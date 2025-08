La nouvelle station d’épuration contribuera à réduire la pollution du Vardar, qui fait partie du corridor Morava-Vardar – un axe majeur de transport entre l’Europe centrale et la mer Égée. Le Vardar, qui est le plus long fleuve de Macédoine du Nord, arrose également sa capitale. Actuellement, les eaux usées sont rejetées à différents points le long de ses deux rives, ce qui se traduit par des risques pour la santé publique et la protection de l’environnement à Skopje.

La station d’épuration sera construite dans la commune de Gazi Baba, dans le village de Trubarevo, sur la rive gauche du Vardar. L’installation s’appuiera sur des équipements et technologies de pointe et des pratiques assurant une bonne efficacité énergétique pour résoudre de manière permanente les difficultés qui se posent à l’heure actuelle. La construction se déroulera en deux phases distinctes et s’étendra sur une superficie de 13 hectares.

Construction de la station d’épuration : phase 1

La première phase, qui concernera le prétraitement et le traitement biologique des eaux usées déversées dans le fleuve, devrait être mise en œuvre en 5 ans, d’ici à 2028. La deuxième phase portera sur la modernisation de la station d’épuration afin de réduire les concentrations d’azote et de phosphore. La conception prévoira le captage de la chaleur générée par les processus de traitement et son utilisation pour l’incinération des boues dans l’accélérateur de l’installation. L’efficacité énergétique sera augmentée car la chaleur résiduelle inutilisée servira au séchage des boues d’épuration, évitant ainsi la consommation de combustibles fossiles.

« Ce projet emblématique, réalisé au titre du plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux, aura pour effet d’améliorer la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines dans la zone et en aval, grâce à un traitement des eaux usées et des boues moderne et efficace sur le plan énergétique », a déclaré Bjorn Gabriel, représentant de la BEI pour la Macédoine du Nord.

« Il aidera également le pays à mettre ses activités dans le secteur de l’eau en conformité avec les directives de l’UE relatives aux eaux urbaines résiduaires et à l’environnement et à accroître sa résilience face aux changements climatiques.

Nous espérons maintenant, grâce au plan de croissance pour les Balkans occidentaux récemment adopté, voir davantage de projets sur le terrain, une accélération des réformes en vue de l’adhésion à l’UE et une amélioration des perspectives pour tous les habitants de la région. »