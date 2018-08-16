Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION

Un modèle géothermique pour l’énergie verte en Afrique

Le Kenya est le chef de file africain de l’énergie géothermique, une technologie qui peut aider les pays à éviter la phase polluante du développement industriel.

Statut
Première signature
Signé
04/09/2017
Montant
EUR 41 151 927,4
Pays
Kenya
Secteur(s)
Énergie
Plus d'info

Signature(s)

Montant
41 151 927,4 €
Pays
Secteur(s)
Kenya : 41 151 927,4 €
Énergie : 41 151 927,4 €
Date(s) de signature
4/09/2017 : 41 151 927,4 €
Lien vers la source
Fiche technique
OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION
Autres liens
Fiche récapitulative
OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION
Related public register
23/03/2016 - Résumé non technique - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - For the drilling of 80 Geothermal Steam production Wells
Related public register
22/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - 70MW Additional Unit 6 geothermal powerplant
Related public register
22/03/2016 - Résumé non technique - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - NTS of the ESIA for the Additional Unit 6 Powerplant
Related public register
22/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - EIA for the drilling of 80 Geothermal Steam Production Wells
Related public register
25/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION
Related public register
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION

Fiche récapitulative

Date de publication
7 janvier 2016
Statut
Référence
Signé | 08/09/2017
20150459
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION
KENYA ELECTRICITY GENERATING COMPANY LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 72 million
EUR 311 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the extension of the existing 140 MW Olkaria I Unit 4 & 5 geothermal power plant with an additional 70 MW turbine (Unit 6), the necessary wells, steam-gathering system and interconnection facilities.

The project will help meet growing electricity demand at a competitive cost. Its economic benefits include increased power generation, improved security of supply (geothermal power is unaffected by annual hydrological conditions), reduced national dependence on imported fossil fuels for electricity generation, fewer emissions associated with conventional thermal generation and additional operational flexibility with the greater Olkaria geothermal generation park.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located inside the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, requiring a screening decision by the competent authority. Kenyan law requires a full EIA. An environmental and social impact assessment (ESIA) has been established for the new unit and has been approved and a respective licence issued by the NEMA (National Environmental Management Authority). As with the other units of Olkaria I power station, the project lies in the Hells Gate National Park, where there is no human settlement. The Bank will ensure that the project complies with its environmental and social standards.

The promoter is a utility majority-owned by the Government of Kenya. For the project it will adopt open competitive tendering procedures and envisages publication in the Official Journal of the EU for the main contracts. The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

The Government of Kenya, in its Vision 2030 development programme launched in 2008, has identified energy as being one of the key enablers to attain 10% GDP growth target. The project will provide renewable energy to bridge the existing gap between energy demand and supply in Kenya and it will help mitigate the impact of climate change. The investment is in line with the Sustainable Development Goals (SDGs), especially SDG 7 "Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all".

Documents liés
23/03/2016 - Résumé non technique - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - For the drilling of 80 Geothermal Steam production Wells
22/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - 70MW Additional Unit 6 geothermal powerplant
22/03/2016 - Résumé non technique - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - NTS of the ESIA for the Additional Unit 6 Powerplant
22/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - EIA for the drilling of 80 Geothermal Steam Production Wells
25/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION
Lien vers la source
Fiche récapitulative
OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION
Autres liens
Fiche technique
OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - For the drilling of 80 Geothermal Steam production Wells
Date de publication
23 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65357527
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - 70MW Additional Unit 6 geothermal powerplant
Date de publication
22 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63951928
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - NTS of the ESIA for the Additional Unit 6 Powerplant
Date de publication
22 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65362518
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - EIA for the drilling of 80 Geothermal Steam Production Wells
Date de publication
22 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65369919
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION
Date de publication
25 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67483700
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
252644842
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/03/2016 - Résumé non technique - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - For the drilling of 80 Geothermal Steam production Wells
Related public register
22/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - 70MW Additional Unit 6 geothermal powerplant
Related public register
22/03/2016 - Résumé non technique - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - NTS of the ESIA for the Additional Unit 6 Powerplant
Related public register
22/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - EIA for the drilling of 80 Geothermal Steam Production Wells
Related public register
25/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION
Related public register
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION
Autres liens
Fiche récapitulative
OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION
Fiche technique
OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION

Au cœur du projet

Pourquoi et comment

Le chef de file énergétique de l’Afrique

Pourquoi

  • La géothermie, c’est de l’énergie propre.
  • Elle contribue à la réduction des émissions dues aux combustibles fossiles.
  • Elle aide le Kenya à se positionner comme chef de file des énergies renouvelables en Afrique.

Comment

  • Le Kenya développe l’énergie géothermique et exporte des connaissances techniques.
  • Le plan Kenya Vision 2030 vise un recours intégral aux énergies renouvelables dans tout le pays à l’horizon 2030.
  • Le succès de la géothermie permet au Kenya d’investir dans d’autres énergies vertes, telles que l’hydroélectricité et les parcs solaires.

