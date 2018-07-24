La banque de l’UE prête 15 millions d’EUR à l’entreprise allemande de biotechnologie.

Ce financement bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) octroie un nouveau financement de 15 millions d’EUR à Jennewein Biotechnologie GmbH, une entreprise allemande hautement innovante qui propose une technologie révolutionnaire pour la production de sucres fonctionnels rares pour tout un éventail d’applications, dont des produits nutritionnels, pharmaceutiques et cosmétiques. La société est aussi un producteur de premier plan d’oligosaccharides du lait humain (OLH), l’une des composantes essentielles du lait maternel humain dont les bienfaits pour la santé ont été démontrés.

Ce prêt de la banque de l’UE est adossé à une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est un pilier essentiel du Plan d’investissement pour l’Europe – connu également sous le nom de plan Juncker – dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques et les opérations de financement de la BEI dynamisent la compétitivité de l’économie européenne.

Comme l’a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement : « La banque de l’UE soutient de nombreuses activités en Europe qui, par nature, sont risquées et, dès lors, peinent souvent à accéder aux financements. À la banque de l’UE, étant épaulés par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, nous sommes en mesure de fournir ces financements pour répondre aux besoins des petites entreprises innovantes, ce qui démontre clairement la valeur ajoutée du plan Juncker pour l’économie européenne sur le plan de la croissance et de l’emploi. »

Jennewein utilisera ce nouveau financement pour construire un centre de R-D qui lui permettra de continuer à étoffer son offre de produits contenant des oligosaccharides du lait maternel humain. La société renforcera aussi sa capacité de production. Stefan Jennewein, fondateur et PDG de Jennewein, a souligné que, sa société étant active sur un marché nouveau et très innovant, les banques commerciales n’étaient pas très enclines à investir dans son activité, tandis que la BEI était présente pour veiller à ce que ses plans de développement deviennent réalité. « Ce prêt est une marque de confiance de la part de la Banque européenne d’investissement à notre égard, et il nous donne la possibilité de conquérir plus avant le marché des oligosaccharides du lait maternel humain. Grâce à l’aide de la BEI, nous pouvons investir dans l’avenir, c’est-à-dire dans notre production et notre nouveau centre de R-D », a poursuivi Stefan Jennewein à l’occasion de la signature du contrat à Rheinbreitbach.

Pour sa part, le commissaire européen Vytenis Andriukaitis a ajouté : « En ma qualité de commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire et d’ancien médecin, j’ai bien conscience de l’incidence positive que la recherche et l’innovation, notamment dans les biotechnologies, peuvent avoir sur notre alimentation et notre santé, en particulier celles des nourrissons et des jeunes enfants. Je suis heureux de constater que le Plan d’investissement pour l’Europe fonctionne vraiment bien et qu’il stimule la recherche et l’innovation au bénéfice de la santé des citoyens de l’UE. »

