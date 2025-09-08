Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

DBNM LOAN FOR SMES MID-CAPS AND GREEN TRANSITION

Comment les entreprises effectuent leur transition verte

En Macédoine du Nord, les financements verts de la BEI aident les banques et les entreprises à effectuer des investissements respectueux du climat

Statut
Première signature
Signé
24/07/2023
Montant
EUR 100 000 000
Pays
Macédoine du Nord
Secteur(s)
Lignes de crédit
Plus d'info

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Macédoine du Nord : 100 000 000 €
Lignes de crédit : 100 000 000 €
Date(s) de signature
24/07/2023 : 100 000 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
DBNM LOAN FOR SMES MID-CAPS AND GREEN TRANSITION
Autres liens
Fiche récapitulative
DBNM LOAN FOR SMES MID-CAPS AND GREEN TRANSITION
Article sur un sujet connexe
Des usines intelligentes et un avenir plus propre

Fiche récapitulative

Date de publication
31 août 2022
Statut
Référence
Signé | 24/07/2023
20220407
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DBNM LOAN FOR SMES MID-CAPS AND GREEN TRANSITION
ACCEPTABLE BANK(S),DEVELOPMENT BANK OF NORTH MACEDONIA JSC SKOPJE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

EUR 100 million credit line to the Development Bank of North Macedonia (DBNM) to address liquidity and investment needs of small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the Republic of North Macedonia. The facility targets at least 30% Climate Action and Environmental Sustainability (CA&ES) projects, with particular focus on energy efficiency interventions.

The operation is a multi-objective credit line to the Development Bank of North Macedonia (DBNM) to provide SMEs, mid-caps and other entities in the country with affordable, long-term liquidity support to meet their working capital and investment needs. At least 30% of the EIB credit line will go towards Climate Action and Environmental Sustainability (CA&ES) investments, to help local businesses meet their green ambitions, notably on (but not limited to) Energy Efficiency interventions. A technical assistance facility will support DBNM and local intermediaries with origination efforts, implementation of CA&ES requirements and potentially development of new products, Credit and Risk Management policies and best practices.

Additionality and Impact

The operation is a EUR 100m loan to the Development Bank of North Macedonia (DBNM) to provide SMEs, Mid-Caps and other eligible entities in the country with affordable, long-term liquidity. Access to finance remains an issue in North Macedonia with as much as 40% of SMEs in need of a loan being credit constrained. The economic crisis caused by the war in Ukraine has put a further strain on businesses and supply chains. The operation forms part of a set of measures put forth by the Government in response of the economic and energy crises. Indeed, at least 30% of the credit line will go towards Climate Action and Environmental Sustainability (CA&ES) investments, to help local businesses meet their green ambitions. The facility will be implemented by the DBNM, a longstanding partner of the EIB in North Macedonia, via agreements with local commercial banks. A technical assistance facility will support our partners with origination efforts, implementation of CA&ES requirements and implementation of new green policies and practices.

The operation is in line with EU and national strategies, notably the Economic Reform Programme 2022-2024, the Economic and Investment Plan and the Green Agenda for the Western Balkans. The operation also supports various Sustainable Development Goals, in particular SDG8, SDG9 and SDG13.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation and standards, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation and standards, as appropriate.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Lien vers la source
Fiche récapitulative
DBNM LOAN FOR SMES MID-CAPS AND GREEN TRANSITION
Autres liens
Fiche technique
DBNM LOAN FOR SMES MID-CAPS AND GREEN TRANSITION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Article sur un sujet connexe
Des usines intelligentes et un avenir plus propre
Autres liens
Fiche technique
DBNM LOAN FOR SMES MID-CAPS AND GREEN TRANSITION
Fiche récapitulative
DBNM LOAN FOR SMES MID-CAPS AND GREEN TRANSITION

Au cœur du projet

Pourquoi et comment

Des conseils avisés et des conditions de prêt avantageuses

Pourquoi

  • Les petites entreprises veulent se moderniser et réduire leurs émissions.
  • Ces transformations aident les entreprises à devenir plus compétitives sur leur territoire et à l’étranger, à satisfaire aux exigences des chaînes de valeur de l’UE et à renforcer la résilience face au réchauffement de la planète.
  • Les entreprises réalisent des économies en réduisant leur consommation d’énergie.

Comment

  • Le programme offre des conseils et des prêts à des conditions financières avantageuses.
  • Il est mis en œuvre avec le soutien des pouvoirs publics, de la Banque de développement de Macédoine du Nord et de banques locales – un modèle de partenariat fructueux de longue date de la BEI.
  • L’assistance technique aide les banques et les entreprises à repérer les projets verts appropriés.

Secteurs et pays

Macédoine du Nord Macédoine du Nord

Impact

Une croissance durable en confiance

  • Grâce au prêt, la Banque de développement de Macédoine du Nord accompagne de nombreuses entreprises qui connaissent des difficultés économiques ou sont pénalisées par le renchérissement des prix de l’énergie lié à la guerre en Ukraine.
  • Une composante du prêt concerne l’assistance technique, destinée à aider les entreprises à satisfaire aux normes les plus récentes de décarbonation et aux exigences du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE
  • La ligne de crédit a soutenu une soixantaine d’investissements verts de petites entreprises, dont 52 projets ayant trait aux énergies renouvelables d’une capacité totale de 104,75 MW.
« Nous sommes là pour aider les entreprises à investir dans leur avenir et à développer leurs activités en confiance, avec à la clé des créations d’emplois, des collectivités plus fortes et une économie plus solide en Macédoine du Nord. »
Björn Gabriel

Représentant de la BEI en Macédoine du Nord

REGARDER LA VIDÉO

2:52

custom-preview

Récit

Pistes de réflexion

« L’installation de panneaux solaires sur les toits de l’entreprise nous permet de produire de l’énergie propre et de réduire sensiblement notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles. »
Ivan Stezoski

Directeur financier chez Vitaminka

Au vu de l’augmentation des prix de l’énergie et du durcissement des réglementations environnementales, les producteurs de denrées alimentaires sont de plus en plus poussés à réduire leur empreinte carbone et à gagner en efficacité. Dans les Balkans occidentaux, où les infrastructures énergétiques sont souvent obsolètes et les normes de durabilité pâtissent d’un manque de prédictibilité, le défi est particulièrement aigu pour les entreprises.

