Des haut-parleurs minuscules réduisent les émissions

"Grâce à USound, le secteur de l’acoustique franchit une nouvelle étape en matière d’intégration."
USound is an Austrian company active in the development of MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) technologies for audio applications. The fabless company offers its silicon-based speakers to be integrated into a variety of personal electronic devices, enabling their miniaturisation and lower power consumption.
The objectives of the EIB financing are to support the company to mitigate the impact from the COVID-19 pandemic and to execute its growth investments, mainly in research and development (R&D) and commercial expansion.
The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as research and development by providing tailored venture debt financing to an innovative start-up in the area of MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) technologies for audio applications, enabling miniaturisation and lower power consumption of audio devices such as smartphones and wearables.
The project entails positive knowledge spillovers related to audio technologies, MEMS and integrated circuit design, strengthening EU innovation in key enabling technologies.
EIB's financial contribution facilitates the SME's sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.
The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).
The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
De la mécanique à la microélectronique
Pourquoi
- Les composants audio des smartphones, des tablettes et des écouteurs ne sont pas encore passés à l’électronique numérique.
- Dans ce domaine, les composants sont « technologiquement obsolètes ».
- Les haut-parleurs microélectromécaniques n’existaient pas jusqu’à présent.
Comment
- Grâce au remplacement de la bobine présente dans les haut-parleurs classiques par du silicium, les haut-parleurs USound sont plus légers et plus petits.
- Des haut-parleurs miniatures sont dotés de la technologie MEMS (système microélectromécanique).
- La production des systèmes microélectromécaniques associe des composants mécaniques et électriques à des techniques de fabrication de semi-conducteurs.
- Pour diffuser le son, l’air doit être déplacé. Pour déplacer davantage d’air, la petite structure MEMS est reliée à une membrane qui amplifie le mouvement sur une plus grande surface.
"La Banque européenne d’investissement nous a donné une formidable impulsion pour passer à la vitesse supérieure et nous développer sur fond de pandémie."
Le son des lunettes
