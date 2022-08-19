Le confort de l’eau courante au Sénégal

Marie Sall s’est levée avant l’aube dans l’espoir de remplir un bidon pendant que l’eau coulait encore, afin que les sept personnes de sa famille aient assez d’eau pour boire et se laver pour la journée. Mais les robinets sont à sec depuis des semaines à Pikine, un quartier de Saint-Louis. « J’aimerais disposer d’un peu de confort un jour », dit Marie Sall. « Le confort, c’est avoir l’eau courante. »

Un nouvel espoir se matérialise sous la forme d’un prêt de la Banque européenne d’investissement de €64,5 millions d’euros, associé à une subvention de €5,55 millions d’euros accordée par l’Union européenne à la République du Sénégal. Grâce à ce financement, Marie Sall ainsi que tous les autres résidents de Saint-Louis, Kaolack et Kolda auront accès à l’eau potable.

Écoutez notre podcast sur l’avenir numérique des réseaux d’approvisionnement en eau partout dans le monde :