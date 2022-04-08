Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME

Des miniréseaux pour éclairer les zones rurales à Madagascar

Dans un pays où seuls 15 % de la population rurale ont accès à l’électricité, WeLight apporte de l’énergie propre et abordable grâce à ses miniréseaux.

Statut
Première signature
Signé
14/03/2025
Montant
EUR 14 850 000
Pays
Madagascar
Secteur(s)
Énergie
Plus d'info

Lien vers la source
Fiche technique
MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME
Autres liens
Fiche récapitulative
MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME
Communiqués associés
Madagascar : WeLight lève 19 millions d'EUR auprès de la BEI, d’EDFI ElectriFI et de Triodos Investment Management pour fournir une énergie propre, abordable et fiable à 120 nouveaux villages
Communiqués associés
Madagascar : progrès sur l’électrification rurale - la BEI confirme son soutien au projet de WeLight
Article sur un sujet connexe
Que la lumière soit !
Projet apparenté
DESIREE INVESTMENT ENVELOPE

Fiche récapitulative

Date de publication
25 janvier 2023
Statut
Référence
Signé | 22/12/2022
20210095
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME
WE LIGHT MADAGASCAR SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 28 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will finance minigrids in Madagascar to households, business and other infrastructure facilities without access to reliable electricity supply

The electrification programme will generate a significant social, development and environmental impact, while providing a sustainable and reliable supply to un-served or under-served local communities that are currently relying on polluting and expensive fossil fuels.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Although the mini off-grids to be financed are likely to be small, the promoter is required to implement them ensuring that the Environmental and Social Impact Assessment is carried out, in conformity with national law and the EIB environmental and social standards. To that end, the EIB has also assessed the promoter's capacity, approach and procedures to implement the project in line with the EIB's environmental and social standards.

The promoter has to ensure that implementation of the project is done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
8 avril 2022
22 décembre 2022
Projets associés
Projet apparenté
DESIREE INVESTMENT ENVELOPE
Lien vers la source
Fiche récapitulative
MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME
Autres liens
Fiche technique
MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME
Communiqués associés
Madagascar : WeLight lève 19 millions d'EUR auprès de la BEI, d’EDFI ElectriFI et de Triodos Investment Management pour fournir une énergie propre, abordable et fiable à 120 nouveaux villages
Communiqués associés
Madagascar : progrès sur l’électrification rurale - la BEI confirme son soutien au projet de WeLight

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambatosoratra
Date de publication
26 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237542141
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Anjiabory
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237541636
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antanambao Andranolava
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237526555
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Tsarahasina
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237543134
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Belalona
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237526929
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Tsaramandroso
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237536586
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Morafeno Andrefana
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237543137
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andranomavo
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237556874
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ampampamena
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237550789
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Doany
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237542533
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marovatolena
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237538039
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambohibary
Date de publication
27 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237554198
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Mahadera
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237549965
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Maroangezoka
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237529276
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Bevonotra
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237541641
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Tsiningia
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237543133
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andapabe
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237541637
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andranomamy
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237538649
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Mariarano
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237538332
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ankazotokana
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237558976
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Fampotabe
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237543561
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Vinanivao
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237521613
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Maromitety
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237547950
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antanambao Analatsaka
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237529280
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Befamelona
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237542534
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antsikory
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237548876
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Manerinerina
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237535170
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambohibe
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237529687
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Rangodona
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237536433
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antsakabary
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237529279
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andranofasika
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237556876
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marojala
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237535336
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ambohitrova
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237554197
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marovovonana
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237529666
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andrembona
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237542882
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antonibe
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237532624
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Madirovalo
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237528347
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ampasimazava
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237554375
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Besakoa
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237543562
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Andrahanjo
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237532847
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Melokanarana
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237529667
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Ankijabe
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237555780
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Anjahamarina
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237556872
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Befiana
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237538336
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Anjiajia
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237540376
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Didy
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237548471
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Rantabe
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237530696
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Morafeno
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237526930
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Marovantaza
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237530882
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Antsirasira
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237540182
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MADAGASCAR ELECTRIFICATION PROGRAMME - Programme d'Engagement Environnemental (PREE) - Befamatra
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237538042
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210095
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
À la une

Au cœur du projet

Pourquoi et comment

Une solution pour l’Afrique rurale

Pourquoi

  • Madagascar est l’un des pays les plus pauvres au monde
  • L’accélération de l’inclusion énergétique en zone rurale améliore la vie de centaines de milliers de personnes en Afrique
  • Il s’agit d’investir dans des environnements économiques difficiles et des marchés plus risqués
  • L’extension du réseau national n’est pas financièrement viable et semble peu probable à moyen terme

Comment

  • Les miniréseaux solaires sont la solution la plus rentable pour l’électrification en zone rurale à Madagascar
  • Ces miniréseaux comprendront un dispositif photovoltaïque solaire, un stockage d’énergie par batterie, un réseau de distribution d’électricité et un compteur pour chaque consommateur
  • Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l’électricité couvrira les besoins personnels et professionnels dans les villages

Secteurs et pays

Madagascar Développement - international Climat et environnement Énergie

Impact

Une énergie propre, abordable et fiable

L’électricité produite par WeLight profite également à tous et toutes grâce à l’éclairage public et au raccordement des bâtiments publics.

