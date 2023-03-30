De l’électricité gratuite dans les favelas

Le Brésil est le plus gros consommateur d’énergie d’Amérique du Sud : il représente environ 36 % du total de la consommation dans la région. Mais au cours de la seule année 2020, les coûts liés au vol d’électricité se sont élevés à 6,5 milliards de réals (soit environ 1,15 million d’euros).

Enel São Paulo entame ses travaux dans les quartiers périphériques en en étudiant le contexte social et économique. L’entreprise identifie les leaders des communautés et les intègre dans son « réseau de responsables », dans le cadre d’un projet visant à dialoguer avec les collectivités et à recenser les besoins et les problèmes locaux.

Puis elle établit un diagnostic social en analysant les habitudes quotidiennes et la consommation d’énergie des résidentes et des résidents. Elle recrute des responsables locaux pour encourager la mise en place d’actions au sein des communautés, afin de renseigner les habitants sur les risques liés aux raccordements clandestins et de les sensibiliser à une utilisation réfléchie, en toute sécurité, de l’énergie.

Enel São Paulo introduit également des mesures d’efficacité énergétique en faveur des habitantes et habitants des favelas, en rénovant par exemple les installations électriques ou en remplaçant les lampes et les réfrigérateurs par des modèles moins énergivores.