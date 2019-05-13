Des batteries sur roues

"Notre système de recharge et de gestion de l’énergie contribue à réduire jusqu’à 70 % les coûts d’extension du réseau, en stabilisant l’alimentation électrique et en divisant presque par deux le bilan carbone d’une voiture électrique."
The project will finance the growth of the company in the energy storage and vehicle-to-grid sectors in the period 2020-2023.
The company provides innovative charging and energy storage solutions for the mobility and energy industries. Its proprietary technology digital platform allows the integration of electric vehicles (EVs) into the power grid to charge and discharge their batteries along with stationary battery storage assets. This requires the aggregation and leverage of the energy storage potential of pools of EVs batteries as stationary storage devices in order to provide energy and power services to the electricity grid and thereby enabling "internet of storage" solutions.
The project concerns the installation of smart charging devices in residential and commercial/industrial facilities. As per Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, an EIA is not required for this project. E&S related topics will be investigated at appraisal.
The promoters have been assessed by the EIB as being private companies not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
- L’électricité produite par des sources renouvelables varie en fonction des conditions météorologiques plutôt que de la demande. Les batteries des véhicules électriques peuvent contribuer à compenser les écarts et à mieux utiliser l’énergie renouvelable.
- Les véhicules électriques sont nécessaires pour réduire les émissions de CO2 dues aux transports. La recharge bidirectionnelle améliore considérablement le bilan CO2 des voitures électriques, ce qui les rend encore plus durables et compétitives.
- Une jeune pousse européenne innovante, créatrice d’emplois, dont la technologie rend les transports plus durables.
- La technologie innovante de l’entreprise permet aux voitures électriques d’alimenter le réseau et de s’y recharger, les transformant en batteries sur roues qui peuvent aider à stabiliser le réseau et à réduire la nécessité d’accroître celui-ci.
- En permettant aux voitures électriques de jouer un rôle actif au sein du réseau, cette technologie améliore considérablement leur bilan CO2.
- Fondée en 2009, The Mobility House emploie environ 160 personnes en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis.
"Grâce à des enveloppes de financement thématique comme le volet « Projets de démonstration liés à l’énergie » du dispositif InnovFin ou le programme pour la mobilité future du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, la BEI, en tant que banque européenne du climat, dispose des outils adaptés pour soutenir des entreprises innovantes telles que The Mobility House."
VP Vigliotti at MED9: EIB backed its pledge to support sustainable future for European agriculture with new multi-billion financing opportunities
European Investment Bank Group (EIB) Vice-President Gelsomina Vigliotti reaffirmed the Group’s steadfast commitment to advancing a sustainable, innovative, and resilient agricultural sector across the European Union by creating new multi-billion euro financing opportunities for EU farmers.
Women Climate Leaders Network mid-year meeting reflects on Europe’s green and inclusive future
The Women Climate Leaders Network (WCLN) convened its mid-year hybrid meeting in Brussels, bringing together its members – women business leaders from all 27 EU Member States - EU policymakers and expert guests, to advance Europe’s green transition for strengthening our competitiveness.
Le Groupe BEI nomme son premier ombudsman pour accroître encore la responsabilité et le bien-être sur le lieu de travail
En sa qualité d’interlocuteur indépendant et neutre, Bálint Balassa soutiendra le personnel dans la résolution confidentielle des conflits.
