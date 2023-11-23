Un financement innovant qui fait avancer l’éducation à Milan

Nous jugeons notre succès à l’aune de celui de nos élèves.
Programme loan for safety, energy efficiency and upgrade of primary and secondary education infrastructure in Italy.
Improving the learning environment for students and working conditions for teachers reinforces the formation of human capital. An estimated share of 35% of the investments will take place in less-developed regions in Italy.
Schools are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. During appraisal the Bank’s services will review the procedures in place to guarantee the implementation of the applicable EU directives on environmental matters, notably with specific attention to Directive 2011/92/EU.
Overall a positive impact is expected on education and social cohesion as the new School Strategy aims to put schools at the centre of community life, as well as to combat forms of social exclusion and degradation.
The Bank will require the promoter to ensure that the contracts to be implemented have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EC and 1992/12/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
Soutenir l’enseignement et améliorer l’éducation
Pourquoi
- Pour veiller à ce que les millions d’euros d’investissement déployés le soient de manière à soutenir au mieux l’apprentissage et à aider les enfants à acquérir les compétences dont ils auront besoin à l’avenir
- Pour améliorer la qualité de l’éducation en Italie en fournissant de meilleures infrastructures et équipements aux écoles
- Pour atténuer l’anxiété de l’équipe enseignante et des élèves à l’idée de déménager dans une nouvelle école et réduire le temps que cette équipe consacre à s’adapter à un nouvel espace
Comment
- Une approche innovante pour financer les infrastructures éducatives qui soutient l’enseignement et améliore l’éducation des élèves
- L’institut pour la recherche pédagogique INDIRE a aidé les enseignants et les autres membres du personnel de l’école Viscontini à s’adapter à leur nouvelle infrastructure.
- L’université de Milan-Bicocca a également assuré deux années d’accompagnement, de soutien et d’orientation pour aider les enseignants à apprivoiser le nouvel environnement.
Les équipes enseignantes jouent un rôle essentiel pour préparer les élèves à la vie après l’école.
L’école qui réfléchit différemment
La méthode finlandaise
Solutions pour le développement : air, nourriture et éducation
