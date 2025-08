Depuis la nuit des temps, les populations se réunissent autour d’un repas. C’est ainsi qu’on se fait des amis et… qu’on fait affaire. Romain de Villeneuve et Antonin Calzarossa se sont rencontrés pour la première fois sur la lagune de Lagos, au Nigeria, pour discuter de possibilités d’affaires dans le pays. Autour de la table de Romain, ils avaient devant eux un savoureux barracuda grillé, parfumé d’un zeste de citron.

Quelques années plus tard, Romain de Villeneuve est devenu président-directeur général de WeLight, société de miniréseaux nouvellement créée. Basée à Madagascar, la petite start-up avait un objectif ambitieux : apporter de l’énergie propre et bon marché aux villages reculés du pays. Pour ce faire, il a fallu du temps, de l’énergie et des ressources. Il s’est alors souvenu d’Antonin Calzarossa, un chargé de prêts « très sympathique et compétent » de la Banque européenne d’investissement.

Les miniréseaux solaires pourraient être la solution la plus rentable pour l’électrification de nombreux villages de Madagascar situés en zone rurale. « WeLight a pris l’initiative et s’est impliquée dès le départ », déclare Antonin Calzarossa, qui travaille pour BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement consacrée aux opérations à l’extérieur de l’Union européenne. « Ils ont réussi à faire décoller des projets dans des régions reculées où beaucoup d’autres avaient échoué. »

En 2022, la Banque européenne d’investissement a prêté 10 millions d’euros à l’appui du projet WeLight de 28 millions d’euros visant à construire et à mettre en place des miniréseaux solaires dans plus de 120 villages de Madagascar situés en zone rurale. ElectriFI, un mécanisme d’investissement d’impact financé par l’UE, et Triodos, un spécialiste de la finance dans le secteur de l’énergie pour l’Afrique, se sont associés à la banque de l’UE pour lever 19 millions d’euros.

L’accès à une énergie propre et abordable pour tous et toutes est un objectif de développement durable essentiel des Nations unies et contribue à la transition verte soutenue par la stratégie Global Gateway de l’Union européenne.

Des alternatives au raccordement au réseau

Madagascar est une grande île riche en ressources naturelles, mais c’est l’un des pays les plus pauvres du monde. Seuls 15 % de sa population rurale sont raccordés au réseau électrique. L’extension du réseau n’est pas financièrement viable et semble peu probable à moyen terme.

La plupart des foyers en zone rurale utilisent du kérosène, du bois et du charbon de bois pour la cuisson et le chauffage. La pollution de l’air domestique causée par les combustibles polluants est particulièrement dangereuse pour les femmes, qui passent souvent le plus clair de leur temps dans la maison et autour de cette dernière.

En outre, la collecte de bois et la production de charbon de bois endommagent les forêts et accélèrent les changements climatiques dus aux émissions de gaz à effet de serre.

Certaines personnes ont les moyens d’acheter des générateurs diesel pour faire fonctionner des machines, des outils, des appareils et des pompes d’irrigation alimentés à l’électricité. D’autres systèmes solaires domestiques sont principalement conçus pour fournir l’énergie de base pour l’éclairage et la recharge du téléphone.

Le système de WeLight est plus puissant. Alimentés par les énergies renouvelables, les miniréseaux mis en place par WeLight permettent aux populations rurales non raccordées au réseau d’avoir accès à une énergie propre, abordable et fiable, au travail et à la maison. Elles en profitent même une fois la nuit tombée, car le système WeLight comprend une batterie qui se recharge pendant la journée.