soutient le centre de production du Sénégal avec une subvention de 20 millions d’euros par l’intermédiaire de la KfW, la banque allemande de développement.

La France, au travers de l’Agence française de développement (AFD), a déjà octroyé deux premiers financements pour un total de 1,8 millions d’euros au projet MADIBA (Manufacturing in Africa for Disease Immunisation and Building Autonomy) de l’Institut Pasteur de Dakar pour les études de faisabilité et les premiers investissements. Le groupe AFD et sa filiale secteur privée, Proparco, travaillent également au cœur du groupe des partenaires techniques et financiers à structurer le projet pour finaliser un soutien financier de plus grande ampleur.

La Belgique soutiendra le Sénégal dans ses initiatives pour structurer la production de vaccins et de produits pharmaceutiques, notamment avec le centre pharmaceutique Pharmapolis. La Belgique se félicite également qu’une entreprise belge de biotechnologie active dans les nouvelles plateformes de bioproduction établisse, avec l’appui de la Wallonie, un partenariat, avec l’Institut Pasteur de Dakar, pour le renforcement des capacités et le transfert de technologies.

La Commission européenne examine actuellement avec les autorités sénégalaises la possibilité de mobiliser des fonds supplémentaires d’ici la fin de l’année 2021 au titre du nouvel instrument NDICI/Global Europe pour soutenir ce projet. Cela se ferait dans le cadre de l’initiative Équipe Europe, dotée d’un budget d’un milliard d’euros, pour stimuler la fabrication de vaccins et de médicaments et développer les technologies de la santé en Afrique et l’accès à ces vaccins et technologies. Cela avait été annoncé par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en mai 2021.

Lors d’une cérémonie organisée au palais présidentiel de Dakar, le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Macky Sall, le Commissaire européen en charge du marché intérieur, Thierry Breton, ainsi que les représentants de l’Allemagne, de la France, de la Belgique, la Banque européenne d’investissement et d’autres institutions de financement du développement, notamment la Société financière internationale (SFI), ont confirmé aujourd’hui les détails du soutien de l’Equipe Europe pour accélérer la préparation du projet, développer les capacités de production et entreprendre des travaux de faisabilité technique. Ceci sera essentiel pour débloquer des investissements à grande échelle au profit de la nouvelle usine. Celle-ci, qui sera construite dans les dix-huit mois prochains, dotera le continent africain d’une unité de dernière génération pour la production de vaccins autorisés contre la COVID-19.

Aujourd’hui l’Équipe Europe fournit une aide non remboursable de 6,75 millions d’euros pour la réalisation d’études de faisabilité technique et la préparation de la nouvelle installation à l’Institut Pasteur de Dakar. Ce montant comprend 4,75 millions d’euros de la Commission européenne et de la Banque européenne d’investissment (BEI), 200.000 d’euros de l’Allemagne et 1,8 millions d’euros de la France. Cela permettra également de définir et de convenir du coût total de l’investissement et des structures financières avec les partenaires sénégalais et internationaux. La construction de la nouvelle usine devrait commencer cette année, avec une production de 25 millions de doses de vaccin par mois d’ici la fin de l’année 2022.

En annonçant les contrats signés aujourd’hui, Amadou Hott, Ministre de l’Économie du Sénégal, a déclaré : « Pour renforcer la lutte contre les pandémies en Afrique, le gouvernement sénégalais s’est engagé, entre autres, développer la production de vaccins contre la COVID-19 à l’Institut Pasteur de Dakar. Ce projet s’inscrit dans la vision de Son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal, de jeter les bases de la souveraineté pharmaceutique et médicale du pays et de participer à la réalisation de celle du continent. Il est fortement soutenu par mes collègues chargés des Finances et de la Santé qui considèrent que c’est un autre levier pour lutter de manière plus efficace contre la pandémie de la covid-19. Le financement initial et l’expertise de l’Équipe Europe et d’autres partenaires tels que les États-Unis et le Groupe de la Banque Mondiale, mais aussi les bailleurs régionaux, permettront d’accélérer la construction de la nouvelle usine de production, d’améliorer l’accès à des vaccins à des prix abordables en Afrique et de faciliter la production de vaccins pour faire face efficacement aux pandémies ».

« L’Afrique importe actuellement 99 % de ses vaccins. Mais avec l’accord conclu aujourd’hui, l’Équipe Europe aide le Sénégal à franchir une étape importante vers la production de ses propres vaccins et la protection des africains contre le COVID-19 et d’autres maladies. Nous ferons davantage. Il ne s’agit que de la première partie d’une initiative beaucoup plus vaste de l’Équipe Europe pour soutenir la production de médicaments et de vaccins en Afrique », a déclaré Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne.

