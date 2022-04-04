Signature de deux prêts d’un montant total de 700 millions d’EUR pour aider Poste Italiane à lutter contre les changements climatiques et à décarboner ses opérations.

Efficacité énergétique – 600 millions d’EUR pour aider Poste Italiane à mettre en œuvre l’initiative Superbonus 110 % dans le but d’économiser 302 GWh d’énergie par an, soit la consommation de près de 125 000 familles italiennes.

Mobilité durable – 100 millions d’EUR de financements de la BEI pour l’achat de plus de 4 150 véhicules à émissions nulles, contribuant ainsi à réduire les émissions de CO 2 de Poste Italiane de 30 % d’ici à 2025.

Appui à plus de 7 800 emplois.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Poste Italiane ont signé deux nouveaux prêts d’un montant total de 700 millions d’EUR. L’objectif est d’aider Poste Italiane à lutter contre les changements climatiques et à décarboner ses opérations au moyen de projets favorisant l’efficacité énergétique et la mobilité durable.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Avec un réseau de distribution inégalé couvrant toute l’Italie, Poste Italiane est un partenaire clé pour promouvoir des investissements durables et innovants. En tant que banque européenne du climat, la BEI soutient le plan de décarbonation de Poste Italiane visant à réduire considérablement ses émissions de CO 2 au moyen de projets favorisant l’efficacité énergétique et la mobilité durable en Italie, deux priorités du plan national pour la reprise et la résilience. »

Matteo Del Fante, président-directeur général et directeur exécutif de Poste Italiane : « Ces prêts verts confirment notre engagement envers les critères ESG, éléments essentiels du plan 24SI. Cette opération renforce notre volonté de contribuer en tant que gestionnaire de réseau à l’accélération de la transition énergétique de l’Italie. »

Efficacité énergétique – 600 millions d’EUR de financements de la BEI

Un financement de 600 millions d’EUR a été finalisé pour aider Poste Italiane à mettre en œuvre l’initiative Superbonus 110 % lancée par l’État italien pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels dans le pays. Poste Italiane participera à l’opération en tant qu’opérateur financier agréé pour l’achat du crédit d’impôt dû aux bénéficiaires finals (particuliers, copropriétés, bailleurs sociaux et coopératives). Les rénovations appuyées dans le cadre de ce projet doivent respecter les modalités techniques (décrets relatifs aux exigences et certifications) et procédurales (décrets relatifs à la relance) strictes établies dans la législation Superbonus et seront soumises à des contrôles préalables de l’administration fiscale italienne ainsi qu’à des contrôles ultérieurs de l’agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie et le développement économique durable (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA)

Poste Italiane utilisera les fonds de la BEI pour soutenir des projets permettant de réaliser des économies d’énergie estimées à 302 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation de près de 125 000 familles italiennes, ce qui contribuera à réduire la facture énergétique et à améliorer la sécurité de l’approvisionnement en énergie dans le pays. L’opération s’inscrit dans le droit fil de la stratégie de la BEI en matière de climat et d’énergie et aidera à atteindre les objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO 2 du plan national italien en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030 pour ce qui concerne l’efficacité énergétique (diminution de l’énergie primaire de 43 %) et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (diminution de 33 % par rapport au niveau de 2005). En outre, environ 7 200 emplois seront soutenus au cours de la mise en œuvre du projet.

Mobilité durable – 100 millions d’EUR de financements de la BEI

La BEI fournit 100 millions d’EUR pour appuyer la mise en œuvre du plan stratégique 2024 Sustain & Innovate Plus de Poste Italiane, qui couvre le déploiement d’environ 1 300 tricycles et quadricycles électriques neufs et d’environ 2 850 voitures et fourgonnettes électriques neuves à émission nulle dans les 35 principales villes d’Italie. Selon les estimations, 600 emplois devraient bénéficier d’un soutien au cours de la phase de mise en œuvre du projet, qui couvre également l’installation de bornes de recharge et de systèmes informatiques.

Ce financement vise à réduire les émissions de CO 2 générées lors de la livraison du courrier de 40 % d’ici à 2025 et les émissions totales du groupe de 30 % sur la même période.

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2022, le Groupe BEI a fourni 36 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Italie.