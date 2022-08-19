Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
SENEGAL EAU POTABLE & COVID-19

Le confort de l’eau courante au Sénégal

La crise de l’eau au Sénégal est aggravée par les changements climatiques. De nouvelles infrastructures soulagent plus d’un million de personnes dans tout le pays.

Statut
Première signature
Signé
09/02/2021
Montant
EUR 70 050 000
Pays
Sénégal
Secteur(s)
Eau, assainissement
Montant (.*)
70 050 000 €
Pays
Secteur(s)
Sénégal : 70 050 000 €
Eau, assainissement : 70 050 000 €
Date(s) de signature
27/12/2022 : 5 550 000 €
9/02/2021 : 64 500 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 5 550 000 € fourni par AFRICA INVESTMENT PLATFORM
SENEGAL EAU POTABLE & COVID-19
SENEGAL EAU POTABLE & COVID-19
Date de publication
10 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 09/02/2021
20190920
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SENEGAL EAU POTABLE & COVID-19
SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 79 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Projet de renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable des villes de Saint-Louis, Kaolack et Kolda et appui à la campagne nationale de branchements sociaux en réponse à la crise sanitaire COVID-19.

Le projet vise à améliorer de façon durable l'accès universel à une eau potable de qualité, ce qui aura un fort impact social (en particulier pour les personnes vulnérables) et permettra une croissance économique plus inclusive. Le projet s'inscrit également dans le cadre de la réponse nationale face à la crise sanitaire liée au COVID-19, en soutenant les mesures d'hygiène imposées par la survenue de la pandémie telles que le lavage des mains.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet sera bénéfique en matière d'environnement à travers la gestion durable des ressources en eau, ainsi que du point de vue de la santé publique. Les impacts environnementaux ont été identifiés dans les études d'impacts environnementaux et sociaux (EIES) préliminaires. Ces dernières seront finalisées lors des études d'exécution. Les mesures d'atténuation appropriées seront incluses dans le plan associé de gestion environnementale et sociale (PGES), dont la mise en œuvre incombera aux entreprises de travaux.

La Banque exigera que le Promoteur s'assure que la mise en œuvre du projet est réalisée conformément au Guide de Passation des Marchés de la Banque.

Under Global Europe NDICI guarantee

Dans le cadre de la garantie EFSD+

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SENEGAL EAU POTABLE & COVID-19
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131172819
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190920
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
Au cœur du projet

Pourquoi et comment

Faire face aux changements climatiques

Pourquoi

  • La croissance démographique au Sénégal et les graves sécheresses intensifient la pression sur des ressources en eau déjà limitées
  • S’il n’y a pas d’eau dans les petites villes, leurs habitants migreront à la recherche d’une vie meilleure
  • La rareté de l’eau s’ajoute aux problèmes de santé existants causés par les maladies transmises par l’air et par l’eau

Comment

  • A l’issue du projet, la ville de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, disposera d’une nouvelle station de traitement de l’eau potable, de réservoirs de stockage et d’un réseau de distribution étendu
  • Les villes de Kolda et Kaolack, dans le centre et le sud du pays, bénéficieront également d’installations similaires
  • Le projet contribue à répondre à la demande croissante d’eau et à réduire les disparités dans le pays

Secteurs et pays

Sénégal

Impact

De l’eau pour tous et toutes au Sénégal

  • 634 000 personnes bénéficient d’un réseau d’approvisionnement en eau amélioré et d’une eau potable de meilleure qualité
  • 35 000 raccordements à l’eau potable subventionnés pour 350 000 bénéficiaires
"Je suis fier d’avoir participé à un projet qui aide des populations vulnérables au Sénégal."
François-Xavier Parant

