STEELANOL (EDP)

Produire du bioéthanol à partir d’acier

ArcelorMittal réduit ses émissions de CO2 grâce à sa technologie de décarbonation et les transforme en biocarburant.

Statut
Première signature
Signé
15/05/2020
Montant
EUR 75 000 000
Pays
Belgique
Secteur(s)
Industrie
Plus d'info

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 75 000 000 €
Industrie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
15/05/2020 : 75 000 000 €
Fiche technique
STEELANOL (EDP)
Fiche récapitulative

Date de publication
11 janvier 2018
Statut
Référence
Signé | 15/05/2020
20170622
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STEELANOL (EDP)
ARCELORMITTAL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 154 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

First of its kind demonstration plant for the production of advanced bio-ethanol through an innovative gas-fermentation process using exhaust gases emitted by a steel mill.

The project aims to demonstrate the commercial viability of such bio-ethanol production to improve the sustainability of the European steel manufacturing industry and its profitability, by valorising steel process off-gases.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will be implemented within the perimeter of fully authorised existing facilities. According to the competent authority, an Environmental Impact Assessment (EIA) is not required. The project has been screened out according to Annex II of the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The Bank's services will assess the environmental and climate relevant details during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

18/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STEELANOL (EDP)
Fiche récapitulative
STEELANOL (EDP)
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STEELANOL (EDP)
Date de publication
18 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79474008
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170622
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
À la une

Au cœur du projet

Comment et pourquoi

Réduire les émissions de CO2 et promouvoir une économie circulaire

Pourquoi

  • La sidérurgie est une industrie à forte intensité énergétique. Nous avons besoin d’acier, mais pas d’émissions. Nous devons rendre l’acier durable.
  • L’efficacité énergétique des procédés industriels peut freiner considérablement les émissions mondiales.
  • Une innovation aux retombées mondiales mise au point en Europe. Nous soutenons les innovateurs européens.

Comment

  • Il s’agit d’une première démonstration à l’échelle industrielle d’une nouvelle technologie de rupture qui contribuera à réduire les émissions de CO2 des aciéries et à promouvoir une économie circulaire.
  • La technologie soutenue par l’opération fera baisser les émissions de CO2 de l’aciériste en Belgique, puis sur d’autres sites en Europe et dans le monde.
  • Le projet consiste à convertir les déchets de bois en un substitut du charbon qui sera associé, dans l’aciérie, au CO2 résiduel pour produire du bioéthanol.

Secteurs et pays

Belgique Transformation numérique et innovation technologique

Impact

Émissions plus faibles et source de combustible plus propre

  • Réduction des émissions de CO2 de l’aciérie d’une quantité équivalente à 250 000 voitures circulant pendant un an.
  • Production de 80 millions de litres d’éthanol à base de carbone recyclé par an.
  • Création de quelque 500 emplois dans le bâtiment sur deux ans et de 20 à 30 nouveaux emplois permanents.

250 000

Nombre équivalent de voitures circulant pendant un an

correspondant aux émissions de CO2 évitées par l’aciérie

Regarder la vidéo

0:52

custom-preview

Récit

Le grand sidérurgiste ArcelorMittal utilise une technologie de décarbonation novatrice pour réduire ses émissions et transformer le CO2 en un biocarburant exploitable

30 %

Objectif de réduction

des émissions de CO2 à l’horizon 2030 et neutralité carbone d’ici 2050.

"Il contribue à l’économie circulaire et produit un éthanol écologique, qui peut servir de carburant ou de matière première dans de multiples processus chimiques."
Senso Figaredo Pire

Chargé de prêts principal, Banque européenne d’investissement

Les industries à forte intensité énergétique sont à l’origine de quelque 15 % des émissions totales de CO2 dans le monde. Le plus grand producteur d’acier au monde s’apprête à déployer une technologie révolutionnaire pour améliorer le bilan environnemental de sa production et contribuer à l’économie circulaire du carbone.

Un haut fourneau réduit chimiquement le minerai de fer en fer, qui est ensuite transformé en acier, au moyen de charbon. Ce faisant, il dégage d’importantes quantités de CO et de CO2, qui sont des gaz à effet de serre. En Europe, les aciéristes captent ces sous-produits gazeux et les transforment en électricité et en chaleur utile. Ensuite, le CO2 est toutefois rejeté dans l’atmosphère.

Les aciéries intégrées constituent par conséquent un domaine d’application essentiel de la décarbonation. Le grand sidérurgiste ArcelorMittal Belgique met actuellement en œuvre une technologie novatrice unique en son genre à une échelle et un niveau de complexité qui n’existent encore nulle part ailleurs à ce jour. Ce projet s’inscrit dans le droit fil de la feuille de route d’ArcelorMittal Europe pour la réduction des émissions de carbone, qui vise une diminution de 30 % d’ici 2030 et la neutralité carbone d’ici 2050.