Vitaminka, une entreprise agroalimentaire de premier plan basée à Prilep, a investi 1,65 million d’euros dans des panneaux solaires en toiture et des systèmes de production automatisés, grâce à un prêt de la BEI. Les panneaux solaires ont permis de réduire la consommation d’énergie de 35 %. Les lignes de conditionnement automatisées ont accru la cadence de production et l’efficacité sur le lieu de travail. L’entreprise est ainsi mieux placée pour répondre aux normes environnementales internationales et améliorer sa capacité à faire face à la concurrence mondiale.

Promovens
« En donnant aux petites entreprises les moyens d’investir dans des technologies et des procédés plus propres, nous encourageons l’innovation et nous progressons vers une économie résiliente et à faibles émissions de carbone. »
Aleksandar Stanojkovski

Directeur des opérations de prêt à la Banque de développement de Macédoine du Nord

Un équipementier automobile passe à la vitesse supérieure

L’industrie automobile connaît une transformation majeure, sous l’effet du progrès technologique, des réglementations environnementales plus strictes et de l’évolution de la demande du marché. Dans ce contexte, de nombreuses entreprises du secteur axent davantage leurs activités sur l’innovation et la durabilité.

LTH Learnica, un équipementier automobile de premier plan de Macédoine du Nord, intensifie ses efforts en faveur de la décarbonation. Basée à Ohrid, l’entreprise de fonderie sous pression fournit des pièces d’aluminium de haute précision à de grands clients dans le monde. Grâce à un investissement de 1,5 million d’euros soutenu par la BEI, elle a automatisé ses procédés de production, avec à la clé une baisse de la facture énergétique et une efficacité accrue de la main-d’œuvre.

Promovens
« Nous avons transformé trois postes de travail en un centre unique robotisé. Nous avons ainsi amélioré le procédé de fabrication et accéléré la production. »
Nataša Jovčeska

Directrice générale de LTH Learnica

Sur le même sujet

8 septembre 2025

L’imprimerie Kiro Dandaro améliore l’emballage grâce à un financement de la BEI

Découvrez comment, avec le soutien de la BEI, cette imprimerie accroît sa productivité, améliore les conditions de travail et réduit sa consommation d’énergie.
Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux
8 septembre 2025

Hôtel Pamela : moderniser l’offre hôtelière à Negotino

Découvrez comment l’hôtel Pamela, en Macédoine du Nord, modernise l’hôtellerie en optimisant l’usage d’énergie et le confort des clients avec l’aide de la BEI.
Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux
8 septembre 2025

Dema Stil, fabricant de jouets à Kriva Palanka, réduit sa consommation d’énergie

Découvrez comment, avec le soutien de la BEI, Dema Stil met à niveau ses machines, ce qui augmente sa production et réduit sa consommation d’énergie.
Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux
8 septembre 2025

Otpad Ohrid : la société de traitement des déchets d’Ohrid augmente sa capacité de recyclage grâce à de nouvelles machines

Découvrez comment Otpad Ohrid, en Macédoine du Nord, recycle plus avec le soutien de la BEI, renforçant ainsi la durabilité, la sécurité et la productivité.
Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux
8 septembre 2025

Dental Kraft, cabinet et laboratoire dentaires de Skopje, acquiert des équipements de production de prothèses de pointe

Découvrez comment, avec le soutien de la BEI, Dental Kraft a pu se moderniser, améliorant ainsi le diagnostic, la rapidité de traitement et les soins.
Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux
Liens
Fiche technique
DBNM LOAN FOR SMES MID-CAPS AND GREEN TRANSITION
Fiche récapitulative
DBNM LOAN FOR SMES MID-CAPS AND GREEN TRANSITION
Article sur un sujet connexe
Des usines intelligentes et un avenir plus propre

Projets et articles associés
11 décembre 2023

Une eau plus propre pour Skopje

Soutien de l’UE à la construction de la plus grande station d’épuration de Macédoine du Nord pour améliorer la qualité de l’eau et réduire la pollution du Vardar

Gestion de l'eau et des eaux usées Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Développement - international Climat et environnement
31 janvier 2024

Le renouveau du rail en Macédoine du Nord

Une liaison ferroviaire avec la frontière bulgare stimule l’économie de la Macédoine du Nord et la maintient sur les rails pour son adhésion à l’UE

Infrastructures Chemins de fer Transports Balkans occidentaux Bulgarie Macédoine du Nord Union européenne Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
22 octobre 2024

Une facilité pour favoriser l’équité

Un crédit innovant destiné aux PME soutient l’emploi des femmes, des jeunes et d’autres groupes sociaux vulnérables en Serbie

Institutional Durabilité sociale PME Partenaires Résilience économique Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Serbie Pays de l’élargissement Balkans occidentaux

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes