L’initiative relative à l’accès à l’énergie de WeLight Madagascar va bénéficier d’un financement de 19 millions d’EUR de la BEI, de Triodos Investment Management et d’EDFI ElectriFI, l’initiative de financement de l’électrification financée par l’Union européenne.

Cet appui financier sera destiné à l’élaboration et à la construction de petits mini‑réseaux solaires dans plus de 120 villages situés dans les zones rurales de Madagascar, ce qui portera la couverture de WeLight de 8 à 17 régions.

Le projet vise à desservir quelque 250 000 personnes en fournissant à plus de 45 000 ménages et entreprises un premier accès à de l’énergie et un éclairage propres, abordables et productifs.

La Banque européenne d’investissement (BEI), Triodos Investment Management et EDFI ElectriFI ont présenté ce jour leur nouvel investissement collectif de 19 millions d’EUR à l’appui du projet de WeLight Madagascar d’un montant de 28 millions d’EUR. Cette contribution permettra à WeLight d’élaborer et de construire des mini-réseaux solaires qui alimenteront en électricité plus de 120 villages de l’île, actuellement non raccordés.

Les actionnaires actuels de WeLight, à savoir AXIAN Group, un groupe panafricain spécialisé dans cinq secteurs à fort potentiel de croissance (immobilier, télécommunications, services financiers, énergie et innovation ouverte), ainsi que Sagemcom, un groupe industriel français, leader mondial dans le domaine des terminaux de communication et des solutions énergétiques à forte valeur ajoutée, et Norfund, le Fonds norvégien d’investissement pour les pays en développement, apporteront ensemble les 9 millions d’EUR restants sous forme de prêts d’actionnaires.

Les nouveaux mini-réseaux permettront aux habitants de villages ruraux non raccordés d’accéder à une énergie propre et abordable. Outre les habitations particulières et les entreprises, le projet bénéficiera également aux écoles, aux centres de santé et aux espaces publics, pour un renforcement de l’économie locale et une amélioration de la santé, de la sécurité et de l’éducation.

Composé d'une centrale solaire et d'un système de stockage de l’énergie, ainsi que d'une ligne de distribution et d'un compteur pour chaque client, un mini-réseau peut fournir de l'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les 120 villages supplémentaires, répartis dans 17 régions, ont été recensés grâce au travail remarquable réalisé en collaboration avec le ministère malgache de l’énergie et l’Agence pour le développement de l’électrification rurale (ADER).

À l’heure actuelle, environ un quart de la population malgache a accès à l’électricité. La technologie solaire hors réseau s’est avérée être une solution rapide et efficace pour accélérer la croissance économique et le développement durable dans les régions où le raccordement au réseau reste problématique.

Romain de Villeneuve, directeur général de WeLight Madagascar : « Ce nouveau projet contribuera de manière considérable au renforcement de l’électrification rurale à Madagascar. Il aura également un impact positif sur des centaines de milliers de personnes, améliorant considérablement le niveau de vie, l’économie locale et le bien-être des gens. WeLight a déjà déployé ses solutions dans plus de 40 communautés rurales. La BEI, ElectriFI et Triodos, qui sont tous des experts financiers dans ce secteur en Afrique, sont désormais en partenariat avec notre institution pour desservir 120 villages supplémentaires. Il s’agit d’un vote de confiance encourageant quant à la pertinence des solutions de WeLight qui visent à répondre aux besoins vitaux d’électrification de communautés défavorisées. »

Grâce à l’excellence opérationnelle mise en place pour servir les clients et au soutien de ces partenaires, et d’AXIAN Group, Sagemcom et Norfund, ses actionnaires, WeLight poursuivra sa croissance à Madagascar et dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne où ces besoins ne sont toujours pas satisfaits.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Ce projet s’inscrit dans le prolongement du soutien de longue date de la BEI en faveur de l’énergie solaire hors réseau en Afrique rurale, après des projets réalisés avec succès au Bénin, au Tchad, aux Comores, au Mozambique et en Ouganda. Je suis très heureux que nous puissions maintenant mettre en œuvre un tel projet à Madagascar. Par ces projets, la BEI entend promouvoir le développement de l’énergie solaire hors réseau dans le cadre de son engagement à lutter contre les changements climatiques tout en favorisant le développement économique et l’amélioration réelle de la vie quotidienne des populations. »

