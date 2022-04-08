Des miniréseaux pour éclairer les zones rurales à Madagascar

"WeLight a pris l’initiative et s’est impliquée dès le départ"
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
The project will finance minigrids in Madagascar to households, business and other infrastructure facilities without access to reliable electricity supply
The electrification programme will generate a significant social, development and environmental impact, while providing a sustainable and reliable supply to un-served or under-served local communities that are currently relying on polluting and expensive fossil fuels.
Although the mini off-grids to be financed are likely to be small, the promoter is required to implement them ensuring that the Environmental and Social Impact Assessment is carried out, in conformity with national law and the EIB environmental and social standards. To that end, the EIB has also assessed the promoter's capacity, approach and procedures to implement the project in line with the EIB's environmental and social standards.
The promoter has to ensure that implementation of the project is done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Une solution pour l’Afrique rurale
Pourquoi
- Madagascar est l’un des pays les plus pauvres au monde
- L’accélération de l’inclusion énergétique en zone rurale améliore la vie de centaines de milliers de personnes en Afrique
- Il s’agit d’investir dans des environnements économiques difficiles et des marchés plus risqués
- L’extension du réseau national n’est pas financièrement viable et semble peu probable à moyen terme
Comment
- Les miniréseaux solaires sont la solution la plus rentable pour l’électrification en zone rurale à Madagascar
- Ces miniréseaux comprendront un dispositif photovoltaïque solaire, un stockage d’énergie par batterie, un réseau de distribution d’électricité et un compteur pour chaque consommateur
- Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l’électricité couvrira les besoins personnels et professionnels dans les villages
"Ma vie devient plus facile et plus agréable"
