Produire du bioéthanol à partir d’acier

"Il contribue à l’économie circulaire et produit un éthanol écologique, qui peut servir de carburant ou de matière première dans de multiples processus chimiques."
Fiche récapitulative
First of its kind demonstration plant for the production of advanced bio-ethanol through an innovative gas-fermentation process using exhaust gases emitted by a steel mill.
The project aims to demonstrate the commercial viability of such bio-ethanol production to improve the sustainability of the European steel manufacturing industry and its profitability, by valorising steel process off-gases.
The project will be implemented within the perimeter of fully authorised existing facilities. According to the competent authority, an Environmental Impact Assessment (EIA) is not required. The project has been screened out according to Annex II of the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The Bank's services will assess the environmental and climate relevant details during project appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Au cœur du projet
Comment et pourquoi
Réduire les émissions de CO2 et promouvoir une économie circulaire
Pourquoi
- La sidérurgie est une industrie à forte intensité énergétique. Nous avons besoin d’acier, mais pas d’émissions. Nous devons rendre l’acier durable.
- L’efficacité énergétique des procédés industriels peut freiner considérablement les émissions mondiales.
- Une innovation aux retombées mondiales mise au point en Europe. Nous soutenons les innovateurs européens.
Comment
- Il s’agit d’une première démonstration à l’échelle industrielle d’une nouvelle technologie de rupture qui contribuera à réduire les émissions de CO2 des aciéries et à promouvoir une économie circulaire.
- La technologie soutenue par l’opération fera baisser les émissions de CO2 de l’aciériste en Belgique, puis sur d’autres sites en Europe et dans le monde.
- Le projet consiste à convertir les déchets de bois en un substitut du charbon qui sera associé, dans l’aciérie, au CO2 résiduel pour produire du bioéthanol.
Regarder la vidéo
0:52
"En tant que producteur de matériaux, nous pensons que nous devons mettre l’accent sur l’économie circulaire et mettre en place des procédés de recyclage permanent (« du berceau au berceau »), qui consomment moins de ressources primaires et nous permettent de réduire les émissions de carbone."
Sur le même sujet
Acier écologique, acier circulaire
Un plan pour l’avenir de la planète
Projets et articles associés
The missing link in Europe’s energy transition
Electricity grids need significant investment if Europe wants to meet climate goals and offer affordable green power to everyone
L’Albanie se remet sur les rails
La liaison ferroviaire Durrës-Rrogozhinë en Albanie fait partie d’un réseau de transport ferroviaire de 1 500 kilomètres reliant la mer Adriatique et la mer Noire.
Stocker l’énergie du soleil de Chypre
Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.