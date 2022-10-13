Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
USOUND (EGF VD)

Des haut-parleurs minuscules réduisent les émissions

Une entreprise autrichienne de haute technologie est à l’origine des plus petits haut-parleurs au monde basés sur une technologie 100 % numérique consommant 80 % d’énergie en moins.

Statut
Première signature
Signé
23/07/2021
Montant
EUR 7 500 000
Pays
Autriche
Secteur(s)
Industrie
Montant
7 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 7 500 000 €
Industrie : 7 500 000 €
Date(s) de signature
23/07/2021 : 7 500 000 €
USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
12/06/2025 - Fiche d'achèvement d'un point de vue environnemental et social - USOUND (EGF VD)
12/06/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - USOUND (EGF VD)
Le son des lunettes

Date de publication
6 octobre 2021
Statut
Référence
Signé | 23/07/2021
20210236
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
USOUND (EGF VD)
USOUND GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 33 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

USound is an Austrian company active in the development of MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) technologies for audio applications. The fabless company offers its silicon-based speakers to be integrated into a variety of personal electronic devices, enabling their miniaturisation and lower power consumption.

The objectives of the EIB financing are to support the company to mitigate the impact from the COVID-19 pandemic and to execute its growth investments, mainly in research and development (R&D) and commercial expansion.

Additionality and Impact

The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as research and development by providing tailored venture debt financing to an innovative start-up in the area of MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) technologies for audio applications, enabling miniaturisation and lower power consumption of audio devices such as smartphones and wearables.

The project entails positive knowledge spillovers related to audio technologies, MEMS and integrated circuit design, strengthening EU innovation in key enabling technologies.

EIB's financial contribution facilitates the SME's sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.

12/06/2025 - Fiche d'achèvement d'un point de vue environnemental et social - USOUND (EGF VD)
12/06/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - USOUND (EGF VD)
Date de publication
12 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
240314242
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20210236
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - USOUND (EGF VD)
Date de publication
12 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
247487903
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210236
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
12/06/2025 - Fiche d'achèvement d'un point de vue environnemental et social - USOUND (EGF VD)
12/06/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
Le son des lunettes

Le son des lunettes
USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
12/06/2025 - Fiche d'achèvement d'un point de vue environnemental et social - USOUND (EGF VD)
12/06/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - USOUND (EGF VD)

Au cœur du projet

Pourquoi et comment

De la mécanique à la microélectronique

Pourquoi

  • Les composants audio des smartphones, des tablettes et des écouteurs ne sont pas encore passés à l’électronique numérique.
  • Dans ce domaine, les composants sont « technologiquement obsolètes ».
  • Les haut-parleurs microélectromécaniques n’existaient pas jusqu’à présent.

Comment

  • Grâce au remplacement de la bobine présente dans les haut-parleurs classiques par du silicium, les haut-parleurs USound sont plus légers et plus petits.
  • Des haut-parleurs miniatures sont dotés de la technologie MEMS (système microélectromécanique).
  • La production des systèmes microélectromécaniques associe des composants mécaniques et électriques à des techniques de fabrication de semi-conducteurs.
  • Pour diffuser le son, l’air doit être déplacé. Pour déplacer davantage d’air, la petite structure MEMS est reliée à une membrane qui amplifie le mouvement sur une plus grande surface.

Secteurs et pays

Autriche Transformation numérique et innovation technologique

Impact

Des applications illimitées

Il s’agit de la plus grande avancée de la technologie des haut-parleurs depuis des décennies.

  • Les haut-parleurs de USound dotés de la technologie MEMS sont les haut-parleurs les plus fins et les plus légers du marché.
  • Ils nécessitent 50 % d’espace en moins et ont une bande passante étendue qui peut élargir la gamme de fréquences (largeur de bande) d’un signal.
  • Prix compétitifs
  • Production basée en Europe, principalement en Italie
  • Un son précis et clair
  • Réduction de 80 % de la consommation d’énergie par rapport aux haut-parleurs classiques
"Grâce à USound, le secteur de l’acoustique franchit une nouvelle étape en matière d’intégration."
Trudpert Schelb

expert sectoriel à la Banque européenne d’investissement, qui a participé à l’opération.

Récit

Le semi-conducteur au creux de votre oreille

"La technologie MEMS de USound permet de miniaturiser les appareils."

