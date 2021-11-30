Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
EGGTRONIC (EGF VD)

Une électronique de puissance révolutionnaire qui réduit les émissions de

Une start-up italienne développant des produits liés à l’électronique de puissance, la conversion d’énergie et l’énergie sans fil est l’une des entreprises les plus innovantes au monde. Ses appareils électroniques économes en énergie pourraient réduire considérablement les émissions de dioxyde de carbone.

Statut
Première signature
Signé
18/11/2021
Montant
EUR 7 500 000
Pays
Italie
Secteur(s)
Industrie
Signature(s)

Montant
7 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 7 500 000 €
Industrie : 7 500 000 €
Date(s) de signature
18/11/2021 : 7 500 000 €
Fiche technique
EGGTRONIC (EGF VD)
Italie : investissement de la BEI dans les technologies porteuses d’innovation de l’entreprise italienne Eggtronic
Que la puissance soit !

Fiche récapitulative

Date de publication
11 mai 2021
Statut
Référence
Signé | 18/11/2021
20210055
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EGGTRONIC (EGF VD)
EGGTRONIC ENGINEERING SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 18 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Eggtronic is an Italian start-up specialised in power electronics and, more specifically, in power conversion and wireless power. The company's technologies enable better energy efficiency and compactness in applications for consumer electronics, home appliances, data centers, electric and hybrid vehicles, smart grids and others.

The objectives of the EIB financing are to support the company to mitigate the impact of the COVID-19 pandemic and to execute its growth investments, mainly in research and development (R&D) and commercial expansion.

Additionality and Impact

The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as innovation and digitalisation by providing tailored venture debt financing to an innovative start-up in the area of developing power conversion/wireless power solutions and acting as a driver of innovation in the power electronics sector.

The project entails positive knowledge spill-overs related to the development of energy efficient power conversion and wireless power applications in millions of devices, which enables significant reductions in power consumption and related greenhouse gas emissions, and hence strengthens the EU&#39;s innovative position in power electronics markets.

EIB&#39;s financial contribution facilitates the SME&#39;s sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA).

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.

Commentaires

No issue

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EGGTRONIC (EGF VD)
Date de publication
4 Sep 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141221010
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210055
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Environmental and Social Completion Sheet - EGGTRONIC (EGF VD)
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237886869
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20210055
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
À la une

Pourquoi et comment

Pratique pour les particuliers, bon pour la planète

Pourquoi

  • Les convertisseurs d’énergie actuels destinés au stockage de l’énergie ont atteint leurs limites en matière d’efficacité, de performances, de coût et de taille.
  • Remettre en question l’architecture intrinsèque des convertisseurs de puissance pour réduire les pertes de commutation.
  • Rendre les appareils électroniques aussi économes en énergie que possible.
  • Construire des dispositifs plus petits, des chargeurs de smartphones aux ordinateurs portables, en passant par les convertisseurs pour véhicules électriques et hybrides.

Comment

  • Eggtronic a modifié l’architecture du circuit électronique, afin de réduire les pertes de commutation.
  • La performance de chaque transistor est augmentée considérablement.
  • Les technologies d’alimentation sans fil d’Eggtronic sont économes en énergie, elles occupent peu d’espace et sont capables de recharger et d’alimenter tout appareil quelle qu’en soit la configuration.

Secteurs et pays

Italie Transformation numérique et innovation technologique

Impact

Plus de puissance, moins de pertes d’énergie

Les chargeurs sans fil d’Eggtronic ont une efficacité allant jusqu’à 95 %, comparée à celle des chargeurs filaires traditionnels, qui n’est que de 70 %.

  • L’adaptateur le plus petit et le plus efficace au monde, avec un temps de recharge 50 % inférieur à celui d’un modèle standard.
  • Réduction de l’empreinte carbone, en raison de l’efficacité énergétique.
  • L’unité d’alimentation pour écrans de télévision permettra d’économiser plus de 40 millions de tonnes de CO2, soit près de 600 millions d’arbres chaque année.
  • Les chargeurs sans fil ont une efficacité de 95 %, ce qui signifie une perte de puissance de seulement 5 %, contre 30 % pour un chargeur filaire.
"L’électronique de puissance est l’ami invisible qui fait tourner le monde."
Igor Spinella

Fondateur et PDG d’Eggtronic, société spécialisée dans l’électronique de puissance.

