Dans le cadre du Forum mondial de l’eau à Dakar, le ministre sénégalais Amadou Hott, l’Union européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement annoncent une coopération dans le domaine de l’eau

Un don de l’UE de 5,55 millions d’euros et un prêt de la BEI de 64,5 millions d’euros vont accroître l’approvisionnement en eau potable au Sénégal

Le don de l’UE permettra à 183 000 personnes au Sénégal d’accéder pour la première fois à un approvisionnement en eau

La Team Europe renforcera son appui à l’accès à l’eau potable au Sénégal au moyen d’un nouvel appui sous la forme de don de l’UE de 5,55 millions d’EUR, mobilisé par la Banque européenne d’investissement (BEI). Cette nouvelle aide à l’investissement permettra à la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) d’accélérer la mise en œuvre de son mécanisme national de subvention des branchements sociaux.

L’ensemble du projet bénéficiera à plus de 1,2 million de personnes, améliorera la santé publique et renforcera la résilience du Sénégal face aux changements climatiques.

La nouvelle aide à l’investissement de l’UE, d’un montant de 5,55 millions d’euros destiné à doubler le nombre de raccordements à l’eau subventionnés financés dans le cadre du projet, a été annoncée à l’occasion du Forum mondial de l’eau qui se tient cette semaine à Dakar.

M. Amadou Hott, ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Mme Irène Mingasson, Ambassadrice de l’UE au Sénégal, Mme Maria Shaw-Barragan, Directrice de la Banque européenne d’investissement et M. Charles Fall, Directeur général de la SONES ont confirmé la mobilisation du don susmentionné de l’UE.

« Il est essentiel d’investir dans l’eau pour favoriser le développement économique et social, améliorer la santé publique et lutter contre les changements climatiques au Sénégal. L’engagement pris aujourd’hui renforcera la coopération technique et financière étroite entre la SONES, la Banque européenne d’investissement et l’UE en vue d’étendre les services relatifs à l’eau dans notre pays. Le don de l’UE annoncé lors du Forum mondial de l’eau à Dakar, en combinaison avec le prêt de la BEI, permettra à plus de 1,2 million de personnes vivant en zone urbaine et péri-urbaine d’accéder à une eau potable propre et abordable », a déclaré M. le ministre Amadou Hott.

« La Banque européenne d’investissement est le premier bailleur de fonds au monde dans le secteur des infrastructures hydriques et s’engage, avec ses partenaires de l’Équipe Europe, pour améliorer l’accès à l’eau potable au Sénégal. En tant que banque de l’UE, la BEI est fière de mobiliser cette nouvelle aide à l’investissement de l’Union européenne qui bénéficiera directement aux familles à faible revenu et assurera un premier accès à l’eau potable, une adaptation aux changements climatiques et un renforcement de la santé publique. L’impact conjugué de la subvention de 5,55 millions d’EUR de l’UE et du prêt de 64,5 millions d’EUR de la BEI permettra d’améliorer à la fois l’approvisionnement en eau et l’accès à l’eau subventionnée des populations les plus vulnérables », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« La coopération étroite entre la SONES et la BEI ces 27 dernières années a permis de débloquer sur le long terme plus de 215 millions d’euros d’ investissements destinés à améliorer les infrastructures hydriques dans l’ensemble du Sénégal. Nous apprécions vivement l’engagement de la BEI à contribuer à attirer d’autres partenaires au développement comme l’UE afin d’accroître les investissements qui profitent aux populations urbaines vulnérables. Ce nouveau don de l’Union européenne appuiera également les femmes qui effectuent des tâches domestiques, offrira un accès à l’eau préservant l’intimité et permettra aux filles de passer plus de temps à l’école », a déclaré M. Charles Fall, directeur général de la SONES.

« L’accès à l’eau est un enjeu essentiel, de vie, de survie et d’équité. L’Afrique et l’Europe reconnaissent ensemble l’urgence d’accélérer les investissements en matière d’accès à l’eau potable, et d’adaptation au changement climatique : il s’agit donc d’une priorité phare de notre partenariat. Ce projet changera la vie de 1,2 millions de personnes, notamment les femmes, qui portent en première ligne le fardeau du manque d’accès à l’eau.” », a déclaré , Mme Irène Mingasson, Ambassadrice de l’UE au Sénégal

Le Sénégal et l’Équipe Europe unissent leurs forces pour transformer l’accès à l’eau

Ce don de l’UE de 5,55 millions d’euros officiellement approuvée aujourd’hui sera utilisée parallèlement à un prêt de la BEI de 64,5 millions d’euros.

Ce dernier avait été annoncé en février 2021 par le ministre M. Amadou Hott, le président de la BEI Werner Hoyer et la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux Jutta Urpilainen.

Le financement de la Team Europe appuiera les investissements de la SONES destinés à renforcer l’approvisionnement en eau potable de 634 000 personnes vivant dans les villes de Saint-Louis, Kaolack et Kolda et à accélérer les raccordements subventionnés dans tout le pays. Le projet permettra également de fournir des raccordements à l’eau subventionnés à 633 000 personnes.

Améliorer l’accès à l’eau pour les populations vulnérables au Sénégal

Le programme d’investissements dans le secteur de l’eau aidera le Sénégal à garantir un approvisionnement pour l’ensemble de la population, aussi bien sur un plan quantitatif, afin de faire face à la croissance démographique rapide, que sur un plan qualitatif, afin d’atténuer la pollution de l’eau, tout en promouvant l’équité sociale et régionale, en apportant une contribution significative à la politique de santé publique, en parfaite adéquation avec la réponse nationale à la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre des mesures opérationnelles d’urgence adoptées par la Banque dans le contexte de la pandémie, la BEI financera à titre exceptionnel plus de 80 % des coûts du projet, contre un maximum de 50 % habituellement.

Réduire l’incidence des changements climatiques

L’approvisionnement en eau au Sénégal est vulnérable aux changements climatiques, qui se sont traduits par une baisse des précipitations annuelles moyennes de 300 mm et une augmentation de la température moyenne de 1,7 °C ces dernières années. Ce nouveau projet contribuera à adapter l’approvisionnement en eau à l’incidence des changements climatiques.

Informations générales

Au cours des dix dernières années, la BEI a mis à disposition 32 milliards d’EUR à l’appui d’investissements à long terme dans le secteur de l’eau dans le monde entier.

La BEI soutient les investissements à long terme au Sénégal depuis 1966. Outre le secteur de l’eau, elle a récemment apporté son concours à des projets dans les domaines des corridors routiers régionaux, de l’énergie solaire, de l’électrification, de la mobilité urbaine, des déchets solides, de la santé, de la microfinance, ainsi qu’à des initiatives en réponse à la pandémie de COVID‑19. Des millions de personnes ont bénéficié de ces investissements appuyés par la BEI.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.