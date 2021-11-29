15 millions d’EUR destinés à l’innovation technologique d’Eggtronic

Un investissement rendu possible par le Fonds de garantie européen, qui fait partie de l’enveloppe de 540 milliards d’EUR de l’Union européenne au titre de la réponse immédiate à la pandémie de COVID-19

Les outils mis au point dans ce cadre permettront des avancées en matière d'efficacité énergétique

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’apprête à financer le secteur de l'électronique et de l’innovation en Italie en accordant un prêt de 15 millions d’EUR à Eggtronic Engineering S.p.A. Cette PME a été créée à Modène, en Italie, en 2012 et compte des filiales aux États-Unis et en Chine. Cet investissement a été rendu possible par une contribution du Fonds de garantie européen, qui fait partie de l’enveloppe de 540 milliards d’EUR de l’Union européenne pour faire face aux difficultés économiques et au ralentissement de la production causés par la pandémie de coronavirus.

Le soutien financier de la BEI concourra aux activités de recherche-développement d’Eggtronic en vue de la commercialisation de ses technologies auprès des entreprises et des consommateurs. Eggtronic a le potentiel de devenir un acteur majeur dans le domaine de la conversion d’énergie et du chargement sans fil ainsi que dans la lutte contre les changements climatiques.

Les systèmes de conversion électrique d’Eggtronic améliorent la performance des semi-conducteurs, réduisant le coût des convertisseurs et améliorant l’efficacité énergétique. Ces technologies peuvent s’appliquer à l’électronique grand public comme à des systèmes plus complexes tels que ceux destinés au transport hybride et électrique, ainsi qu’aux énergies renouvelables. Les convertisseurs font également office de passerelle entre les systèmes de production d’électricité à partir de sources renouvelables et les batteries utilisées pour le stockage, présentant ainsi une solution innovante afin d’atteindre les objectifs de neutralité carbone.

Eggtronic réalise en outre ses propres travaux de recherche dans le domaine du chargement sans fil, lesquels bénéficieront également d’un appui par le biais d’un financement de la BEI. L’entreprise italienne a déjà fabriqué les premiers prototypes pour le chargement sans fil hors secteur de téléviseurs, d’ordinateurs portables et d’autres appareils électriques, dans la lignée des nouveaux concepts de chargement sans fil rendant possible le chargement d’un large éventail d’appareils électriques, de produits électroniques grand public et de terminaux automobiles en toute sécurité et dans le respect de l’environnement.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « À la BEI, nous sommes intimement convaincus que l’innovation est déterminante pour favoriser la croissance et le bien-être collectif. En améliorant l’efficacité énergétique, l’innovation et la recherche apportent également leur pierre au développement durable. C’est pourquoi nous sommes fiers de fournir un financement à Eggtronic, lui permettant d’élargir considérablement ses activités de conception et de recherche dans les domaines de la conversion d’énergie et du chargement sans fil. La BEI est fidèle à son engagement d’appuyer le développement des entreprises italiennes et européennes dans les technologies de pointe en raison de l’importance stratégique que revêt ce domaine. »

Igor Spinella, directeur général d’Eggtronic : « Chez Eggtronic, nous voulons améliorer la vie de chacun et protéger l’environnement en mettant à profit nos innovations technologiques de pointe dans les semi-conducteurs et l’électronique. Nous voulons alimenter la croissance de ce secteur stratégique en Italie afin d’apporter notre contribution au niveau technologique, éthique et social. Nous nous félicitons d’être associés à un partenaire aussi éclairé et expérimenté que la BEI, ce qui donne un puissant élan à nos ambitieux projets de développement. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2020, le Groupe BEI a fourni 23 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Italie.

Depuis 2012, Eggtronic révolutionne le monde des convertisseurs électriques et de l’énergie sans fil. Depuis ses bureaux de San Francisco aux États-Unis, Modène en Italie et Guangzhou en Chine, Eggtronic développe des technologies de pointe à haute efficacité énergétique, dans le respect de l’environnement. L’entreprise compte plus de 180 brevets internationaux à son actif dans le monde. L’année 2020 a été marquée par le lancement de sa nouvelle marque de détail, Einova, positionnée sur le segment de l’innovation haut de gamme, tandis que sa nouvelle division ICs a commencé à fabriquer ses premiers microprocesseurs début 2021. Que ce soit par le biais de partenariats inter-entreprises ou pour le grand public, Eggtronic facilite la vie de tous en la rendant plus efficace et plus connectée.