Le silicium est un matériau polyvalent doté de propriétés électriques et mécaniques. La microélectronique repose généralement sur l’emploi de puces de silicium, obtenues selon des procédés de fabrication de semi-conducteurs hautement évolutifs. Les technologies MEMS, comme les capteurs et les actionneurs, utilisent ces procédés pour combiner des fonctions électriques et mécaniques.

L’idée de USound est de construire des haut-parleurs miniature reposant sur la technologie des semi-conducteurs. L’un des grands avantages des haut-parleurs MEMS est qu’ils peuvent facilement être intégrés dans une grande variété de produits, en particulier dans les configurations nécessitant une miniaturisation et une moindre consommation d’énergie, comme les lunettes audio, les écouteurs sans fil et les appareils auditifs.

"La Banque européenne d’investissement nous a donné une formidable impulsion pour passer à la vitesse supérieure et nous développer sur fond de pandémie."
Ferruccio Bottoni

co-fondateur et directeur général de USound

Écoutez avec vos yeux

USound

USound s’est associé à des entreprises du monde entier pour proposer des dispositifs audio de pointe. Focally lance les premières lunettes de réalité augmentée en couleurs pures et équipées de microLED avec vision en transparence et haut-parleurs MEMS USound.

Luxshare-ICT, l’un des plus grands fournisseurs pour des marques mondiales d’électronique grand public, a choisi USound comme fournisseur stratégique de haut-parleurs MEMS pour son nouveau module audio hybride ultra-compact, qui sera produit à grande échelle en 2023.

USound a également récemment lancé un nouvel amplificateur audio pour augmenter la durée de vie de la batterie des appareils auditifs et des lunettes intelligentes. Son prochain défi est de renforcer la production à grande échelle de ce nouvel amplificateur audio et de commercialiser des dispositifs pour écouteurs, téléphones mobiles et tablettes, ainsi que pour des téléviseurs.

Le numérique a également un rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. Grâce à l’intelligence artificielle et à l’internet des objets, les outils numériques peuvent nous aider à réutiliser des objets que nous mettons actuellement à la poubelle.

"Comment les commentaires des adolescents ont guidé la stratégie de USound"

13 octobre 2022

Podcast : un avenir peu gourmand en énergie

Des solutions pourraient réduire nettement les émissions. Nos bâtiments vont se transformer afin d’endiguer le réchauffement climatique. Voici comment.
Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
20 septembre 2022

Solutions pour les infrastructures : de l’électricité pour innover dans les énergies propres

Pour vaincre les changements climatiques, il faut accroître la production et l’utilisation d’énergies renouvelables. Voici les innovations pour y parvenir.
20 octobre 2022

Podcast : le numérique à la rescousse du climat

Les solutions s’appuyant sur l’économie circulaire ne se limitent pas au recyclage. L’intelligence artificielle et l’internet des objets sont aussi de précieux outils.
Aménagement urbain Mobilité Transports Efficacité énergétique France Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
10 décembre 2021

Le son des lunettes

L’entreprise autrichienne de haute technologie USound est à l’origine des plus petits haut-parleurs au monde basés sur une technologie piézoélectrique qui nécessite 80 % d'énergie en moins, grâce à un système micro-électromécanique (SMEM).
EGF Covid-19 Autriche Union européenne Transformation numérique et innovation technologique
USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
USOUND (EGF VD)
12/06/2025 - Fiche d'achèvement d'un point de vue environnemental et social - USOUND (EGF VD)
12/06/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - USOUND (EGF VD)
Le son des lunettes

23 septembre 2025

Le chaînon manquant de la transition énergétique en Europe

Si l’Europe veut atteindre ses objectifs climatiques et proposer à tous une électricité verte abordable, il faut investir massivement dans les réseaux électriques

Électricité Espagne Belgique Pologne France Union européenne Énergie
11 septembre 2025

Stocker l’énergie du soleil de Chypre

Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI

Environnement Santé et sciences de la vie Climat Technologies Solutions de développement Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Énergie
4 septembre 2025

Quand boire un café débouche sur la production d’énergie

Une initiative pionnière en Grèce se distingue comme la première communauté énergétique au monde à être dirigée par des femmes

PME Climat Transformation énergétique Grèce Union européenne Climat et environnement Énergie

