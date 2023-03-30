Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
ENEL LATAM - BRAZIL DISTRIBUTION (FL 20200823)

De l’électricité gratuite dans les favelas

Pour faire cesser les raccordements illégaux, Enel Brazil connecte gratuitement les habitants des favelas de São Paulo à son réseau officiel, œuvrant ainsi en faveur de l’inclusion sociale et de l’égalité hommes-femmes.

Status
Date of entry
Approuvé
23 novembre 2022
Coût total (montant approximatif)
USD 422 million (EUR 397 million)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
USD 200 million (EUR 188 million)
Promoter
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA
Fiche récapitulative

Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

This investment is an allocation of funds under the Enel Energy & Renewable framework loan, consisting of electricity distribution investments in Brazil. These aim to extend and modernise the network, add new renewable energy capacity to the network, reduce losses and improve quality and safety of supply.

The project consists of the financing of the modernisation and extension of the Promoter's electricity distribution networks in the São Paulo region and of the installation of new remote control systems and protections of the grid, with the aim of increasing the its reliability, resilience and reducing the level of losses, leading to better quality and safety of energy supply. A portion of the investment will also enable the connection to additional renewable generation units.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank reviewed the environmental and social capacity of the Promoter, including its organisation, processes and procedures, and deemed them to be good. Based on the information available, the programme is expected to have minor negative residual impacts and thus is acceptable for Bank financing from an environmental and social perspective. The Promoter undertakes to implement the project in accordance with the EIB's Environmental and Social Standards and in compliance with the national environmental legislation. Furthermore the programme does not entail components with significant, negative environmental and/or social impacts or requiring physical resettlement and/or impact on indigenous people in accordance with undertakings committed to under the Framework Loan 2020-0823. The Promoter undertakes not to allocate the Bank's funds to any components of the programme that require an environmental and social management plan (ESMP) before this has been sent for review to the satisfaction of the Bank.

The concession to the Promoter was awarded in a transparent and internationally competitive manner, the programme is not subject to public procurement rules. The procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.

24/12/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENEL LATAM - BRAZIL DISTRIBUTION (FL 20200823)
Projet apparenté
ENEL ENERGY EFFICIENCY & RENEWABLES FL (LATAM)
Fiche récapitulative
Au cœur du projet

Pourquoi et comment

De l’électricité en toute légalité dans les favelas de São Paulo

Pourquoi

  • Au Brésil, le vol d’énergie représente environ 15 % et plus de 50 % dans le Nord.
  • La population des favelas est socialement exclue, et vit sans papiers officiels.
  • Près de 34,8 millions de ménages brésiliens sont tenus par des femmes, dont beaucoup dans les favelas.

Comment

  • Enel São Paulo assure la distribution d’électricité à un prix subventionné.
  • Munis d’une facture d’électricité officielle, les habitants disposent d’une justification de domicile, qui leur donne accès à des services qui ne leur étaient pas ouverts auparavant.
  • Des mesures d’efficacité énergétique (rénovation d’installations électriques et remplacement d’anciens appareils par des modèles moins énergivores) sont mises en place.

Secteurs et pays

Brésil Développement - international Énergie Climat et environnement

Impact

De l’énergie propre, fiable et abordable

La Banque européenne d’investissement a consenti un prêt de 200 millions de dollars à Enel São Paulo, en vue de réduire les pertes d’énergie sur son réseau et d’améliorer la qualité et la sécurité de l’approvisionnement dans la région de São Paulo.

REGARDER LA VIDÉO

2:09

custom-preview

Récit

Comment éviter les pertes d’énergie et exercer sa citoyenneté

"Si vous allez dans une favela et que vous regardez en l’air, vous verrez une forêt de câbles raccordés au réseau électrique. La plupart le sont clandestinement."
Martina Cimarosa

Chargée de prêts à la Banque européenne d’investissement

Le Brésil est le plus gros consommateur d’énergie d’Amérique du Sud : il représente environ 36 % du total de la consommation dans la région. Mais au cours de la seule année 2020, les coûts liés au vol d’électricité se sont élevés à 6,5 milliards de réals (soit environ 1,15 million d’euros).

