La BEI a décaissé 10 millions d’EUR entre avril et juin 2023.

Les fonds permettront à WeLight d’avancer avec l’élaboration et la construction de mini-réseaux solaires dans 120 villages ruraux de Madagascar.

Le projet fournira à plus de 45 000 ménages et entreprises un premier accès à de l’énergie durable, abordable et productive.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé aujourd’hui le décaissement d’un prêt de 10 millions d’EUR à WeLight Madagascar pour l’élaboration et la construction de mini-réseaux solaires dans les villages actuellement non raccordés au réseau.

Une cérémonie de signature pour confirmer le soutien a été organisée en présence de l'ambassadrice de l'Union européenne (UE) à Madagascar et du ministre malgache de l'Énergie et des hydrocarbures, et dans le cadre de la visite du vice-président de la BEI, des projets financés dans le secteur privé à Madagascar, ce qui démontre l’importance que l’UE attache à ce programme

Les nouveaux mini-réseaux permettront aux habitants de villages ruraux non raccordés au réseau d’accéder à une énergie propre et abordable. Outre les habitations particulières et les entreprises, le projet bénéficiera également aux écoles, aux centres de santé et aux espaces publics, pour un renforcement de l’économie locale et une amélioration de la santé, de la sécurité et de l’éducation.

Composé d'une centrale solaire et d'un système de stockage de l’énergie, ainsi que d'une ligne de distribution et d'un compteur pour chaque client, un mini-réseau peut fournir de l'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les 120 villages supplémentaires, répartis dans 17 régions, ont été recensés en collaboration avec le ministère malgache de l’Énergie et l’Agence pour le développement de l’électrification rurale (ADER).

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement : « Nous sommes fiers de financer ce projet qui améliorera, dans le monde rural, le niveau de vie de centaines de milliers de personnes à Madagascar, et de constater les progrès déjà réalisés. La BEI, la banque européenne du climat, est déterminée à promouvoir l’énergie propre et durable, qui aidera les entreprises et l’économie locales ainsi que les familles et la communauté dans son ensemble. »

Romain de Villeneuve, directeur général de WeLight Madagascar : « Depuis sa création en 2018, WeLight a connu un progrès extraordinaire, grâce aux nombreux partenaires qui lui font confiance. Ses actionnaires d’origine Axian, Norfund et Sagemcom, mais aussi, plus récemment, des bailleurs de renom qui ont décaissé 19 millions d’euros pour un projet de 120 villages supplémentaires à Madagascar : la Banque européenne d’investissement (BEI), Triodos Investment Management et EDFI ElectriFI. L’aventure de l’électrification rurale ne fait que commencer ! »

Isabelle Delattre Burger, ambassadrice de l’Union européenne à Madagascar : « Je suis heureuse que l’Union européenne soit à la fois aux côtés des opérateurs privés, comme c’est le cas ici pour WeLight, mais aussi aux côtés du gouvernement malgache dans ses efforts pour augmenter l’accès à l’électricité, y compris dans des zones où les opportunités et le niveau de revenus restent faibles. En effet, la Banque européenne d’investissement est, avec les États membres de l’Union, un partenaire clé pour la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway, qui promeut les investissements dans des infrastructures de qualité, respectant les normes environnementales et sociales les plus élevées, conformément aux valeurs et aux normes de l’Union européenne.

Le prêt de la BEI, annoncé en janvier, s’inscrit dans le cadre d’un investissement collectif de 19 millions d’EUR avec Triodos Investment Management et EDFI ElectriFI, l’initiative de financement de l’électrification financée par l’Union européenne.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement est la plus importante institution de financement multilatérale au monde et l’un des premiers bailleurs de fonds pour les financements climatiques. Depuis 1970, elle a prêté au total 904 millions d’EUR à l’appui d’investissements à long terme à Madagascar pour l’infrastructure clé ainsi que pour le secteur privé.

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, est un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir d’ici la fin de 2027 100 milliards d’EUR d’investissements, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. BEI Monde œuvre pour un partenariat fort et ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de Global Gateway

Global Gateway est la stratégie européenne visant à stimuler les liaisons intelligentes, propres et sécurisées dans les secteurs du numérique, de l'énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d'éducation et de recherche à travers le monde. Grâce à une « approche Team Europe », Global Gateway rassemble l'UE, ses États membres et leurs institutions financières et de développement pour mobiliser le secteur privé afin de tirer parti des investissements pour un impact transformationnel. Il vise à mobiliser jusqu'à 300 milliards d'EUR d'investissements. Global Gateway est entièrement aligné sur l'Agenda 2030 des Nations Unies et ses objectifs de développement durable, ainsi que sur l'accord de Paris.

À propos de WeLight

Fondée en 2018, WeLight fournit une énergie propre, abordable, fiable et productive aux populations des zones rurales reculées à Madagascar et en Afrique subsaharienne. WeLight s’adresse aux villages isolés et contribue significativement à leur développement socio-économique. L’entreprise s’appuie sur un savoir-faire terrain et technologique, combinant mini-réseaux et énergies renouvelables favorables à l’inclusion énergétique des villages. WeLight est la première société de Madagascar à avoir obtenu la certification « B Corp », un prestigieux label international décerné aux entreprises qui respectent les normes sociales et environnementales les plus exigeantes.