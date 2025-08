© USound Ferruccio Bottoni est cofondateur et directeur général de la société USound spécialisée dans la haute technologie.

De la mécanique à la microélectronique

Les composants audio des téléphones intelligents, des tablettes et des écouteurs n’ont pas beaucoup évolué depuis le XIXe siècle. Les pièces qui diffusent le son dans les systèmes audio ne sont pas encore entrées dans l’ère numérique.

L’idée d’USound est de construire des haut-parleurs miniatures reposant sur la technologie des semi-conducteurs. Remplaçant la bobine mobile des systèmes classiques au silicium, ces haut-parleurs petits et légers peuvent être intégrés dans des technologies nécessitant des conceptions plus réduites, telles que des lunettes audio, des écouteurs réellement sans fil et des applications à ultrasons.

« Grâce à USound, l’intégration du secteur de l’audio s'est accélérée », explique Trudpert Schelb, le spécialiste sectoriel de la Banque européenne d’investissement qui a pris part à l’opération. « Il s’agit de l’une des avancées les plus importantes de la technologie des haut-parleurs ces dernières années, car elle permet de multiples nouvelles applications audio. »

Le silicium est un matériau polyvalent doté de propriétés électriques et mécaniques. La microélectronique repose généralement sur des puces de silicium, qui sont fabriquées par des procédés semi-conducteurs hautement évolutifs. Les technologies du SMEM, comme les capteurs et les actionneurs, utilisent ces procédés pour combiner les fonctions électriques et mécaniques.

Les haut-parleurs SMEM de USound présentent d'autres avantages :