  • 120 villages raccordés à l’électricité
  • 250 000 personnes raccordées à l’électricité
  • 1 200 lampadaires installés
  • 600 bâtiments publics raccordés à l’électricité
  • 3 000 naissances de nuit bénéficiant d’un éclairage
  • 6 000 petites entreprises bénéficiant de l’électricité fournie par WeLight
"WeLight a pris l’initiative et s’est impliquée dès le départ"
Antonin Calzarossa

chargé d’investissement principal de BEI Monde

REGARDER LA VIDÉO

3:06

custom-preview

Récit

Des alternatives au raccordement au réseau

"Nous sommes très heureux, parce que nous sommes en meilleure santé. Nous n’utilisons plus de lampes à pétrole."
Marionette Oclave

mère de quatre enfants à Antanambaobe

La plupart des foyers en zone rurale utilisent du kérosène, du bois et du charbon de bois pour la cuisson et le chauffage. La collecte de bois et la production de charbon de bois endommagent les forêts et accélèrent les changements climatiques dus aux émissions de gaz à effet de serre.

Certaines personnes ont les moyens d’acheter des générateurs diesel pour faire fonctionner des machines, des outils, des appareils et des pompes d’irrigation alimentés à l’électricité. D’autres systèmes solaires domestiques sont principalement conçus pour fournir l’énergie de base pour l’éclairage et la recharge du téléphone.

WeLight
"Ma vie devient plus facile et plus agréable"
Albertine Rasoamaharitra

jeune vendeuse dans le village d’Ambohitoaka

Une énergie propre, abordable et fiable

La centrale solaire installée par WeLight génère de l’électricité pendant la journée et en fournit en quantité suffisante pour recharger ses batteries, qui prennent le relais la nuit. À l’aide d’un compteur intelligent installé dans leur maison, les villageois peuvent acheter leur électricité en prépayant directement avec leur téléphone.

WeLight offre un raccordement gratuit pour les bâtiments publics (mairies, centres de santé, écoles, commissariats de police) et l’éclairage public, ce qui permet d’éclairer les villages isolés, de renforcer la sécurité et d’organiser des activités après la tombée de la nuit.

WeLight

De l’électricité pour innover dans les énergies propres

La planète est actuellement partie pour connaître une hausse de la température mondiale de 2,7 °C d’ici la fin du siècle.  C’est nettement plus que l’objectif de 1,5 °C fixé dans l’accord de Paris sur le climat et cela aurait pour conséquence des modifications marquées des régimes météorologiques dans le monde.

Il est urgent d’opérer un changement radical.

Optimiser la consommation énergétique ou, mieux encore, la réduire est un bon début. L’étape suivante consiste à rendre l’énergie propre.

L’ampleur et la rapidité de l’investissement dans des solutions et innovations dans le domaine des énergies propres détermineront si nous pouvons encore opérer une transition vers la neutralité carbone.

Mais quelles sont les évolutions les plus prometteuses dans les technologies vertes aptes à encourager la décarbonation de l’économie ? Faisons le point.

"WeLight est digne de confiance et totalement sûre pour l’environnement"
Jeanne Rasoarivony

enseignante à Mangidrano

Sur le même sujet

30 mars 2023

De l’équité dans les favelas

Un producteur d’électricité brésilien soutient l’inclusion sociale et l’égalité des sexes en fournissant de l’électricité gratuite dans les favelas de São Paulo.
Infrastructures Climat Action en faveur du climat Diversité et égalité hommes-femmes Brésil Amérique latine et Caraïbes Climat et environnement Énergie
11 avril 2023

Lever les entraves aux déplacements

L’UE aide Madagascar à moderniser ses routes pour stimuler les échanges commerciaux et faire face aux événements météorologiques extrêmes
Infrastructures Transports Climat Action en faveur du climat Climat et environnement Infrastructures sociales
14 novembre 2022

De l’énergie solaire pour l’Afrique rurale

Le modèle d’énergie solaire hors réseau à grande échelle d’ENGIE transforme l’accès des zones rurales en Afrique, répondant au défi majeur de la distribution
Bénin Afrique subsaharienne Climat et environnement Énergie
