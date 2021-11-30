"L’électronique de puissance est l’ami invisible qui fait tourner le monde."
Fiche récapitulative
Eggtronic is an Italian start-up specialised in power electronics and, more specifically, in power conversion and wireless power. The company's technologies enable better energy efficiency and compactness in applications for consumer electronics, home appliances, data centers, electric and hybrid vehicles, smart grids and others.
The objectives of the EIB financing are to support the company to mitigate the impact of the COVID-19 pandemic and to execute its growth investments, mainly in research and development (R&D) and commercial expansion.
The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as innovation and digitalisation by providing tailored venture debt financing to an innovative start-up in the area of developing power conversion/wireless power solutions and acting as a driver of innovation in the power electronics sector.
The project entails positive knowledge spill-overs related to the development of energy efficient power conversion and wireless power applications in millions of devices, which enables significant reductions in power consumption and related greenhouse gas emissions, and hence strengthens the EU's innovative position in power electronics markets.
EIB's financial contribution facilitates the SME's sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.
The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA).
The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.
No issue
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Au cœur du projet
Pourquoi et comment
Pratique pour les particuliers, bon pour la planète
Pourquoi
- Les convertisseurs d’énergie actuels destinés au stockage de l’énergie ont atteint leurs limites en matière d’efficacité, de performances, de coût et de taille.
- Remettre en question l’architecture intrinsèque des convertisseurs de puissance pour réduire les pertes de commutation.
- Rendre les appareils électroniques aussi économes en énergie que possible.
- Construire des dispositifs plus petits, des chargeurs de smartphones aux ordinateurs portables, en passant par les convertisseurs pour véhicules électriques et hybrides.
Comment
- Eggtronic a modifié l’architecture du circuit électronique, afin de réduire les pertes de commutation.
- La performance de chaque transistor est augmentée considérablement.
- Les technologies d’alimentation sans fil d’Eggtronic sont économes en énergie, elles occupent peu d’espace et sont capables de recharger et d’alimenter tout appareil quelle qu’en soit la configuration.
Regarder la vidéo
0:47
"Eggtronic a mis au point des produits très innovants dans un domaine à fort potentiel."
Sur le même sujet
Que la puissance soit !
Podcast : un avenir peu gourmand en énergie
Solutions pour les infrastructures : de l’électricité pour innover dans les énergies propres
Podcast : le numérique à la rescousse du climat
Projets et articles associés
Le chaînon manquant de la transition énergétique en Europe
Si l’Europe veut atteindre ses objectifs climatiques et proposer à tous une électricité verte abordable, il faut investir massivement dans les réseaux électriques
Stocker l’énergie du soleil de Chypre
Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI
Quand boire un café débouche sur la production d’énergie
Une initiative pionnière en Grèce se distingue comme la première communauté énergétique au monde à être dirigée par des femmes
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.