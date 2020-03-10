© Ignitis

L’entreprise lituanienne de services d’utilité publique mettra en œuvre le projet via sa filiale Pomerania Wind Farm

D’une puissance combinée maximale de 94 MW, les nouveaux parcs éoliens terrestres seront situés dans le nord de la Pologne à proximité de la côte balte.

Soutenue par le Plan d’investissement pour l’Europe, l’opération contribuera à décarboner le secteur de l’énergie polonais et permettra d’améliorer le bouquet énergétique.

Il est prévu de construire d’autres parcs éoliens à proximité du littoral de la mer Baltique en Pologne. La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt avec Pomerania Wind Farm sp.z o.o, filiale d’Ignitis Renewables, qui fait partie du groupe Ignitis, une grande entreprise lituanienne de services énergétiques. La BEI s’est engagée à prêter 258 millions de PLN (environ 60 millions d’EUR) pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien terrestre de taille moyenne, composé de 29 turbines, d’une puissance totale installée de 94 MW. Le prêt de la BEI couvrira environ 47 % des coûts d’investissement du projet. Le financement de la BEI est soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel la Commission européenne et la BEI sont des partenaires stratégiques.

Le parc éolien se situe dans la voïvodie de Poméranie, à environ 50 km de la côte de la baie de Gdańsk, dans les municipalités de Dzierzgoń et de Stary Targ. Les travaux ont commencé en juillet de l’année dernière et le projet devrait être opérationnel au printemps 2021. La capacité du parc éolien devrait atteindre 300 GWh d’électricité, soit un potentiel d’approvisionnement annuel de quelque 75 000 ménages avec l’énergie propre produite par le projet.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, a déclaré à ce propos : « La Pologne possède un vaste potentiel de production d’énergie à partir de sources renouvelables, et ce projet offre un exemple supplémentaire de la manière dont les parcs éoliens peuvent contribuer à la palette énergétique et au développement durable du pays. La BEI dispose d’une solide expérience dans le financement de l’énergie éolienne dans le monde entier. Grâce à notre nouvelle politique de prêt dans le domaine de l’énergie, nous nous engageons à soutenir encore plus de projets de cette nature, et nous félicitons de ce que le projet en question s’inscrit dans le droit fil de nos objectifs en matière de climat. »

Dominykas Tučkus, membre du conseil d’administration du groupe Ignitis, a déclaré : « Le développement durable par la mise en œuvre de projets portant sur les énergies renouvelables non seulement en Lituanie, mais aussi à l’étranger constitue une priorité absolue de la stratégie du groupe Ignitis à l’horizon 2030. Par l’intermédiaire de ces projets, nous souhaitons accroître notre compétitivité et contribuer de manière significative à la décarbonation accélérée du secteur de l’énergie. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l'économie, a affirmé : « Je salue le fait que les financements de la BEI dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe facilitent la construction d’un nouveau parc éolien en Pologne. Avec le soutien de l’UE, quelque 75 000 ménages polonais devraient bénéficier d’une énergie propre. Il s’agit d’un exemple tangible de ce que le pacte vert pour l’Europe signifie concrètement pour les citoyens polonais. Chaque investissement de ce type nous rapproche de notre but : rendre l’Union européenne climatiquement neutre d’ici 2050. »

Informations complémentaires sur l’engagement de la BEI en faveur des sources d’énergie renouvelables

En 2019, la BEI a investi 4 milliards d’EUR dans des projets liés aux énergies renouvelables dans le monde entier, dont 945 millions d’EUR à l’appui de parcs éoliens terrestres. La nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’énergie, approuvée par le Conseil d’administration de la BEI en novembre 2019, devrait permettre de mobiliser davantage d’investissements dans ce secteur. Compte tenu de la baisse spectaculaire de leur coût, la part des technologies liées aux énergies renouvelables augmentera considérablement. L’énergie éolienne et solaire en particulier devrait constituer la majorité des sources d’énergie à faible intensité de carbone d’ici à 2050.

L’UE a décidé de réduire, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990. Dans ce contexte, le cadre climatique et énergétique de l’UE comprend un objectif contraignant consistant à porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique final d’ici à 2030. Cet objectif devrait se traduire par une proportion d’énergies renouvelables d’environ 60 % dans la composante électrique du bouquet énergétique d’ici à 2030, quelque 30 % de l’électricité provenant de sources intermittentes (éolien et solaire).

Informations générales

Le groupe Ignitis est une entreprise internationale du secteur de l’énergie et l’un des plus grands groupes énergétiques de la région de la mer Baltique. Sa mission consiste à rendre la consommation énergétique plus intelligente à travers le monde. Les sociétés du groupe produisent, distribuent et fournissent de l’énergie, tout en élaborant des solutions énergétiques intelligentes. Le groupe Ignitis donne la priorité à l’énergie verte et entend devenir le principal centre de compétences en matière d’énergies nouvelles et un chef de file des solutions énergétiques distribuées dans la région de la mer Baltique et au-delà.