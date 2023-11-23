Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN

Un financement innovant qui fait avancer l’éducation à Milan

Une nouvelle école primaire dans la banlieue de Milan témoigne de la façon dont un financement innovant peut faire évoluer l’enseignement et améliorer l’apprentissage.

Statut
Première signature
Signé
22/12/2016
Montant
EUR 908 393 003,52
Pays
Italie
Secteur(s)
Éducation
Montant
908 393 003,52 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 908 393 003,52 €
Éducation : 908 393 003,52 €
Date(s) de signature
22/12/2016 : 163 654 679,6 €
24/11/2015 : 294 738 323,92 €
23/07/2015 : 450 000 000 €
Fiche technique
SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN
Fiche récapitulative
SCHOOL UPGRADE EXTRAORDINARY PROGRAMME
Fiche récapitulative

Date de publication
10 février 2015
Statut
Référence
Signé | 23/07/2015
20140506
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SCHOOL UPGRADE EXTRAORDINARY PROGRAMME
MINISTERO UNIVERSITA E RICERCASCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 940 million
EUR 1672 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Programme loan for safety, energy efficiency and upgrade of primary and secondary education infrastructure in Italy.

Improving the learning environment for students and working conditions for teachers reinforces the formation of human capital. An estimated share of 35% of the investments will take place in less-developed regions in Italy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Schools are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. During appraisal the Bank’s services will review the procedures in place to guarantee the implementation of the applicable EU directives on environmental matters, notably with specific attention to Directive 2011/92/EU.
Overall a positive impact is expected on education and social cohesion as the new School Strategy aims to put schools at the centre of community life, as well as to combat forms of social exclusion and degradation.

The Bank will require the promoter to ensure that the contracts to be implemented have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EC and 1992/12/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Fiche récapitulative
SCHOOL UPGRADE EXTRAORDINARY PROGRAMME
Fiche technique
SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN
Date de publication
29 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59389380
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140506
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
180383249
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140506
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche récapitulative
SCHOOL UPGRADE EXTRAORDINARY PROGRAMME
Fiche technique
SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN
Fiche technique
SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN
Fiche récapitulative
SCHOOL UPGRADE EXTRAORDINARY PROGRAMME
Au cœur du projet

Pourquoi et comment

Soutenir l’enseignement et améliorer l’éducation

Pourquoi

  • Pour veiller à ce que les millions d’euros d’investissement déployés le soient de manière à soutenir au mieux l’apprentissage et à aider les enfants à acquérir les compétences dont ils auront besoin à l’avenir
  • Pour améliorer la qualité de l’éducation en Italie en fournissant de meilleures infrastructures et équipements aux écoles
  • Pour atténuer l’anxiété de l’équipe enseignante et des élèves à l’idée de déménager dans une nouvelle école et réduire le temps que cette équipe consacre à s’adapter à un nouvel espace

Comment

  • Une approche innovante pour financer les infrastructures éducatives qui soutient l’enseignement et améliore l’éducation des élèves
  • L’institut pour la recherche pédagogique INDIRE a aidé les enseignants et les autres membres du personnel de l’école Viscontini à s’adapter à leur nouvelle infrastructure.
  • L’université de Milan-Bicocca a également assuré deux années d’accompagnement, de soutien et d’orientation pour aider les enseignants à apprivoiser le nouvel environnement.

Secteurs et pays

Italie Italie Développement - international

Impact

Un environnement plus sûr et plus sain pour les enfants

  • On peut acquérir des connaissances en tout lieu et les bâtiments scolaires offrent aux élèves la possibilité d’apprendre tout au long de la journée.
  • L’équipe enseignante utilise le nouvel espace et la flexibilité qu’il offre pour pouvoir répondre aux spécificités d’apprentissage de chaque enfant.
  • La transformation des bâtiments scolaires permet également de réaliser des économies d’énergie et d’offrir aux enfants des environnements plus sûrs et meilleurs pour la santé.

9 milliards d’euros

de prêts de la BEI à l’appui des infrastructures éducatives ces cinq dernières années.

Regarder la vidéo

3:30

custom-preview

Récit

Un projet pilote en matière d’infrastructures éducatives

Le projet de reconstruction de l’école Viscontini s’inscrit dans le cadre d’un programme national de modernisation des écoles, financé en grande partie par la Banque européenne d’investissement par l’intermédiaire de la banque nationale de promotion économique, Cassa depositi e prestiti. La banque de l’UE prête 1,255 milliard d’euros pour le projet, la Banque de développement du Conseil de l’Europe en fournissant 300 millions.

Dans le cadre du projet pilote cofinancé par les deux banques, la faisabilité d’une nouvelle approche du financement des infrastructures éducatives axée sur l’apprentissage des élèves est examinée.

La nouvelle école Viscontini comporte de hauts plafonds, beaucoup de fenêtres ou parois vitrées, et un agencement fluide présentant peu de parois intérieures ou de salles de classe fermées. Des panneaux coulissants permettent également de modifier la configuration des salles de classe. Les couloirs de l’école ont été élargis et il est plus facile d’y circuler.

Nous jugeons notre succès à l’aune de celui de nos élèves.
Cristina Colombo

enseignante de primaire à l’école Viscontini

Les équipes enseignantes jouent un rôle essentiel pour préparer les élèves à la vie après l’école.
Yael Duthilleul

Conseillère technique en matière d’éducation à la Banque de développement du Conseil de l’Europe

Construire une école moderne

1 270

mètres carrés

d’espaces verts répartis en zones thématiques.

La nouvelle école Viscontini, qui accueille des enfants âgés de 6 à 11 ans, a ouvert ses portes en juin 2021. Les espaces ont été construits en matériaux durables et assurent une bonne circulation de l’air. Globalement, la nouvelle école comporte :

  • 20 salles de classe et 8 laboratoires, y compris des installations consacrées spécialement à la musique, à la science et à l’art ;
  • un espace dédié à l’éducation à l’environnement ;
  • un gymnase équipé d’un mur d’escalade et de gradins de 450 places ;
  • un auditorium de 100 places ;
  • des panneaux photovoltaïques sur le toit, ce qui réduit la consommation d’énergie et l’impact environnemental du bâtiment.

Sur le même sujet

23 novembre 2023

L’école qui réfléchit différemment

Une école primaire de Milan illustre comment des financements innovants de la part de la BEI et de la CEB peuvent induire des changements en matière d’enseignement et améliorer l’apprentissage
Éducation et formation Italie Union européenne Infrastructures sociales
21 décembre 2023

La méthode finlandaise

La Finlande est toujours en tête du classement PISA pour l’éducation. Elle s’appuie sur une conception avant-gardiste des écoles pour améliorer les résultats.
Finlande Union européenne
30 juillet 2020

Solutions pour le développement : air, nourriture et éducation

L’éducation est fondamentale pour le développement durable, la lutte contre la violence, l’égalité hommes-femmes et la croissance économique. Voici quelques projets en Tunisie, en Équateur et en Serbie.
Institutional Partenaires Résilience économique Migrations Éducation et formation Solutions de développement Monténégro Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Développement - international Infrastructures sociales
Fiche technique
SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN
Fiche récapitulative
SCHOOL UPGRADE EXTRAORDINARY PROGRAMME
Publications connexes