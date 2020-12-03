Soutenir une transition juste et écologique

"Je suis très fière de la façon dont notre parc éolien apporte la preuve que la nature et la production d’électricité peuvent coexister. En Pologne, la production d’électricité a si souvent fait du tort à la nature."
The project will finance a 94 MW onshore wind farm located in the northern part of Poland in Pomeranian Voivodship, approximately 50 km from the coastline of the Bay of Gdansk.
The project will contribute to environmental and security of energy supply objectives. The project is located in a Cohesion priority region. It is therefore eligible under Article 309 (a) projects for developing less-developed regions and (c) common interest. The financing of this project would contribute to the EIB's lending priority policy on social cohesion, renewable energy and climate action.
Windfarms falls under Annex II of Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) according to which the Member States shall determine whether the project shall be made subject to an assessment based on defined criteria. According to national legislation, windfarms exceeding certain criteria are subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA). This was the case for the project. The environmental studies for the EIA process were undertaken and the competent authorities have granted approval containing requirements to mitigate environmental impacts accordingly. Residual impacts were classified of small magnitude and low significance.
The project will be operating without exclusive or special rights within the meaning of the EU Utilities Directive 2004/17/EC c.q. 2014/25/EU hence private sector procurement procedures will apply. Equipment and works will be purchased through at least two contracts ?one for supply and installation of turbines, others for infrastructure works (Balance of Plant), electrical works etc.
Avant d'être approuvés par le Conseil d'administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l'objet d'une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Soutenir une transition juste et écologique
Pourquoi
- Pour lutter contre les changements climatiques, nous devons cesser de brûler du charbon pour produire de l’électricité et le remplacer par des sources renouvelables.
- Les régions à faibles revenus tributaires du charbon ont besoin de nouvelles industries afin qu’elles ne soient pas perdantes dans la transition de l’UE vers une économie neutre en carbone.
Comment
- Les parcs éoliens produisent de l’électricité sans émettre de CO2.
- Le projet soutient la création d’emplois dans le secteur des énergies vertes dans une région prioritaire au titre de l’objectif de cohésion, qui a toujours dépendu du charbon.
