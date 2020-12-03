Sur une portion de 50 km du littoral de la mer Baltique, en Pologne, 29 éoliennes sont en cours de construction. Leurs grandes silhouettes blanches dominent des collines pittoresques peuplées d’élans, de cerfs et de lapins. Une fois achevées, elles fourniront suffisamment d’électricité propre pour alimenter 138 000 foyers polonais.

« Je suis très fière de la façon dont notre parc éolien apporte la preuve que la nature et la production d’électricité peuvent coexister », s’enthousiasme Diana Kazakevic, directrice d’Ignitis Pologne, une entité du groupe Ignitis, le fournisseur lituanien d’énergie, coté à Vilnius et à Londres, qui construit ce parc éolien. « En Pologne, la production d’électricité a si souvent fait du tort à la nature. »

En Poméranie, les parcs éoliens d’Ignitis s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle évolution en faveur de l’énergie propre en Pologne, un pays qui continue de tirer la quasi-totalité de son énergie d’une source polluante, le charbon. En 2020, la Banque européenne d’investissement a signé trois prêts en faveur de parcs éoliens en Pologne ainsi qu’une opération liée à l’énergie solaire. « La Pologne ressent une certaine pression, en raison des changements climatiques », explique Roland Schulze, conseiller de direction en matière de technologies à faible intensité de carbone au sein de la division Énergies renouvelables de la Banque européenne d’investissement. « La Banque européenne d’investissement est en première ligne pour aider la Pologne à transformer son secteur énergétique. »

En Pologne, les investissements dans les énergies renouvelables ont gagné en attractivité il y a deux ans, lorsque le gouvernement a modifié la législation relative aux contrats de fourniture d’énergie. En vertu de la nouvelle loi, les entreprises font leur offre sur la base du prix auquel elles se proposent de vendre de l’électricité. Si le prix du marché baisse, ce prix-là leur est garanti. Si le prix grimpe, elles paient la différence à l’État.

Nouvelles opérations dans le secteur des énergies renouvelables en Pologne

Le projet d’Ignitis est l’une des premières opérations à avoir été conclues au titre de la nouvelle loi. « La Pologne devient presque un pays en vogue pour les investissements dans les énergies renouvelables », déclare Diana Kazakevic. Le financement de la Banque européenne d’investissement, qui a prêté près de 60 millions d’euros en faveur du projet, a montré « que nous avons des partenaires dont le programme d’action est axé sur le développement durable et l’écologie », ajoute-t-elle. Le prêt de la BEI est assorti d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe.

En 2020, la Banque a également signé des opérations axées sur les énergies renouvelables dans l’ensemble de la Pologne concernant :