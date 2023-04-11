Madagascar, nation insulaire située au large de l’Afrique australe, est de plus en plus vulnérable aux changements climatiques. Elle est régulièrement frappée par de graves événements météorologiques qui provoquent sécheresses et inondations. En conséquence, les mauvaises récoltes sont fréquentes, avec pour corollaire une insécurité alimentaire et des déplacements de population au sein du pays. Ces phénomènes pèsent lourdement sur une population déjà confrontée à des conditions de vie difficiles.

Des cyclones, comme Freddy, qui a touché l’île en février, dévastent Madagascar tous les ans, détruisant des pans entiers du maillage routier et rendant le réseau, déjà insuffisant, impraticable. Selon la Banque mondiale, 17 millions de Malgaches des zones rurales vivent à plus de 2 km d’un axe routier praticable en toute saison. L’amélioration des liaisons de transport est essentielle pour un pays dans lequel seuls 11 % des habitantes et habitants des régions rurales ont accès à l’électricité.

Le coût de la remise en état des routes endommagées ou détruites chaque année requiert un soutien spécifique dans ce pays pauvre dont 81 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté.

« Les infrastructures routières constituent le principal problème de Madagascar », affirme Christophe Rakotomavo, directeur général de l’Agence routière de Madagascar. « Madagascar est une très grande île. Il y a une immense superficie à couvrir. L’entretien du réseau est difficile, car, comme on le sait, le pays est assez pauvre. Les rentrées fiscales sont insuffisantes pour financer les travaux. »

Les effets des changements climatiques amplifient ces problèmes.

« Chaque année, les cyclones viennent endommager le réseau encore un peu plus. Dès lors, l’ampleur des travaux d’entretien ne diminue pas d’une manière normale, donc il faut de plus en plus d’investissements pour maintenir le réseau en place », poursuit Christophe Rakotomavo.

La Banque européenne d’investissement a versé 73,6 millions d’euros en décembre 2022 sous la forme d’un prêt de 50,4 millions d’euros et d’une subvention de 23,2 millions d’euros de l’Union européenne à l’Agence routière, pour les travaux sur la route nationale RN6 reliant Diego-Suarez (Antsiranana en malgache) et Ambanja, tout au nord de l’île, et sur l’autoroute RN13 entre Ambovombe et Fort-Dauphin (Taolagnaro en malgache), dans la pointe sud de Madagascar.

L’État malgache a l’ambition de développer le port d’Antsiranana au nord et le port de Taolagnaro au sud, en les desservant par de meilleurs réseaux routiers. Ce développement est nécessaire car Madagascar importe de nombreux biens essentiels et dépend des revenus tirés des exportations, notamment de denrées alimentaires de luxe périssables, comme la vanille et les crustacés.

« On collecte, on prépare et on exporte des langoustines congelées », déclare Ivan Staub, le directeur des opérations de Martin Pêcheur, un fournisseur de poisson et de fruits de mer qui possède une usine de transformation à Fort-Dauphin. « Pour cette collecte, on utilise une dizaine de pick-up. Dès qu’une route est refaite, ça nous intéresse parce que ça raccourcit les temps de transport. Plus le transport est long, plus de langoustines meurent, ce qui est mauvais pour les affaires. »