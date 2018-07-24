Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
JENNEWEIN (EGFF)

Financement bienvenu pour du lait maternel

Jennewein est une entreprise biotechnologique innovante qui dispose d’une technologie révolutionnaire pour la production d’oligosaccharides du lait humain (OLH), l’une des composantes essentielles du lait maternel humain dont les bienfaits pour la santé ont été démontrés.

Statut
Première signature
Signé
20/07/2018
Montant
EUR 15 000 000
Pays
Allemagne
Secteur(s)
Services
Allemagne : financement de la BEI en faveur de Jennewein

Fiche récapitulative

Date de publication
31 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 20/07/2018
20180330
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
JENNEWEIN (EGFF)
JENNEWEIN BIOTECHNOLOGIE GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 40 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

Jennewein is a highly innovative German biotechnology food company focused on novel production processes for the synthesis of human milk oligosaccharides (functional nutritive sugars) for a wide range of applications, including nutritional, pharmaceutical and cosmetic products.

The project will cover research and development (R&D) costs, both operational expenditure (OPEX) and capital expenditure (CAPEX) related to the up-scaling of the production of the human milk oligosaccharides, clinical trials for the new products and related R&D activities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not subject to the EU directives on procurement.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JENNEWEIN (EGFF)
Date de publication
15 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84778160
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180330
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Au cœur du projet

Comment et pourquoi

Une technologie révolutionnaire

Pourquoi

  • Des multinationales ont essayé de fabriquer des oligosaccharides à un prix suffisamment bas pour permettre une production à grande échelle. Jennewein a réussi à le faire.
  • Financer la construction d’un centre de R-D pour élargir le portefeuille de produits à base d’oligosaccharides de lait humain et augmenter la capacité de production.
  • Combler une lacune du marché, les banques commerciales étant réticentes à investir dans une entreprise en phase de démarrage sur un marché émergent et innovant.

Comment

  • Financement sous la forme d’un prêt d’amorçage-investissement assorti d’une rémunération de type fonds propres. 
  • Étant donné qu’il ne s’agit pas réellement d’un investissement en fonds propres, les fondateurs de Jennewein et les premiers investisseurs conservent leur participation intacte dans l’entreprise, au lieu de la voir diluée.

Secteurs et pays

Allemagne Transformation numérique et innovation technologique

Impact

Prévention de maladies infectieuses

  • Principaux avantages pour la santé : réduction des infections bactériennes et virales, amélioration de la santé digestive, zéro calorie.
  • Les OLH pourraient également avoir une influence positive sur le développement du cerveau, le vieillissement de la peau et les allergies. Ces avantages pour la santé ouvrent une série de grands marchés potentiels, de la nutrition infantile aux aliments fonctionnels, en passant par les produits pharmaceutiques et cosmétiques.
  • Jennewein a pu atteindre le stade suivant de sa croissance trois ans plus tôt qu’elle ne l’aurait fait à l’aide de financements traditionnels mis à la disposition des entreprises de maturité comparable.
"Les financements de la Banque européenne d’investissement contribuent à faire en sorte que des entreprises comme Jennewein puissent croître en Europe, plutôt que de transplanter leurs innovations aux États-Unis pour y être soutenues et développées."
Werner Hoyer

Président de la Banque européenne d’investissement

2015

10 millions d’euros

au titre du volet Financement de la croissance d’InnovFin afin de mettre sur pied la première usine de l’entreprise

Shutterstock

Récit

Prochaine étape pour le sucre de lait maternel de synthèse

2018

15 millions d’euros

au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, associant un financement de la banque de l’UE à une garantie budgétaire de l’UE.

Le lait maternel est important pour les nourrissons, car il contient des sucres complexes appelés oligosaccharides du lait maternel. Cette source naturelle de sucre réduit jusqu’à 50 % le risque de maladies infectieuses chez les enfants et favorise le développement des organes, y compris du cerveau. Le lait maternel est unique de par son taux élevé d’oligosaccharides.

