Rénover un immeuble nécessite une solution sur mesure, puisque chaque bâtiment est différent. Pour atteindre les chiffres voulus, l’ensemble du processus de rénovation doit être standardisé et industrialisé. Dans ce domaine, la préfabrication des matériaux isolants est l’une des innovations à venir. Positionné devant une façade, un laser prendra toutes les mesures nécessaires... L’isolation sera préfabriquée dans une usine puis fixée tout simplement sur le bâtiment. Cette perspective est particulièrement réjouissante pour l’Europe centrale et orientale, où l’on trouve beaucoup de vieux immeubles standard, dépourvus de toute caractéristique architecturale appelant une solution sur mesure.

On couplera des sources d’énergies renouvelables à ces opérations de rénovation, en intégrant des systèmes photovoltaïques, par exemple. On installera également des capteurs solaires sur les toits, comme c’est déjà souvent le cas en Méditerranée, où l’on exploite la chaleur du soleil pour produire de l’eau chaude. Ces sources d’énergie sont importantes parce que de nombreux secteurs de l’économie vont se convertir à l’électricité renouvelable au cours des vingt prochaines années. Ces sources viendront donc peut-être à manquer. Les bâtiments devront donc produire leur propre énergie.

Voilà pour ce qui concerne la rénovation...

Des solutions économes en énergie pour les bâtiments neufs

Passons maintenant à la construction du neuf.

Il fera de plus en plus chaud en Europe. Il existe deux façons de faire face à cette élévation des températures.

L’une consiste à équiper les maisons de technologies de pointe en installant des compteurs intelligents partout. L’autre consiste à appliquer les mêmes techniques de construction qu’il y a des centaines d’années.

Je vais vous dire pourquoi.

En milieu urbain, on construira des bâtiments de haute technologie. Leurs nombreux compteurs permettront de gérer l’énergie très efficacement : on utilisera seulement la quantité dont on a besoin, à des moments où elle est moins chère ou lorsque la demande est faible.

En milieu rural, on emploiera des techniques de construction recourant à des ressources naturelles et des procédés moins gourmands en énergie. Dans ce contexte, innover consistera à concevoir des bâtiments qui ne reposent pas trop sur la technologie. À bâtir des murs plus épais, percés de petites fenêtres, par exemple.

La filière de la construction engendre elle aussi des émissions, bien sûr, parce que la fabrication des matériaux émet du carbone. Pour limiter ce phénomène, vous réutiliserez les bâtiments. Il sera bientôt obligatoire de les démonter et de les réemployer. Notamment dans les zones urbaines, où des matériaux préfabriqués seront utilisés pour construire les bâtiments neufs. Tandis que dans les zones rurales, les bâtiments seront constitués de matériaux locaux, qui ne nécessiteront pas un transport longue distance, qui génère des émissions.

Des solutions pour le climat centralisées et économes en énergie

Nous parlerons de l’économie circulaire dans un autre épisode. L’économie circulaire consiste à ne pas jeter les objets mais à les réutiliser, parfois pour une finalité différente. Elle contribue à renforcer l’efficacité énergétique. Souvenez-vous, j’ai évoqué le démontage des bâtiments et le réemploi de leurs éléments. On va également réutiliser la chaleur issue des procédés industriels, qui est souvent gaspillée.

Les usines et les centres de données, qui hébergent d’énormes serveurs informatiques, produisent beaucoup de chaleur. Celle-ci sera utilisée pour alimenter les réseaux de chauffage urbain. La chaleur issue des eaux usées sera également récupérée. Cette évolution se déroulera sur de nombreuses décennies, car les réseaux d’égouts ne sont pas rénovés très souvent. Mais elle adviendra.

Passons maintenant aux systèmes de refroidissement centralisés, qui existent déjà à votre époque. Ils fonctionnent comme les réseaux de chauffage urbain, mais c’est de l’eau froide qui circule dans les tuyaux et entre les bâtiments afin de les refroidir. Parce que, comme vous l’avez remarqué, les températures montent, même dans des régions que nous ne considérons pas comme chaudes.

Des solutions économes en énergie créatrices d’emplois

Tout ce que j’ai décrit interviendra à grande échelle. Une telle évolution appellera deux types de changement. Premièrement, un changement au sein de la société. Deuxièmement, un bouleversement du modèle économique qui s’applique à la rénovation énergétique des bâtiments. Laissez-moi vous expliquer.

La mise en œuvre de certaines évolutions technologiques est externalisée dans des régions du monde où les coûts sont moins élevés. Mais cela est impossible dans le cas des bâtiments. Cette vague de rénovation va donc engendrer la création de nombreux emplois.

Un peu comme le New Deal de Franklin Roosevelt aux États-Unis dans les années 1930. Et ce point est important : en 2022, on pense souvent que, pour surmonter la crise climatique, il faut tout réduire. Réduire les émissions en prenant moins la voiture ou l’avion. En mangeant moins de viande rouge. Ce genre de chose. Mais la sortie de la crise climatique créera aussi des emplois dans des secteurs de l’économie qui n’existent pas encore.

Beaucoup de ces postes s’adresseront en outre aux travailleurs moins qualifiés. Il faudra déployer de gros efforts pour doter les travailleurs des compétences nécessaires dans toute la palette d’emplois requis pour renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments. Les dirigeants politiques et les pouvoirs publics modifieront la réglementation et mettront en place des politiques incitatives en faveur de cette évolution.

Le modèle économique d’une solution pour le climat

Parlons maintenant du modèle économique.

Comment vous fournissez-vous en gaz et en électricité actuellement ? C’est une compagnie de service public qui vous les vend.

Mais en fait, vous n’avez pas vraiment besoin de gaz ou d’électricité. Tout ce qu’il vous faut, c’est 21 degrés Celsius dans votre salon.

Et c’est là que réside le changement de modèle économique. Les sociétés de services aux collectivités ne pourront pas vous vendre autant de gaz ni même d’électricité à l’avenir, puisqu’il faudra en réduire la consommation. Donc, au lieu de cela, elles vous vendront des services. Elles vous vendront la chaleur ou la fraîcheur d’une pièce. Vous ne leur paierez pas le gaz ou l’électricité qui chauffent votre logement, mais le service grâce auquel il fait chaud chez vous. La solution viendra soit des compagnies de service public existantes, dont beaucoup pourraient acquérir de petites entreprises spécialisées en efficacité énergétique pour mettre en œuvre ce nouveau modèle économique... soit d’entreprises entièrement nouvelles.

Mais, pour revenir à l’idée de l’évolution au sein de la société : ce changement de modèle économique devra s’appuyer sur un cadre juridique stable. Il faut trente ans pour amortir la rénovation en profondeur de bâtiments existants. Il sera difficile de motiver les individus à prendre ce genre d’engagement en l’absence de toute subvention. Il faudra donc mettre en place des règlements et des programmes gouvernementaux pour que les entreprises privées jugent que ce secteur justifie des investissements.