L’installation capture les effluents gazeux riches en CO et CO2 émis par le haut fourneau et les transforme en éthanol par un procédé de fermentation utilisant des microbes (projet Carbalyst®). Cette technologie a été élaborée par l’entreprise américaine LanzaTech, dont ArcelorMittal est un partenaire depuis dix ans.

Le projet comporte par ailleurs une deuxième étape. Étant donné que le carbone sert actuellement d’intrant dans le haut fourneau sous la forme de charbon fossile, l’entreprise a l’intention de remplacer une partie de ce carbone fossile par des déchets de bois traités pour devenir du biocharbon (projet Torero). Ce recours à un carbone circulaire au lieu du charbon fossile constitue un premier pas vers la transition écologique.

Voici pourquoi l’industrie doit réaliser sa transition verte. Extrait de notre podcast sur le climat, qui a été primé.

Notre Feuille de route à l’appui du pacte vert pour l’Europe

La Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat 2021-2025 énonce nos objectifs en matière de financement climatique en vue de soutenir le pacte vert pour l’Europe et de rendre notre continent neutre en carbone d’ici 2050. Elle décrit les prochaines étapes de la transition vers une planète durable et fournit un cadre pour lutter contre les changements climatiques.

Consultez la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat, ainsi qu’un article de blog qui lui est consacré.

"En tant que producteur de matériaux, nous pensons que nous devons mettre l’accent sur l’économie circulaire et mettre en place des procédés de recyclage permanent (« du berceau au berceau »), qui consomment moins de ressources primaires et nous permettent de réduire les émissions de carbone."
Carl De Maré

Directeur de la stratégie technologique, groupe ArcelorMittal

Quoi de mieux qu’un carbone recyclé ? Un carbone recyclé et écologique

"Cet investissement protège les emplois existants en maintenant l’industrie sidérurgique en Europe."
Marc Tonteling

Ingénieur, Banque européenne d’investissement

Le projet est viable sur le plan économique, car il existe une demande soutenue d’éthanol, qui est également plus facile à stocker et à transporter que l’électricité. L’éthanol a une multitude d’applications. Mélangé à de l’essence, il peut servir de carburant. Il peut aussi être converti en éthylène, un composant de base dans la fabrication de plastiques, contribuant ainsi à l’économie circulaire.

« Cet investissement protège les emplois existants en maintenant l’industrie sidérurgique en Europe, où nous avons besoin d’un personnel hautement qualifié pour concevoir et faire fonctionner ces installations », affirme Marc Tonteling, ingénieur à la Banque européenne d’investissement.

Avec la conjonction de ces deux processus innovants, l’entreprise vise une production de 80 millions de litres de bioéthanol, ce qui correspond au carburant consommé par 600 vols entre New York et Londres. ArcelorMittal estime que les réductions de CO2 équivaudront aux émissions annuelles de 350 000 voitures.

« J’ai apprécié l’enthousiasme et l’engagement de l’équipe de Gand, qui souhaite réellement que ce projet soit un succès », poursuit Marc Tonteling. « Nous prenons un risque technologique, mais nous voulons soutenir ce secteur. En cas de réussite, ce projet peut en outre aboutir à une production plus généralisée de produits à base de carbone circulaire, comme le biocharbon, les carburants au carbone recyclé, le bioéthanol et bien d’autres encore. »

Sur le même sujet

30 novembre 2020

Acier écologique, acier circulaire

Le grand sidérurgiste ArcelorMittal utilise une technologie novatrice pour réduire ses émissions et transformer le CO2 en un biocarburant exploitable
Capital-risque et capital-investissement Infrastructures Capital-risque Climat Venture debt Décarbonation Économie circulaire Belgique Union européenne Climat et environnement
12 novembre 2020

Un plan pour l’avenir de la planète

Nous publions notre Feuille de route de la banque du climat, qui énonce de grandes ambitions en matière de financement climatique en vue de soutenir le pacte vert pour l’Europe et de lutter contre le réchauffement de la planète.
Efficacité énergétique Climat Climat et environnement Énergie
Fiche technique
STEELANOL (EDP)
Fiche récapitulative
STEELANOL (EDP)
Projets et articles associés
23 septembre 2025

The missing link in Europe’s energy transition

Electricity grids need significant investment if Europe wants to meet climate goals and offer affordable green power to everyone

Electricity Spain Belgium Poland France European Union Energy
18 septembre 2025

L’Albanie se remet sur les rails

La liaison ferroviaire Durrës-Rrogozhinë en Albanie fait partie d’un réseau de transport ferroviaire de 1 500 kilomètres reliant la mer Adriatique et la mer Noire.

Transports Climat Albanie Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Infrastructure Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
11 septembre 2025

Stocker l’énergie du soleil de Chypre

Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI

Environnement Santé et sciences de la vie Climat Technologies Solutions de développement Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Énergie

