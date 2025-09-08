Comment les entreprises effectuent leur transition verte

« Nous sommes là pour aider les entreprises à investir dans leur avenir et à développer leurs activités en confiance, avec à la clé des créations d’emplois, des collectivités plus fortes et une économie plus solide en Macédoine du Nord. »
EUR 100 million credit line to the Development Bank of North Macedonia (DBNM) to address liquidity and investment needs of small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the Republic of North Macedonia. The facility targets at least 30% Climate Action and Environmental Sustainability (CA&ES) projects, with particular focus on energy efficiency interventions.
The operation is a multi-objective credit line to the Development Bank of North Macedonia (DBNM) to provide SMEs, mid-caps and other entities in the country with affordable, long-term liquidity support to meet their working capital and investment needs. At least 30% of the EIB credit line will go towards Climate Action and Environmental Sustainability (CA&ES) investments, to help local businesses meet their green ambitions, notably on (but not limited to) Energy Efficiency interventions. A technical assistance facility will support DBNM and local intermediaries with origination efforts, implementation of CA&ES requirements and potentially development of new products, Credit and Risk Management policies and best practices.
The operation is a EUR 100m loan to the Development Bank of North Macedonia (DBNM) to provide SMEs, Mid-Caps and other eligible entities in the country with affordable, long-term liquidity. Access to finance remains an issue in North Macedonia with as much as 40% of SMEs in need of a loan being credit constrained. The economic crisis caused by the war in Ukraine has put a further strain on businesses and supply chains. The operation forms part of a set of measures put forth by the Government in response of the economic and energy crises. Indeed, at least 30% of the credit line will go towards Climate Action and Environmental Sustainability (CA&ES) investments, to help local businesses meet their green ambitions. The facility will be implemented by the DBNM, a longstanding partner of the EIB in North Macedonia, via agreements with local commercial banks. A technical assistance facility will support our partners with origination efforts, implementation of CA&ES requirements and implementation of new green policies and practices.
The operation is in line with EU and national strategies, notably the Economic Reform Programme 2022-2024, the Economic and Investment Plan and the Green Agenda for the Western Balkans. The operation also supports various Sustainable Development Goals, in particular SDG8, SDG9 and SDG13.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation and standards, as appropriate.
Under EFSD+ Guarantee
Au cœur du projet
Pourquoi et comment
Des conseils avisés et des conditions de prêt avantageuses
Pourquoi
- Les petites entreprises veulent se moderniser et réduire leurs émissions.
- Ces transformations aident les entreprises à devenir plus compétitives sur leur territoire et à l’étranger, à satisfaire aux exigences des chaînes de valeur de l’UE et à renforcer la résilience face au réchauffement de la planète.
- Les entreprises réalisent des économies en réduisant leur consommation d’énergie.
Comment
- Le programme offre des conseils et des prêts à des conditions financières avantageuses.
- Il est mis en œuvre avec le soutien des pouvoirs publics, de la Banque de développement de Macédoine du Nord et de banques locales – un modèle de partenariat fructueux de longue date de la BEI.
- L’assistance technique aide les banques et les entreprises à repérer les projets verts appropriés.
« En donnant aux petites entreprises les moyens d’investir dans des technologies et des procédés plus propres, nous encourageons l’innovation et nous progressons vers une économie résiliente et à faibles émissions de carbone. »
