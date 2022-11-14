Environ 600 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité en Afrique subsaharienne, malgré des progrès réalisés ces dernières années et la forte croissance du secteur solaire hors réseau sur le continent au cours de la dernière décennie.

Au Bénin, seuls 40 % de la population ont accès à l’électricité, avec une disparité importante entre les zones urbaines (70 %) et rurales (18 %). Cela signifie qu’environ cinq millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité. Seuls 10 % des ménages utilisent actuellement des solutions solaires hors réseau.

« Plus d’un million de ménages au Bénin n’ont pas accès à une énergie moderne et durable », explique Hendrik Engelmann-Pilger, économiste principal de la division Programmes de transition énergétique de la Banque européenne d’investissement. « Ces ménages utilisent principalement des lampes à pétrole, des bougies, des lampes de poche et des générateurs pour s’éclairer et recharger leur téléphone portable. Ces solutions sont onéreuses, polluantes et souvent inefficaces. »

Les sources d’énergie propres et durables, comme les dispositifs solaires et les kits solaires domestiques pour les ménages hors réseau, ont des coûts initiaux élevés qui représentent un défi pour ceux ayant des revenus moyens ou faibles. ENGIE Energy Access, principal fournisseur de formules de tarification à l’usage (PAYGo) et de mini-réseaux en Afrique, propose une solution.

Avec la tarification à l’usage, les clients peuvent effectuer de petits paiements pour débloquer le système pour une journée ou une semaine d’utilisation à la fois, jusqu’à ce qu’ils aient payé le prix en totalité et que le système soit débloqué de façon permanente. Cette solution de paiement rend l’accès à une électricité de base et moderne plus abordable. Les clients n’ont pas à supporter dès le départ la totalité du coût du kit solaire, dont les panneaux solaires, le stockage sur batterie, l’éclairage et d’autres appareils en option. Les Béninoises et Béninois pourront rembourser le coût de l’équipement au fil des ans en déboursant moins de 20 centimes par jour.

En fin de compte, la fourniture accrue d’énergie fiable et abordable permettra de réduire l’exposition à la pollution intérieure due à l’utilisation actuelle de kérosène, de fournir un meilleur éclairage à moindre coût, de recharger les téléphones portables et d’alimenter de petits appareils.