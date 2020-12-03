Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
LE POMERANIA WIND FARM

Soutenir une transition juste et écologique

Le projet permettra de produire une énergie propre dans une région relevant de l'objectif de cohésion qui a toujours été dépendante du charbon.

Statut
Première signature
Signé
09/03/2020
Montant
EUR 59 816 377,62
Pays
Pologne
Secteur(s)
Énergie
Signature(s)

Montant
59 816 377,62 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 59 816 377,62 €
Énergie : 59 816 377,62 €
Date(s) de signature
9/03/2020 : 59 816 377,62 €
Pologne : le groupe Ignitis emprunte 60 millions d'EUR à la BEI pour son premier projet de parc éolien

Fiche récapitulative

Date de publication
6 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 09/03/2020
20180740
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LE POMERANIA WIND FARM
UAB IGNITIS GRUPE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 258 million (EUR 60 million)
PLN 581 million (EUR 134 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will finance a 94 MW onshore wind farm located in the northern part of Poland in Pomeranian Voivodship, approximately 50 km from the coastline of the Bay of Gdansk.

The project will contribute to environmental and security of energy supply objectives. The project is located in a Cohesion priority region. It is therefore eligible under Article 309 (a) projects for developing less-developed regions and (c) common interest. The financing of this project would contribute to the EIB's lending priority policy on social cohesion, renewable energy and climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Windfarms falls under Annex II of Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) according to which the Member States shall determine whether the project shall be made subject to an assessment based on defined criteria. According to national legislation, windfarms exceeding certain criteria are subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA). This was the case for the project. The environmental studies for the EIA process were undertaken and the competent authorities have granted approval containing requirements to mitigate environmental impacts accordingly. Residual impacts were classified of small magnitude and low significance.

The project will be operating without exclusive or special rights within the meaning of the EU Utilities Directive 2004/17/EC c.q. 2014/25/EU hence private sector procurement procedures will apply. Equipment and works will be purchased through at least two contracts ?one for supply and installation of turbines, others for infrastructure works (Balance of Plant), electrical works etc.

Avant d'être approuvés par le Conseil d'administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l'objet d'une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Évaluation des incidences environnementales et sociales - LE POMERANIA WIND FARM - Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Date de publication
9 Apr 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129369190
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180740
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LE POMERANIA WIND FARM - Raport o oddziaływania na środowisko
Date de publication
9 Apr 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92571920
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180740
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LE POMERANIA WIND FARM
Date de publication
8 Apr 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94479943
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180740
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LE POMERANIA WIND FARM
Date de publication
15 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164055073
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180740
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - LE POMERANIA WIND FARM
Date de publication
13 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
130644046
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180740
Dernière mise à jour
14 May 2020
Secteur(s)
Énergie
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Au cœur du projet

Comment et pourquoi

Soutenir une transition juste et écologique

Pourquoi

  • Pour lutter contre les changements climatiques, nous devons cesser de brûler du charbon pour produire de l'électricité et le remplacer par des sources renouvelables.
  • Les régions à faibles revenus tributaires du charbon ont besoin de nouvelles industries afin qu'elles ne soient pas perdantes dans la transition de l'UE vers une économie neutre en carbone.

Comment

  • Les parcs éoliens produisent de l'électricité sans émettre de CO2.
  • Le projet soutient la création d'emplois dans le secteur des énergies vertes dans une région prioritaire au titre de l'objectif de cohésion, qui a toujours dépendu du charbon.

Secteurs et pays

Pologne Climat et environnement Développement - international Énergie

Impact

Électricité et nature peuvent coexister

  • Les éoliennes financées auront une capacité de production allant jusqu'à 103 MW, ce qui leur permettra de fournir une électricité propre et exempte de CO2 à plus de 60 000 foyers aux heures de pointe.
  • L'investissement concerne une région prioritaire au titre de l'objectif de cohésion, qui a toujours été dépendante du charbon.

60 000

ménages

bénéficient d'une électricité verte aux heures de pointe

REGARDER LA VIDÉO

0:55

custom-preview

Récit

Le pacte vert en action

138 000

foyers polonais

approvisionnés en électricité propre

En Pologne, une modification de la législation attire les investisseurs internationaux, ce qui donne un coup de pouce aux énergies renouvelables et ouvre la voie à la transition verte

Sur une portion de 50 km du littoral de la mer Baltique, en Pologne, 29 éoliennes sont en cours de construction. Leurs grandes silhouettes blanches dominent des collines pittoresques peuplées d'élans, de cerfs et de lapins. Une fois achevées, elles fourniront suffisamment d'électricité propre pour alimenter 138 000 foyers polonais.

En Poméranie, les parcs éoliens d'Ignitis s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle évolution en faveur de l'énergie propre en Pologne, un pays qui continue de tirer la quasi-totalité de son énergie d'une source polluante, le charbon. En 2020, la Banque européenne d'investissement a signé trois prêts en faveur de parcs éoliens en Pologne ainsi qu'une opération liée à l'énergie solaire. « La Pologne ressent une certaine pression, en raison des changements climatiques », explique Roland Schulze, conseiller de direction en matière de technologies à faible intensité de carbone au sein de la division Énergies renouvelables de la Banque européenne d'investissement. « La Banque européenne d'investissement est en première ligne pour aider la Pologne à transformer son secteur énergétique. »

"Je suis très fière de la façon dont notre parc éolien apporte la preuve que la nature et la production d'électricité peuvent coexister. En Pologne, la production d'électricité a si souvent fait du tort à la nature."
Diana Kazakevic

Directrice d'Ignitis Pologne, une entité du groupe Ignitis

Nouvelles opérations dans le secteur des énergies renouvelables en Pologne

Le projet d'Ignitis est l'une des premières opérations à avoir été conclues au titre d'une nouvelle loi destinée à encourager les énergies renouvelables en Pologne. « La Pologne devient presque un pays en vogue pour les investissements dans les énergies renouvelables », s'enthousiasme Diana Kazakevič, directrice d'Ignitis Pologne, une entité du groupe Ignitis, le fournisseur lituanien d'énergie, coté à Vilnius et à Londres, qui construit ce parc éolien.

Ignitis

En 2020, la Commission européenne a annoncé un plan de lutte contre les changements climatiques, lequel repose sur l'engagement de parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 en Europe et prévoit des dispositions importantes veillant à ce que les régions qui dépendent actuellement des combustibles fossiles ne soient pas laissées de côté dans la transition vers les technologies propres.

Sur le même sujet

3 décembre 2020

Le pacte vert en action

En Pologne, une modification de la législation attire les investisseurs internationaux, ce qui donne un coup de pouce aux énergies renouvelables et ouvre la voie à la transition verte
Climat Financement pour le climat Énergie solaire Pologne Union européenne Climat et environnement Énergie
Ignitis Group borrows EUR 60m from EIB for its first wind farm project in Poland
LE Pomerania Wind Farm
©Ignitis

