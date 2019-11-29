Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
POSTE ITALIANE GREEN MOBILITY

Poste Italiane se met aux livraisons vertes

Le plus grand opérateur logistique italien remplace ses véhicules traditionnels par des véhicules à émissions nulles pour livrer courrier et colis.

Statut
Première signature
Signé
31/03/2022
Montant
EUR 100 000 000
Pays
Italie
Secteur(s)
Services
Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 100 000 000 €
Services : 100 000 000 €
Date(s) de signature
31/03/2022 : 100 000 000 €
Fiche récapitulative

Date de publication
4 avril 2022
Statut
Référence
Signé | 31/03/2022
20200752
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POSTE ITALIANE GREEN MOBILITY
POSTE ITALIANE SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 145 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the financing of Poste Italiane vehicle fleet renovation in the 2021-2026 period. The project covers the deployment of about 1 300 new zero emissions battery electric tricycles and quadricycles and about 2 850 new zero emissions battery electric cars and vans, focusing on last mile delivery in urban environment. The project also covers the installation of the associated charging points and information technology (IT) systems.

The project has the objective of reducing air pollution, reducing greenhouse gas emissions and lowering noise in urban areas. The project will also contribute to support the deployment of electric vehicles and their associated infrastructure.

Additionality and Impact

The project concerns the roll-out of a major zero-emission mobility solution (vehicles, charging stations and integrated IT platform) with the goal of considerably reducing CO2 emissions especially for last-mile deliveries in urban environment.


The project contributes to the EIB's objectives of sustainable and decarbonised road transport thereby supporting EU policy objectives. The project is consistent with the EU Green Deal and the Sustainable and Smart Mobility Strategy as well as the Bank's CBR and its TLP. It mitigates negative externalities in the form of the reduction of GHG, air pollutants (Nitrogen Oxides, Particulate Matter) and noise emissions through the electrification of road transport in an urban context. These benefits are not fully captured by postal mail and parcel related tariffs.


The project has a 100% share of Climate Action and is eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest. The EIB investment in the project support the 2030 targets set out in Italy's Integrated National Energy and Climate Plan released in December 2019.


The project is an essential component of the promoter's long-term strategy for a sustainable business development. The EIB's contribution to this investment in logistics decarbonisation is expected to materially contribute to the Promoter's effort to meet its ESG targets and crowd-in Green Finance investors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The acquisition of electric vehicles and electrical charging points and deployment of IT systems does not fall under Annex I or Annex II of the Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (EIA Directive).

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, in particular Directive 2014/25/EU, as implemented by national legislation and interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POSTE ITALIANE GREEN MOBILITY
Date de publication
27 Apr 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135308380
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200752
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
Au cœur du projet

Pourquoi et comment

Le dernier kilomètre vert

Pourquoi

  • L’essor des livraisons engendrées par les achats en ligne depuis la pandémie de COVID-19 a aggravé les émissions de carbone liées aux transports
  • Les villes et les entreprises de logistique sont confrontées à des problèmes liés à des déplacements inutiles, aux encombrements et au stationnement ainsi qu’aux préoccupations des résidents locaux quant à la pollution sonore et atmosphérique
  • La partie la plus délicate du trajet d’un colis depuis l’entrepôt jusqu’au pas de porte est le « dernier kilomètre », c’est-à-dire la dernière étape du processus de livraison du centre de distribution jusqu’au destinataire

Comment

  • Remplacement des véhicules diesel et essence de Poste Italiane par 4 150 véhicules électriques de livraison
  • L’électricité utilisée pour recharger ces véhicules provient de sources renouvelables
  • Une plateforme informatique innovante optimise l’itinéraire du facteur ou de la factrice en fonction du courrier, de la distance, du type de route, de la circulation et du volume des colis.

Secteurs et pays

Italie Transformation numérique et innovation technologique

Impact

Des villes plus saines et plus agréables à vivre

  • Réduction de 40 % des émissions issues de la flotte de livraison postale
  • Objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030
  • 3 000 tonnes de carbone non émises chaque année
  • Cela équivaut aux émissions moyennes de vols aller-retour de 3 000 passagers entre Paris et New York
"En tant que banque européenne du climat, la BEI est fière de soutenir l’ambitieux plan de décarbonation de Poste Italiane."
Giovanni Aldeghi

Chargé de prêts principal à la Banque européenne d’investissement

"Le plus grand financement jamais accordé par la banque de l’UE à une plateforme de mobilité zéro émission."

REGARDER LA VIDÉO

4:50

custom-preview

Récit

Des colis verts et un prêt sans précédent

"Première opération de finance verte menée par Poste Italiane."

Le projet Mobilité verte porte sur le remplacement des véhicules essence et diesel traditionnels de l’entreprise par 4 150 véhicules électriques pour assurer les livraisons dans les villes et leurs environs. Il comprend également les bornes de recharge et la plateforme informatique qui y sont associées, pour un coût total de 145 millions d’euros.

Le prêt de la Banque européenne d’investissement à Poste Italiane présente un certain nombre de caractéristiques uniques :

  • il couvre les frais de location pour le renouvellement du parc électrique ainsi que la mise en place des bornes de recharge et de la plateforme informatique associées ;
  • il finance les frais de crédit-bail liés au parc électrique ;
  • il dépasse (à 69 % du coût du projet) le plafond de financement standard de 50 % de la BEI, afin d’aider Poste Italiane à accélérer sa transition écologique.

 

 

Poste Italiane
"C’est une somme relativement modeste, mais qui peut changer la donne."
Anna Manghetti

Responsable des finances chez Poste Italiane

« Des données en temps réel »

Afin de réduire davantage ses incidences sur l’environnement, Poste Italiane utilisera également le prêt de la Banque européenne d’investissement pour financer sa plateforme informatique. Le modèle innovant optimise l’itinéraire du facteur ou de la factrice en fonction du trafic postal, de la distance, du type de route, des restrictions de circulation et du volume des colis. La planification des itinéraires tient compte des limites d’autonomie des véhicules électriques et de la disponibilité des bornes de recharge.

Poste italiane

« Le succès de ce projet dépend de l’interprétation d’une grande quantité de données recueillies en temps réel », explique Tiago Lopes, ingénieur principal à la Banque européenne d’investissement, qui a travaillé sur ce projet. « C’est l’avenir. »

Au fur et à mesure que la technologie évoluera et que la capacité des batteries augmentera dans les années à venir, Tiago Lopes envisage d’aller plus loin, à savoir étendre le projet aux véhicules assurant la livraison du kilomètre intermédiaire (entre l’entrepôt et le bureau de poste local) et celle du premier kilomètre (entre l’usine et le centre de distribution).

"C’est l’avenir."
Tiago Lopes

Ingénieur principal à la Banque européenne d’investissement

Sur le même sujet

29 novembre 2019

Sur la route d’Utopia

Améliorer les transports urbains pour réduire les émissions de carbone et assainir l’air. Voici comment avancer sur la route des villes – et du climat – du futur.
Infrastructures Transports Norvège Pays-Bas Union européenne Pays de l’AELE Climat Infrastructure Climat et environnement Infrastructures sociales
10 juin 2022

Le casse-tête automobile

Un quart des émissions en Europe viennent des transports. Les véhicules électriques permettront de les réduire, mais ne suffiront pas à atteindre les objectifs.
Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement
18 octobre 2022

Podcast : le climat en milieu urbain – Liste récapitulative

Si vous étiez maire de votre ville, voici un récapitulatif des solutions à votre disposition pour réduire les émissions de carbone et améliorer la qualité de vie.
Aménagement urbain Mobilité Transports Efficacité énergétique France Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