Jennewein

C’est aussi une impulsion pour la prochaine étape du développement de Jennewein. Elle s’associe à Chr. Hansen, une entreprise de plus grande taille ayant des activités industrielles, afin de produire des quantités suffisantes de lait maternel lui permettant de signer des contrats pour approvisionner le vaste marché de l’Extrême-Orient. Chr. Hansen, une entreprise danoise de biosciences, a acquis la totalité des actions de Jennewein. D’ici 2025, elle prévoit d’investir 200 millions d’euros dans de nouvelles installations de production.

Jennewein est l’une des premières sociétés à avoir bénéficié des instruments de prêts d’amorçage-investissement de la Banque européenne d’investissement, destinés à soutenir les entreprises en croissance sans mettre leurs flux de trésorerie sous pression.

Les prêts d’amorçage-investissement, également appelés quasi-fonds propres, ont permis à la banque de l’UE de prendre le risque de financer la technologie en développement de Jennewein en 2015 et en 2018. L’instrument a démontré son potentiel, car Jennewein aborde une nouvelle étape de son développement industriel en passant sous le contrôle d’une entreprise danoise de plus grande taille.

"Il s’agit d’un excellent exemple du type d’entreprise que nous pouvons promouvoir en Europe, et la clé est de mettre en place le bon écosystème de financement."
President Werner Hoyer

Banque européenne d’investissement

Financement de la santé et de l’innovation

"Les financements de la Banque européenne d’investissement contribuent à faire en sorte que des entreprises comme Jennewein puissent croître en Europe, plutôt que de transplanter leurs innovations aux États-Unis pour y être soutenues et développées."

Les soins de santé jouent un rôle important dans l’économie de l’UE : ils génèrent 10 % de son PIB et emploient 8 % de l’ensemble de la population active. En tant que banque de l’UE, la BEI soutient des projets qui visent à assurer un accès universel à des services de haute qualité, sûrs et abordables.

Les sciences de la vie sont un secteur économique essentiel, dont l’innovation constitue le cœur même. La poursuite de la croissance de ce secteur est cruciale pour assurer la santé et le bien-être des citoyens de l’Union européenne ; elle stimulera par ailleurs la recherche-développement et contribuera à la compétitivité globale de l’UE.

Getty Images


Que ce soit pour notre santé, nos enfants ou nos aînés, à l’avenir, les soins reposeront sur des modèles innovants. Voici les personnes qui mettent dès aujourd’hui ces nouvelles idées en pratique.

Sur le même sujet

24 juillet 2018

Sucres sains destinés aux préparations pour nourrissons

Jennewein Biotechnologie fabrique des oligosaccharides proches du lait maternel et destinés aux préparations pour nourrissons
Biotechnologie Environnement Industrie alimentaire Production Allemagne Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
3 avril 2018

La venture debt tient les vautours à distance

Un outil innovant aidant les jeunes entreprises à financer leur croissance sans effet de dilution sur la part des fondateurs a été présenté au sommet « Venture Debt » de la BEI.
Capital-risque et capital-investissement Capital-risque Venture debt
7 octobre 2025

VP Vigliotti at MED9: EIB backed its pledge to support sustainable future for European agriculture with new multi-billion financing opportunities

European Investment Bank Group (EIB) Vice-President Gelsomina Vigliotti reaffirmed the Group’s steadfast commitment to advancing a sustainable, innovative, and resilient agricultural sector across the European Union by creating new multi-billion euro financing opportunities for EU farmers. 

Agroindustry Agriculture and bioeconomy
3 octobre 2025

Women Climate Leaders Network mid-year meeting reflects on Europe’s green and inclusive future

The Women Climate Leaders Network (WCLN) convened its mid-year hybrid meeting in Brussels, bringing together its members – women business leaders from all 27 EU Member States -  EU policymakers and expert guests, to advance Europe’s green transition for strengthening our competitiveness.

Diversity and gender
2 octobre 2025

Le Groupe BEI nomme son premier ombudsman pour accroître encore la responsabilité et le bien-être sur le lieu de travail

En sa qualité d’interlocuteur indépendant et neutre, Bálint Balassa soutiendra le personnel dans la résolution confidentielle des conflits.