Regarder la vidéo

0:47

custom-preview

Récit

Une électronique sobre

"Les dispositifs d’Eggtronic sont bons pour le climat et pourraient être déployés dans diverses applications, telles que la recharge de véhicules électriques."
Eggtronic

La société Eggtronic a été fondée en 2012 à Modène. À l’origine, une poignée d’employés travaillaient dans un garage. Les inventions du fondateur ont révolutionné l’électronique de puissance, à tel point qu’en 2019, Tom Tom, une multinationale néerlandaise, a investi dans l’entreprise. Aujourd’hui, Eggtronic compte un effectif de plus de 70 personnes et a déjà déposé 340 brevets.

Eggtronic utilisera les financements accordés pour investir dans la recherche-développement de produits potentiellement importants pour la réalisation des objectifs climatiques de l’Europe, tels que les solutions pour stocker l’énergie (capacités hydroélectriques par pompage, air comprimé et volants d’inertie).

"Eggtronic a mis au point des produits très innovants dans un domaine à fort potentiel."
Fabrizio Morgera

le chargé de prêt de la Banque européenne d’investissement qui a travaillé sur l’opération

Stockage d’énergie et convertisseurs de puissance

Eggtronic

Les innovations dans le domaine du stockage de l’énergie pourraient changer la donne sur la voie de la neutralité carbone.

Les convertisseurs de puissance sont le composant essentiel de tout système de stockage d’énergie où ils sont utilisés pour gérer le flux bidirectionnel d’énergie vers et depuis ce dispositif de stockage.

Couvrant une gamme allant de 10 W à 10 kW ou plus, les convertisseurs d’Eggtronic destinés au stockage d’énergie améliorent l’efficacité énergétique et réduisent le nombre de composants, ce qui contribue à atteindre la neutralité carbone à l’échelle mondiale.

La mise au point et la production de batteries sont essentielles à la transition vers une énergie propre, car elles constituent une technologie clé générique pour la mobilité à faibles émissions, ainsi que pour le stockage stationnaire d’énergie.

À long terme, les batteries devraient jouer un rôle important dans la gestion de la variabilité de la production d’énergie renouvelable issue de sources telles que l’éolien et le solaire. Elles stockeront l’électricité pendant les périodes de production excédentaire, puis la libéreront lorsque la demande est plus soutenue. Voyons comment

 

"Le prêt de la BEI nous aide à regarder de nouveau vers l’avenir."
Igor Spinella

Fondateur et PDG d’Eggtronic

30 novembre 2021

Que la puissance soit !

Passionné par les inventions dans son enfance, un Italien a poursuivi dans cette voie et créé l’une des entreprises les plus innovantes au monde : ses appareils électroniques économes en énergie pourraient réduire considérablement les émissions de dioxyde de carbone.
EGF Covid-19 Efficacité énergétique Italie Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Énergie
13 octobre 2022

Podcast : un avenir peu gourmand en énergie

Des solutions pourraient réduire nettement les émissions. Nos bâtiments vont se transformer afin d’endiguer le réchauffement climatique. Voici comment.
Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
20 septembre 2022

Solutions pour les infrastructures : de l’électricité pour innover dans les énergies propres

Pour vaincre les changements climatiques, il faut accroître la production et l’utilisation d’énergies renouvelables. Voici les innovations pour y parvenir.
20 octobre 2022

Podcast : le numérique à la rescousse du climat

Les solutions s’appuyant sur l’économie circulaire ne se limitent pas au recyclage. L’intelligence artificielle et l’internet des objets sont aussi de précieux outils.
Aménagement urbain Mobilité Transports Efficacité énergétique France Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
Fiche technique
EGGTRONIC (EGF VD)
Fiche récapitulative
EGGTRONIC (EGF VD)
Related public register
30/12/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EGGTRONIC (EGF VD)
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - EGGTRONIC (EGF VD)
Communiqués associés
Italie : investissement de la BEI dans les technologies porteuses d’innovation de l’entreprise italienne Eggtronic
Article sur un sujet connexe
Que la puissance soit !

23 septembre 2025

Le chaînon manquant de la transition énergétique en Europe

Si l’Europe veut atteindre ses objectifs climatiques et proposer à tous une électricité verte abordable, il faut investir massivement dans les réseaux électriques

Électricité Espagne Belgique Pologne France Union européenne Énergie
11 septembre 2025

Stocker l’énergie du soleil de Chypre

Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI

Environnement Santé et sciences de la vie Climat Technologies Solutions de développement Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Énergie
4 septembre 2025

Quand boire un café débouche sur la production d’énergie

Une initiative pionnière en Grèce se distingue comme la première communauté énergétique au monde à être dirigée par des femmes

PME Climat Transformation énergétique Grèce Union européenne Climat et environnement Énergie

