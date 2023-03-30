« Si vous allez dans une favela et que vous regardez en l’air, vous verrez une forêt de câbles raccordés au réseau électrique », raconte Martina Cimarosa, chargée de prêt à la Banque européenne d’investissement, qui a travaillé sur une opération de financement pour l’extension et la modernisation du réseau d’Enel São Paulo. « Il est possible de faire mieux. Ce prêt accordé à Enel São Paulo a pour principal objectif, notamment, d’améliorer la qualité des services en remplaçant les câbles du réseau et en ajoutant des équipements afin de renforcer son efficacité. »

Mais personne ne soupçonnait que cette initiative aurait des retombées sociales et des incidences sur le plan de l’égalité entre les sexes.

« Ce projet a eu une portée à différents niveaux, et ce fut une surprise », témoigne Moa Westman, spécialiste des questions liées au genre à la Banque européenne d’investissement. « Le but principal était de renforcer la stabilité et la fiabilité de la distribution d'énergie dans les favelas ; mais en fin de compte, nous nous sommes aperçus qu’une majorité de foyers étaient tenus par des femmes, ce qui a ajouté un volet d’intégration sociale et une dimension de genre au projet. »

La Banque européenne d’investissement a consenti un prêt de 200 millions de dollars à Enel São Paulo, en vue de réduire les pertes d’énergie sur son réseau et d’améliorer la qualité et la sécurité de l’approvisionnement en énergie dans la région de São Paulo.

Lisez l’article sur une école d’électricité ouverte aux femmes au Brésil

Améliorer la qualité pour éviter les pertes d’énergie et exercer sa citoyenneté

Le Brésil est le plus gros consommateur d’énergie d’Amérique du Sud : il représente environ 36 % du total de la consommation dans la région. Mais le taux de vol d’énergie se situe aux alentours de 15 % et il grimpe à plus de 50 % dans le nord du pays. Au cours de la seule année 2020, les coûts liés au vol d’électricité se sont élevés à 6,5 milliards de réals (soit environ 1,15 million d’euros).

Enel São Paulo entame ses travaux dans les quartiers périphériques en en étudiant le contexte social et économique. L’entreprise identifie les leaders des communautés et les intègre dans son « réseau de responsables », dans le cadre d’un projet visant à dialoguer avec les collectivités et à recenser les besoins et les problèmes locaux.

Puis elle établit un diagnostic social en analysant les habitudes quotidiennes et la consommation d’énergie des résidents.

Elle recrute des responsables locaux pour encourager la mise en place d’actions au sein des communautés, afin de renseigner les habitants sur les risques liés aux raccordements clandestins et de les sensibiliser à une utilisation réfléchie, en toute sécurité, de l’énergie.

Enel São Paulo introduit également des mesures d’efficacité énergétique en faveur des habitants des favelas, en rénovant par exemple les installations électriques ou en remplaçant les lampes et les réfrigérateurs par des modèles moins énergivores.

« En régularisant les raccordements au sein des favelas, nous réduisons les pertes d’énergie qui nuisent à la chaîne d’approvisionnement et pèsent sur les clients qui acquittent leurs factures, car un certain pourcentage de ces pertes est répercuté dans leurs décomptes », explique Marcia Massotti, responsable des questions de durabilité chez Enel Brazil. « La régularisation de la fourniture d’énergie permet également de réduire le nombre d’incidents, sur le réseau électrique, liés aux raccordements illégaux, qui engendrent des courts-circuits ».

Mais pourquoi accepter d’être régularisé si l’on peut tout aussi bien continuer à obtenir de l’électricité gratuitement ? Si la consommation d’énergie des habitants ne dépasse pas un certain seuil, ils bénéficient d’un « tarif social », une sorte d’allocation qui permet aux clients à faible revenu d’obtenir une tarification inférieure.