Enel São Paulo entame ses travaux dans les quartiers périphériques en en étudiant le contexte social et économique. L’entreprise identifie les leaders des communautés et les intègre dans son « réseau de responsables », dans le cadre d’un projet visant à dialoguer avec les collectivités et à recenser les besoins et les problèmes locaux.

Puis elle établit un diagnostic social en analysant les habitudes quotidiennes et la consommation d’énergie des résidentes et des résidents. Elle recrute des responsables locaux pour encourager la mise en place d’actions au sein des communautés, afin de renseigner les habitants sur les risques liés aux raccordements clandestins et de les sensibiliser à une utilisation réfléchie, en toute sécurité, de l’énergie.

Enel São Paulo introduit également des mesures d’efficacité énergétique en faveur des habitantes et habitants des favelas, en rénovant par exemple les installations électriques ou en remplaçant les lampes et les réfrigérateurs par des modèles moins énergivores.

Shutterstock

Écoutez notre podcast sur les solutions énergétiques respectueuses du climat :

"Le but principal de ce projet était de renforcer la stabilité et la fiabilité de la distribution d'énergie dans les favelas ; mais en fin de compte, nous nous sommes aperçus qu’une majorité de foyers étaient tenus par des femmes, ce qui lui a ajouté un volet d’intégration sociale et une dimension de genre."
Moa Westman

Spécialiste des questions liées au genre à la Banque européenne d’investissement

Des débouchés pour les femmes

Les femmes qui perçoivent une aide d’urgence, dans l’État de São Paulo, représentent 83 % du total des bénéficiaires, selon le secrétariat national aux revenus des citoyens du ministère de la citoyenneté. Cela signifie que huit familles sur dix, affichant une plus grande vulnérabilité sur le plan social, sont portées par des femmes – qui acquittent également leurs factures d’énergie au tarif aménagé.

Les projets élaborés par Enel São Paulo, notamment ceux qui visent l’entrepreneuriat social et la formation professionnelle, sont axés sur les femmes. Elles disposent de moins de débouchés, sont moins bien payées sur le marché du travail officiel et sont souvent victimes de violence domestique.

« En encourageant l’entrepreneuriat social, nous offrons à de nombreuses femmes la possibilité de progresser », s’enthousiasme Marcia Massotti. « Elles constituent des groupes productifs et leurs activités entrepreneuriales génèrent des revenus, tout en renforçant leur estime de soi ».

Ces projets peuvent aussi apporter une forme de réponse au problème global de la sous-représentation des femmes dans le secteur de l’énergie. Les femmes ne représentent que 16 % du secteur traditionnel de l’énergie, un chiffre qui constitue un obstacle non négligeable pour la transformation en cours de ce secteur.

Enel Brasil

Pourquoi l’efficacité énergétique est-elle importante ?

L’électricité et les combustibles servant au chauffage, à la climatisation et à l’éclairage des bâtiments représentent près de 40 % de la consommation d’énergie en Europe et sont à l’origine d’environ 35 % des émissions de gaz à effet de serre. Étant donné que ce sont les bâtiments qui consomment le plus d’énergie, accroître leur rendement énergétique peut être déterminant pour la réalisation des objectifs climatiques en temps voulu.

L’enjeu est de taille. Près de la moitié du parc immobilier résidentiel en Europe date d’avant 1970, lorsque les matériaux, les normes et les techniques de construction ne tenaient pas compte des niveaux de consommation d’énergie. Un grand nombre de ces bâtiments plus anciens seront toujours en usage en 2050 et au-delà. La Commission européenne estime qu’il serait possible de renforcer l’efficacité énergétique de 75 % des logements et bâtiments, alors que moins de 1 % des logements font l’objet d’une rénovation énergétique chaque année.

Lisez ce que deux experts du domaine disent sur l’importance de l’efficacité énergétique pour endiguer le réchauffement climatique.

"En régularisant les raccordements au sein des favelas, nous réduisons les pertes d’énergie qui nuisent à la chaîne d’approvisionnement et pèsent sur les clients qui acquittent leurs factures, car un certain pourcentage de ces pertes est répercuté dans leurs décomptes."
Marcia Massotti

Responsable des questions de durabilité chez Enel Brazil

