Soutenir une transition juste et écologique

En Pologne, une modification de la législation attire les investisseurs internationaux, ce qui donne un coup de pouce aux énergies renouvelables et ouvre la voie à la transition verte

Sur une portion de 50 km du littoral de la mer Baltique, en Pologne, 29 éoliennes sont en cours de construction. Leurs grandes silhouettes blanches dominent des collines pittoresques peuplées d’élans, de cerfs et de lapins. Une fois achevées, elles fourniront suffisamment d’électricité propre pour alimenter 138 000 foyers polonais.

En Poméranie, les parcs éoliens d’Ignitis s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle évolution en faveur de l’énergie propre en Pologne, un pays qui continue de tirer la quasi-totalité de son énergie d’une source polluante, le charbon. En 2020, la Banque européenne d’investissement a signé trois prêts en faveur de parcs éoliens en Pologne ainsi qu’une opération liée à l’énergie solaire. « La Pologne ressent une certaine pression, en raison des changements climatiques », explique Roland Schulze, conseiller de direction en matière de technologies à faible intensité de carbone au sein de la division Énergies renouvelables de la Banque européenne d’investissement. « La Banque européenne d’investissement est en première ligne pour aider la Pologne à transformer son secteur énergétique. »