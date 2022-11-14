Un modèle hors réseau à grande échelle transforme l’accès à l’énergie solaire dans les zones rurales d’Afrique
Environ 600 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité en Afrique subsaharienne, malgré des progrès réalisés ces dernières années et la forte croissance du secteur solaire hors réseau sur le continent au cours de la dernière décennie.
Au Bénin, seuls 40 % de la population ont accès à l’électricité, avec une disparité importante entre les zones urbaines (70 %) et rurales (18 %). Cela signifie qu’environ cinq millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité. Seuls 10 % des ménages utilisent actuellement des solutions solaires hors réseau.
« Plus d’un million de ménages au Bénin n’ont pas accès à une énergie moderne et durable », explique Hendrik Engelmann-Pilger, économiste principal de la division Programmes de transition énergétique de la Banque européenne d’investissement. « Ces ménages utilisent principalement des lampes à pétrole, des bougies, des lampes de poche et des générateurs pour s’éclairer et recharger leur téléphone portable. Ces solutions sont onéreuses, polluantes et souvent inefficaces. »
Les sources d’énergie propres et durables, comme les dispositifs solaires et les kits solaires domestiques pour les ménages hors réseau, ont des coûts initiaux élevés qui représentent un défi pour ceux ayant des revenus moyens ou faibles. ENGIE Energy Access, principal fournisseur de formules de tarification à l’usage (PAYGo) et de mini-réseaux en Afrique, propose une solution.
Avec la tarification à l’usage, les clients peuvent effectuer de petits paiements pour débloquer le système pour une journée ou une semaine d’utilisation à la fois, jusqu’à ce qu’ils aient payé le prix en totalité et que le système soit débloqué de façon permanente. Cette solution de paiement rend l’accès à une électricité de base et moderne plus abordable. Les clients n’ont pas à supporter dès le départ la totalité du coût du kit solaire, dont les panneaux solaires, le stockage sur batterie, l’éclairage et d’autres appareils en option. Les Béninoises et Béninois pourront rembourser le coût de l’équipement au fil des ans en déboursant moins de 20 centimes par jour.
En fin de compte, la fourniture accrue d’énergie fiable et abordable permettra de réduire l’exposition à la pollution intérieure due à l’utilisation actuelle de kérosène, de fournir un meilleur éclairage à moindre coût, de recharger les téléphones portables et d’alimenter de petits appareils.
« Grâce à l’utilisation d’outils numériques et à la forte pénétration des paiements mobiles en Afrique subsaharienne, ENGIE Energy Access vend l’accès aux produits énergétiques à crédit, afin de les rendre abordables pour ses clients », explique Gilian-Alexandre Huart, directeur général d’ENGIE Energy Access.
La Banque européenne d’investissement a accordé un prêt de 10 millions d’euros à ENGIE Energy Access Bénin, filiale d’ENGIE, afin d’appuyer le déploiement de 107 000 kits solaires domestiques de grande qualité au Bénin. Cela permettra à environ 643 000 personnes d’accéder à de l’énergie propre dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Le partenariat Afrique-UE vise à élargir l’accès aux services énergétiques modernes et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables en Afrique.
Cette nouvelle coopération au Bénin fait suite au précédent soutien que la BEI a apporté à ENGIE pour déployer de l’énergie solaire hors réseau en Ouganda.
« Notre nouveau partenariat avec la Banque européenne d’investissement au Bénin fournira des solutions PAYGO ultra-abordables aux communautés rurales de tout le pays, en leur donnant accès à de l’énergie solaire propre et en contribuant à leur autonomisation financière », explique Gilian-Alexandre Huart.
ENGIE fournit actuellement de l’électricité décentralisée à plus de 8 millions de personnes dans neuf pays au moyen de kits solaires domestiques et de mini-réseaux.
L’énergie solaire hors réseau relève les défis de la distribution d’énergie en Afrique
Les solutions d’énergie solaire hors réseau, telles que les kits solaires domestiques, offrent un accès immédiat à une électricité abordable, propre et fiable dans des endroits où les raccordements au réseau ou à de mini-réseaux ne sont pas encore réalisables sur le plan économique ou technique.
Elles remédient au problème de la distribution jusqu’au « dernier kilomètre », en apportant des biens et des services essentiels (tels que l’éclairage, la recharge des téléphones portables, la radio, la télévision et la réfrigération) aux communautés rurales éloignées qui utilisent des technologies alimentées à l’énergie solaire.
Les dispositifs solaires hors réseau peuvent également entraîner une réduction significative de la pollution atmosphérique dans les foyers en supplantant les lampes au kérosène, réduisant ainsi les problèmes de santé et les accidents.
« En fin de compte, cette nouvelle initiative apportera des avantages économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires aux ménages et aux microentreprises qui ne peuvent pas être raccordés au réseau électrique national », affirme Romain Constant, chargé d’investissement à la Banque européenne d’investissement. « L’opération proposée favorisera également l’activité du secteur privé, la diversification économique et la création d’emplois au Bénin. »
