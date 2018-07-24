Financement bienvenu pour du lait maternel

Le lait maternel est important pour les nourrissons, car il contient des sucres complexes appelés oligosaccharides du lait maternel. Cette source naturelle de sucre réduit jusqu’à 50 % le risque de maladies infectieuses chez les enfants et favorise le développement des organes, y compris du cerveau. Le lait maternel est unique de par son taux élevé d’oligosaccharides.

C’est aussi une impulsion pour la prochaine étape du développement de Jennewein. Elle s’associe à Chr. Hansen , une entreprise de plus grande taille ayant des activités industrielles, afin de produire des quantités suffisantes de lait maternel lui permettant de signer des contrats pour approvisionner le vaste marché de l’Extrême-Orient. Chr. Hansen, une entreprise danoise de biosciences, a acquis la totalité des actions de Jennewein. D’ici 2025, elle prévoit d’investir 200 millions d’euros dans de nouvelles installations de production.

Jennewein est l’une des premières sociétés à avoir bénéficié des instruments de prêts d’amorçage-investissement de la Banque européenne d’investissement, destinés à soutenir les entreprises en croissance sans mettre leurs flux de trésorerie sous pression.

Les prêts d’amorçage-investissement, également appelés quasi-fonds propres, ont permis à la banque de l’UE de prendre le risque de financer la technologie en développement de Jennewein en 2015 et en 2018. L’instrument a démontré son potentiel, car Jennewein aborde une nouvelle étape de son développement industriel en passant sous le contrôle d’une entreprise danoise de plus grande taille.