Un modèle géothermique pour l’énergie verte en Afrique

S’il a grandi en milieu rural dans une maison sans électricité éclairée par des lanternes enfumées, Peketsa Mangi est aujourd’hui directeur général du développement géothermique sur le site d’Olkaria au Kenya, l’un des plus grands champs de production géothermique au monde.

Depuis les années 1950, « le Kenya est le pionnier des avancées géothermiques en Afrique », explique-t-il, au milieu d’un champ luxuriant dans la vallée du Grand Rift, avec en arrière-plan le jaillissement bruyant hors de terre de panaches de vapeur épaisse.