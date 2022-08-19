Le confort de l’eau courante au Sénégal

"Je suis fier d’avoir participé à un projet qui aide des populations vulnérables au Sénégal."
Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Projet de renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable des villes de Saint-Louis, Kaolack et Kolda et appui à la campagne nationale de branchements sociaux en réponse à la crise sanitaire COVID-19.
Le projet vise à améliorer de façon durable l'accès universel à une eau potable de qualité, ce qui aura un fort impact social (en particulier pour les personnes vulnérables) et permettra une croissance économique plus inclusive. Le projet s'inscrit également dans le cadre de la réponse nationale face à la crise sanitaire liée au COVID-19, en soutenant les mesures d'hygiène imposées par la survenue de la pandémie telles que le lavage des mains.
Le projet sera bénéfique en matière d'environnement à travers la gestion durable des ressources en eau, ainsi que du point de vue de la santé publique. Les impacts environnementaux ont été identifiés dans les études d'impacts environnementaux et sociaux (EIES) préliminaires. Ces dernières seront finalisées lors des études d'exécution. Les mesures d'atténuation appropriées seront incluses dans le plan associé de gestion environnementale et sociale (PGES), dont la mise en œuvre incombera aux entreprises de travaux.
La Banque exigera que le Promoteur s'assure que la mise en œuvre du projet est réalisée conformément au Guide de Passation des Marchés de la Banque.
Faire face aux changements climatiques
Pourquoi
- La croissance démographique au Sénégal et les graves sécheresses intensifient la pression sur des ressources en eau déjà limitées
- S’il n’y a pas d’eau dans les petites villes, leurs habitants migreront à la recherche d’une vie meilleure
- La rareté de l’eau s’ajoute aux problèmes de santé existants causés par les maladies transmises par l’air et par l’eau
Comment
- A l’issue du projet, la ville de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, disposera d’une nouvelle station de traitement de l’eau potable, de réservoirs de stockage et d’un réseau de distribution étendu
- Les villes de Kolda et Kaolack, dans le centre et le sud du pays, bénéficieront également d’installations similaires
- Le projet contribue à répondre à la demande croissante d’eau et à réduire les disparités dans le pays
"Nous avons eu la chance d’être accompagnés par un partenaire solide."
Solutions pour les infrastructures : pas une goutte d’eaux usées à perdre
Podcast : jetons-nous à l’eau
Drainer les eaux pluviales