Secteurs et pays

Kenya Kenya Développement - international Énergie Climat et environnement

Impact

Davantage d’énergie verte

  • Les installations géothermiques produisent plus de 40 % de l’électricité du Kenya.
  • Les sources d’énergie renouvelables fournissent plus de 90 % de l’électricité du Kenya.
  • Réduction des émissions dues aux combustibles fossiles
Sans la géothermie, il serait très difficile pour ce pays de répondre à la demande en énergie.
Peketsa Mangi

Directeur général de la centrale d’Olkaria au Kenya

Regarder la vidéo

0:47

custom-preview

Récit

Éviter le stade de la pollution

Quand on voit ce que nous avons réalisé par le passé dans ce pays, on se dit qu’on peut faire beaucoup plus à l’avenir.
XN Iraki

Professeur à la faculté des sciences économiques et managériales de l’Université de Nairobi

S’il a grandi en milieu rural dans une maison sans électricité éclairée par des lanternes enfumées, Peketsa Mangi est aujourd’hui directeur général du développement géothermique sur le site d’Olkaria au Kenya, l’un des plus grands champs de production géothermique au monde.

Depuis les années 1950, « le Kenya est le pionnier des avancées géothermiques en Afrique », explique-t-il, au milieu d’un champ luxuriant dans la vallée du Grand Rift, avec en arrière-plan le jaillissement bruyant hors de terre de panaches de vapeur épaisse. 

Les centrales géothermiques d’Olkaria exploitent l’énergie de la terre en forant à plusieurs milliers de mètres dans le sol. La vapeur est captée et acheminée par des canalisations pour actionner des turbines qui produisent de l’électricité. De grandes conduites blanches transportent l’eau ou la vapeur dans tout le complexe d’Olkaria, qui couvre une superficie d’environ 70 kilomètres carrés. Ces canalisations sont montées sur pilotis afin que les animaux puissent passer dessous et forment même des boucles pour permettre aux girafes de circuler librement. Le matin, les girafes prennent leur petit déjeuner au milieu des arbres à proximité des centrales géothermiques.

Le Kenya a pris de l’avance non seulement dans le secteur de l’énergie, mais aussi dans les moyens d’action qu’il donne aux femmes dans ce domaine et dans la reconnaissance de leurs ressources.
Anna Mwangi

Géophysicienne sur le site d’Olkaria

Sur le même sujet

16 août 2018

Pas de réseau ? Pas de problème !

Tout comme l’eau potable, l’électricité est une condition préliminaire au développement économique. Une entreprise africaine, d.light, fournit de l’énergie propre aux villages isolés.
Électricité Climat Énergies renouvelables Asie et Pacifique Amérique latine et Caraïbes Afrique subsaharienne Climat et environnement Énergie
28 août 2020

Solutions pour le développement : l’impact est éternel

Un programme coordonné par la banque de l’UE étudie l’impact de la mise en relation d’artisans et de chaînes de valeur mondiales
PME Économie Éducation et formation Solutions de développement Kenya Afrique subsaharienne Développement - international Infrastructures sociales
29 avril 2022

Un coup de pouce aux éleveurs pastoraux

Au Kenya, le financement lié aux changements climatiques soulage les éleveurs pastoraux touchés par la sécheresse. L’Union européenne soutient cette activité de prêt car les banques locales se montrent réticentes à accorder des financements dans ces régions éloignées.
PME Kenya Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie
Liens
Fiche technique
OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION
Fiche récapitulative
OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION
Related public register
23/03/2016 - Résumé non technique - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - For the drilling of 80 Geothermal Steam production Wells
Related public register
22/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - 70MW Additional Unit 6 geothermal powerplant
Related public register
22/03/2016 - Résumé non technique - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - NTS of the ESIA for the Additional Unit 6 Powerplant
Related public register
22/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION - EIA for the drilling of 80 Geothermal Steam Production Wells
Related public register
25/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION
Related public register
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION

Projets et articles associés
19 décembre 2025

New green financing model launched in Serbia

In partnership with Serbia’s Ministry of Environmental Protection and the European Investment Bank’s EIB Global arm, the United Nations Development Programme (UNDP) has launched a new green financing model under the EU for Green Agenda in Serbia initiative.

Biotechnology TechEU Institutional European Commission Health and life sciences Partners Serbia EU enlargement countries Western Balkans Digitalisation and technological innovation Capital Markets Union Social infrastructure
18 décembre 2025

Ilunion boosts environmental performance with EIB Advisory support

Spanish company saves on energy and water with EU advice, increasing its profits and the social impact of employing disabled people

Employment Water Institutional Wastewater Climate Advisory services Energy savings EIB policies Water, wastewater management Climate action Sustainability Spain European Union Climate and environment Social infrastructure Energy
17 décembre 2025

Small businesses on the front lines of security

How EIB Group financing, funds and bank partnerships unlock growth for Europe’s defence SMEs, boosting innovation, resilience and security across the EU

Cybersecurity SMEs Technology European Union Digitalisation and technological innovation Security and defence

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes