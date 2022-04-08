Des miniréseaux pour éclairer les zones rurales à Madagascar

Une énergie propre, abordable et fiable

WeLight offre un raccordement gratuit pour les bâtiments publics (mairies, centres de santé, écoles, commissariats de police) et l’éclairage public, ce qui permet d’éclairer les villages isolés, de renforcer la sécurité et d’organiser des activités après la tombée de la nuit.

La centrale solaire installée par WeLight génère de l’électricité pendant la journée et en fournit en quantité suffisante pour recharger ses batteries, qui prennent le relais la nuit. À l’aide d’un compteur intelligent installé dans leur maison, les villageois peuvent acheter leur électricité en prépayant directement avec leur téléphone.

De l’électricité pour innover dans les énergies propres

La planète est actuellement partie pour connaître une hausse de la température mondiale de 2,7 °C d’ici la fin du siècle. C’est nettement plus que l’objectif de 1,5 °C fixé dans l’accord de Paris sur le climat et cela aurait pour conséquence des modifications marquées des régimes météorologiques dans le monde.

Il est urgent d’opérer un changement radical.

Optimiser la consommation énergétique ou, mieux encore, la réduire est un bon début. L’étape suivante consiste à rendre l’énergie propre.

L’ampleur et la rapidité de l’investissement dans des solutions et innovations dans le domaine des énergies propres détermineront si nous pouvons encore opérer une transition vers la neutralité carbone.

Mais quelles sont les évolutions les plus prometteuses dans les technologies vertes aptes à encourager la décarbonation de l’économie ? Faisons le point.