Chargé de prêts principal à la Banque européenne d’investissement

REGARDER LA VIDÉO

2:00

custom-preview

Récit

Un nouvel espoir

"Le confort, c’est avoir l’eau courante."
Marie Sall

Habitante de Saint-Louis et mère de cinq enfants

Sones

Marie Sall s’est levée avant l’aube dans l’espoir de remplir un bidon pendant que l’eau coulait encore, afin que les sept personnes de sa famille aient assez d’eau pour boire et se laver pour la journée. Mais les robinets sont à sec depuis des semaines à Pikine, un quartier de Saint-Louis. « J’aimerais disposer d’un peu de confort un jour », dit Marie Sall. « Le confort, c’est avoir l’eau courante. »

Un nouvel espoir se matérialise sous la forme d’un prêt de la Banque européenne d’investissement de €64,5 millions d’euros, associé à une subvention de €5,55 millions d’euros accordée par l’Union européenne à la République du Sénégal. Grâce à ce financement, Marie Sall ainsi que tous les autres résidents de Saint-Louis, Kaolack et Kolda auront accès à l’eau potable.

 

Écoutez notre podcast sur l’avenir numérique des réseaux d’approvisionnement en eau partout dans le monde :

 

REGARDER LA VIDÉO

2:25

custom-preview
"Nous avons eu la chance d’être accompagnés par un partenaire solide."
Abdou Diouf

Directeur des travaux pour le compte de la Société nationale des eaux du Sénégal

Une relation étroite établie de longue date

L’équipe de la Banque européenne d’investissement a approuvé ce projet concernant trois villes à distance et rapidement pendant la pandémie de COVID-19.

« Nous avons pu accélérer l’instruction en nous appuyant sur cette relation étroite établie de longue date. Nous savions comment la compagnie des eaux fonctionnait, et ils nous connaissaient bien également », explique François-Xavier Parant. « Ce projet est notre cinquième avec la Société nationale des eaux du Sénégal depuis 1995. »

Les prêts précédents se sont concentrés sur Dakar, la capitale.

Au titre des mesures d’urgence prises en réaction à la pandémie, la Banque européenne d’investissement a financé près de 90 % des coûts du projet, contre un maximum de 50 % habituellement. Le financement supplémentaire de la Banque a permis à l’État sénégalais de libérer 34 millions d’euros pour la relance de l’économie à la suite de la crise causée par le COVID-19.
"Les prêts précédents à la société des eaux du Sénégal se sont concentrés sur la capitale Dakar."

19 août 2022

Solutions pour les infrastructures : pas une goutte d’eaux usées à perdre

Les eaux usées ne sont pas un problème. Elles sont une source précieuse et durable d’eau, d’énergie et de nutriments. Toutefois, dans plus de 80 % des cas, elles sont perdues. Il est nécessaire de revoir le mode de traitement de ces eaux usées et de faire de leur valorisation une priorité.
Infrastructures Eau Assainissement Gestion de l'eau et des eaux usées Économie circulaire Allemagne Israël Belgique Singapour Namibie Union européenne Voisinage méridional Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Climat et environnement Énergie
1 novembre 2022

Podcast : jetons-nous à l’eau

Whether there’s not enough of it or too much, water is a big problem. Here are innovative water climate solutions to deal with scarcity and flooding in the coming decades
Gestion de l'eau et des eaux usées Singapour Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement
3 juin 2022

Drainer les eaux pluviales

À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, un grand projet de drainage permettra de réduire les inondations qui menacent les moyens de subsistance des femmes en raison de l’impact sur la vie quotidienne et l’économie
Santé et sciences de la vie Gestion de l'eau et des eaux usées Diversité et égalité hommes-femmes Burkina Faso Afrique subsaharienne Climat et environnement Infrastructures sociales
Liens
Fiche technique
SENEGAL EAU POTABLE & COVID-19
Fiche récapitulative
SENEGAL EAU POTABLE & COVID-19
Related public register
29/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SENEGAL EAU POTABLE & COVID-19
Communiqués associés
Sénégal : 1,2 million de personnes accéderont à un approvisionnement en eau grâce à l’appui de la Team Europe

Thumbnail: La BEI soutient le Sénégal dans le cadre du projet SONES
La BEI soutient le Sénégal dans le cadre du projet SONES
