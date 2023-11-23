Un financement innovant qui fait avancer l’éducation à Milan

Le projet de reconstruction de l’école Viscontini s’inscrit dans le cadre d’un programme national de modernisation des écoles, financé en grande partie par la Banque européenne d’investissement par l’intermédiaire de la banque nationale de promotion économique, Cassa depositi e prestiti. La banque de l’UE prête 1,255 milliard d’euros pour le projet, la Banque de développement du Conseil de l’Europe en fournissant 300 millions.

Dans le cadre du projet pilote cofinancé par les deux banques, la faisabilité d’une nouvelle approche du financement des infrastructures éducatives axée sur l’apprentissage des élèves est examinée.

La nouvelle école Viscontini comporte de hauts plafonds, beaucoup de fenêtres ou parois vitrées, et un agencement fluide présentant peu de parois intérieures ou de salles de classe fermées. Des panneaux coulissants permettent également de modifier la configuration des salles de classe. Les couloirs de l’école ont été élargis et il est plus facile d’y circuler.