Maud Watelet, chargée d’investissement principale dans le cadre de l’initiative ElectriFI chez EDFI Management Company, a ajouté : « Ce financement représente une étape importante pour WeLight, car il contribuera à libérer le potentiel de l’entreprise dans le cadre du déploiement de plus d’une centaine de mini-réseaux à Madagascar, un marché caractérisé par un très faible taux d’électrification et des conditions logistiques difficiles. Le rôle premier d’EDFI ElectriFI, en tant que bailleur de fonds potentiel de WeLight, a été essentiel pour permettre à l’entreprise d’attirer des co‑investisseurs dans le cycle d'investissement actuel. EDFI ElectriFI est particulièrement fière de la collaboration fructueuse avec la BEI et Triodos en tant que co‑investisseurs dans le projet, ainsi qu’avec Norfund, AXIAN Group et Sagemcom en tant que promoteurs de l’entreprise. Ensemble, nous avons pris l’engagement d’électrifier, par des moyens hors réseau, les communautés mal desservies et de contribuer à la croissance socio-économique en Afrique subsaharienne. »

Fadoua Boudiba, directrice régionale pour l’Afrique et le Moyen-Orient chez Triodos Investment Management : « L’impact des solutions de type mini-réseaux est pluridimensionnel. Ils sont essentiels pour permettre aux ménages à faible revenu d’accéder à une électricité propre, abordable et fiable, et ils stimulent le développement socio-économique des communautés rurales. L’étroite collaboration entre WeLight, des actionnaires engagés et des investisseurs d’impact partageant la même optique est un ingrédient essentiel pour l’amélioration de l’accès à l’énergie dans les communautés rurales. Nous sommes ainsi extrêmement ravis de participer à cette initiative porteuse d’effets de WeLight Madagascar par le biais de nos fonds d’investissement, Triodos Groenfonds, Hivos-Triodos Fund et Triodos Emerging Markets Renewables Energy Fund. »

Isabelle Delattre Burger, ambassadrice de l’Union européenne à Madagascar, a déclaré : « Ce projet est un excellent exemple de l’impact positif de l’équipe Europe sur l’amélioration de la vie quotidienne des Malgaches. L’accès à une énergie propre et abordable pour tous est un objectif de développement durable important et contribue à la transition verte et juste soutenue par la stratégie « Global Gateway » de l’UE. »

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

Depuis 1970, la BEI a prêté au total 893 millions d’EUR à l’appui d’investissements à long terme à Madagascar.

Depuis 2002, la BEI a consacré 6,6 milliards d’EUR au financement de projets solaires dans le monde, dont 50 % dans des économies émergentes et en développement. Ce projet s’inscrit dans le cadre du soutien continu de la BEI en faveur de l’énergie solaire hors réseau en Afrique rurale, en plus de son appui à des projets similaires dans tout le continent. A titre d’exemple, regardez la vidéo d’un projet auquel la Banque participe en Ouganda.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/

À propos de WeLight Madagascar

WeLight fournit une énergie propre, abordable, fiable et productive aux populations des zones rurales reculées de Madagascar et d’Afrique subsaharienne. WeLight est née de la volonté de trois acteurs économiques de premier plan, ayant un savoir-faire important en Afrique (AXIAN Group, Sagemcom et Norfund), de mettre en œuvre des solutions liées aux énergies renouvelables et de les déployer sur tout le continent. WeLight entend fournir de l’électricité aux villages isolés et contribuer ainsi à leur développement économique. Actuellement, elle exploite 40 mini-réseaux qui desservent 9 000 ménages électrifiés.

À propos d’EDFI ElectriFI

EDFI ElectriFI est un mécanisme d’investissement d’impact financé par l’UE. Il finance des entreprises et des projets privés en phase de démarrage, en mettant l’accent sur des raccordements électriques nouveaux ou améliorés et sur les capacités de production exploitant des sources d’énergie durables dans les marchés émergents. EDFI ElectriFI est géré par EDFI Management Company, créée par les 15 institutions européennes de financement du développement. https://www.electrifi.eu

À propos de Triodos Investment Management

Triodos Investment Management (Triodos IM) met en relation un large éventail d’investisseurs désireux de soutenir financièrement des entreprises innovantes et durables qui entendent travailler à un changement durable et positif. De cette façon, l’entreprise sert de catalyseur dans des secteurs clés pour la transition vers un monde plus juste, plus durable et plus humain. Après plus de 25 ans d’investissements d’impact, Triodos IM a acquis des connaissances approfondies dans des secteurs tels que l’énergie et le climat, l’inclusion financière et l’industrie agroalimentaire durable. Elle investit également dans des sociétés cotées en bourse qui contribuent de manière significative à la transition vers une société durable. Triodos IM est un investisseur d’impact mondial gérant plus de 750 investissements dans plus de 50 pays et 5,7 milliards d’EUR d’actifs (à la fin juin 2022). C’est une filiale à 100 % de Triodos Bank NV, fondée en 1980 et l’un des principaux experts en opérations bancaires durables.