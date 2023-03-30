De l’électricité gratuite dans les favelas

"Si vous allez dans une favela et que vous regardez en l’air, vous verrez une forêt de câbles raccordés au réseau électrique. La plupart le sont clandestinement."
This investment is an allocation of funds under the Enel Energy & Renewable framework loan, consisting of electricity distribution investments in Brazil. These aim to extend and modernise the network, add new renewable energy capacity to the network, reduce losses and improve quality and safety of supply.
The project consists of the financing of the modernisation and extension of the Promoter's electricity distribution networks in the São Paulo region and of the installation of new remote control systems and protections of the grid, with the aim of increasing the its reliability, resilience and reducing the level of losses, leading to better quality and safety of energy supply. A portion of the investment will also enable the connection to additional renewable generation units.
The Bank reviewed the environmental and social capacity of the Promoter, including its organisation, processes and procedures, and deemed them to be good. Based on the information available, the programme is expected to have minor negative residual impacts and thus is acceptable for Bank financing from an environmental and social perspective. The Promoter undertakes to implement the project in accordance with the EIB's Environmental and Social Standards and in compliance with the national environmental legislation. Furthermore the programme does not entail components with significant, negative environmental and/or social impacts or requiring physical resettlement and/or impact on indigenous people in accordance with undertakings committed to under the Framework Loan 2020-0823. The Promoter undertakes not to allocate the Bank's funds to any components of the programme that require an environmental and social management plan (ESMP) before this has been sent for review to the satisfaction of the Bank.
The concession to the Promoter was awarded in a transparent and internationally competitive manner, the programme is not subject to public procurement rules. The procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.
De l’électricité en toute légalité dans les favelas de São Paulo
Pourquoi
- Au Brésil, le vol d’énergie représente environ 15 % et plus de 50 % dans le Nord.
- La population des favelas est socialement exclue, et vit sans papiers officiels.
- Près de 34,8 millions de ménages brésiliens sont tenus par des femmes, dont beaucoup dans les favelas.
Comment
- Enel São Paulo assure la distribution d’électricité à un prix subventionné.
- Munis d’une facture d’électricité officielle, les habitants disposent d’une justification de domicile, qui leur donne accès à des services qui ne leur étaient pas ouverts auparavant.
- Des mesures d’efficacité énergétique (rénovation d’installations électriques et remplacement d’anciens appareils par des modèles moins énergivores) sont mises en place.
"Le but principal de ce projet était de renforcer la stabilité et la fiabilité de la distribution d'énergie dans les favelas ; mais en fin de compte, nous nous sommes aperçus qu’une majorité de foyers étaient tenus par des femmes, ce qui lui a ajouté un volet d’intégration sociale et une dimension de genre."