« Il est essentiel d’accroître la production locale de vaccins contre la COVID-19 pour lutter contre la pandémie. Dans le cadre de l’Équipe Europe, la Banque européenne d’investissement se félicite de l’accord conclu aujourd’hui, qui permettra de débloquer des investissements à grande échelle pour l’Institut Pasteur de Dakar, permettant de fabriquer des vaccins au Sénégal et d’améliorer la santé en Afrique. La Banque européenne d’investissement se réjouit à la perspective d’une coopération technique et financière encore plus étroite avec le Sénégal et ses partenaires internationaux pour réaliser ce projet visionnaire. Il s’agit d’une étape clé de la BEI dans le cadre de nos efforts internationaux pour relever les défis sanitaires et économiques de la COVID-19 et construire un avenir meilleur », a déclaré Werner Hoyer, Président de la Banque européenne d’investissement.

« L’Équipe Europe est fière de soutenir l’ambition visionnaire du gouvernement sénégalais pour permettre la production des vaccins autorisés contre la COVID-19 à l’Institut Pasteur de Dakar. L’initiative soutiendra non seulement l’autonomie de l’Afrique pour la production de vaccins vitaux, mais constituera également une pierre angulaire de l’écosystème industriel émergent en matière de santé au Sénégal », a déclaré Thierry Breton, Commissaire en charge du marché intérieur, et dirigeant la Task Force de la Commission européenne sur le développement industriel de la production de vaccins.

« L’Équipe Europe est mobilisée pour soutenir ses partenaires africains dans la crise de la COVID-19, conformément aux priorités de notre stratégie pour l’Afrique. Stimuler la fabrication locale de vaccins, de médicaments et de technologies de la santé est l’une des principales leçons de la pandémie. Aujourd’hui, nous nous appuyons sur notre force financière et notre expertise combinées pour accompagner le Sénégal et l’Institut Pasteur de Dakar dans la production des vaccins pour mettre un terme à la pandémie. Il est essentiel d’adopter une approche intégrée à 360 degrés en investissant davantage avec nos partenaires africains dans le fait de créer un environnement favorable, de renforcer la réglementation, mettre en place des incitations en faveur du secteur privé, faire de la recherche et du développement, soutenir l’éducation et la formation, ainsi que générer des emplois innovants », a déclaré Jutta Urpilainen, Commissaire chargée des partenariats internationaux.

« Dans le cadre de l’Équipe Europe, la Banque européenne d’investissement est heureuse de soutenir des études de faisabilité technique et de préparation de projets pour la première usine africaine de fabrication de vaccins contre la COVID-19 à l’Institut Pasteur de Dakar. Au cours des prochains mois, nous intensifierons la coopération avec le gouvernement sénégalais et les partenaires financiers, techniques et pharmaceutiques internationaux pour débloquer des financements à grande échelle afin de concrétiser la production africaine de vaccins et de réduire la dépendance de l’Afrique à l’égard des vaccins importés », a déclaré M. Ambroise Fayolle, Vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« La COVID-19 représente une menace croissante pour Afrique. L’Afrique a donc besoin d’une campagne de vaccination, avec des vaccins produits en Afrique. Aujourd’hui, pour la première fois, le continent a une chance réaliste de mettre en place ses propres installations de production. L’Institut Pasteur du Sénégal a dévoilé une stratégie concrète pour lancer une production de vaccins autorisés contre la COVID-19 en Afrique. Les 20 millions d’euros que nous apportons seront importants pour aider le projet à démarrer. L’Allemagne soutient l’objectif partagé par le Sénégal et la communauté internationale, qui est de sortir plus forts de cette pandémie », a déclaré Gerd Müller, Ministre allemand du développement.

« Agir sur les capacités de production de vaccins est un aspect essentiel de notre stratégie pour enrayer la pandémie, comme cela a été rappelé par le Président de la République. Aujourd’hui, en soutenant dans une démarche européenne la production de vaccins en Afrique, nous contribuons à renforcer les capacités de nos partenaires à offrir de manière autonome des doses à leurs populations. C’est donc avec un grand enthousiasme que je vois se concrétiser ce projet d’usine de vaccins, fruit d’une collaboration entre l’Institut Pasteur de Dakar, le Sénégal et l’Équipe Europe », a déclaré Jean-Yves le Drian, Ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères.

« Nous nous joignons pleinement à l’Équipe Europe. L’égalité d’accès aux vaccins est essentielle dans le cadre de ma politique et constitue un défi majeur à l’échelle mondiale. L’Afrique a besoin d’accéder aux produits de santé abordables et de qualité. Les efforts de la Belgique vont au-delà de l’augmentation des capacités de fabrication de vaccins. Nous accordons la priorité à la santé publique et au renforcement de la préparation aux épidémies et des systèmes de santé locaux. Nous soutiendrons nos partenaires sénégalais dans la structuration de leur industrie pharmaceutique et la mise en place d’un centre de production pharmaceutique », a déclaré la Ministre belge de la Coopération au développement et de la Politique des grandes villes, Meryame Kitir.