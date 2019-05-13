Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)

Des batteries sur roues

Financement de la croissance d’une entreprise innovante dans le secteur des véhicules électriques et du stockage d’énergie.

Statut
Première signature
Signé
07/08/2020
Montant
EUR 15 000 000
Pays
Allemagne, Pays-Bas, France
Secteur(s)
Énergie
Plus d'info

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 2 875 000 €
France : 2 875 000 €
Allemagne : 9 250 000 €
Énergie : 15 000 000 €
Date(s) de signature
7/08/2020 : 2 875 000 €
7/08/2020 : 2 875 000 €
7/08/2020 : 9 250 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Autres liens
Fiche récapitulative
NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Related public register
28/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Communiqués associés
Allemagne : la BEI prête 15 millions d’EUR à The Mobility House à l’appui de la recharge intelligente
Article sur un sujet connexe
Préparer du café avec l’énergie verte des voitures

Fiche récapitulative

Date de publication
14 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 07/08/2020
20180604
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
THE MOBILITY HOUSE AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 31 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will finance the growth of the company in the energy storage and vehicle-to-grid sectors in the period 2020-2023.

The company provides innovative charging and energy storage solutions for the mobility and energy industries. Its proprietary technology digital platform allows the integration of electric vehicles (EVs) into the power grid to charge and discharge their batteries along with stationary battery storage assets. This requires the aggregation and leverage of the energy storage potential of pools of EVs batteries as stationary storage devices in order to provide energy and power services to the electricity grid and thereby enabling "internet of storage" solutions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns the installation of smart charging devices in residential and commercial/industrial facilities. As per Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, an EIA is not required for this project. E&S related topics will be investigated at appraisal.

The promoters have been assessed by the EIB as being private companies not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
28/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Lien vers la source
Fiche récapitulative
NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Autres liens
Fiche technique
NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Communiqués associés
Allemagne : la BEI prête 15 millions d’EUR à The Mobility House à l’appui de la recharge intelligente

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Date de publication
3 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130222049
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180604
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
223763116
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180604
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
28/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Autres liens
Fiche récapitulative
NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Fiche technique
NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Communiqués associés
Allemagne : la BEI prête 15 millions d’EUR à The Mobility House à l’appui de la recharge intelligente
Article sur un sujet connexe
Préparer du café avec l’énergie verte des voitures

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Allemagne : la BEI prête 15 millions d’EUR à The Mobility House à l’appui de la recharge intelligente
Article sur un sujet connexe
Préparer du café avec l’énergie verte des voitures
Autres liens
Fiche technique
NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Fiche récapitulative
NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Related public register
28/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)

Au cœur du projet

Comment et pourquoi

Des voitures électriques raccordées au réseau

Pourquoi

  • L’électricité produite par des sources renouvelables varie en fonction des conditions météorologiques plutôt que de la demande. Les batteries des véhicules électriques peuvent contribuer à compenser les écarts et à mieux utiliser l’énergie renouvelable.
  • Les véhicules électriques sont nécessaires pour réduire les émissions de CO2 dues aux transports. La recharge bidirectionnelle améliore considérablement le bilan CO2 des voitures électriques, ce qui les rend encore plus durables et compétitives.
  • Une jeune pousse européenne innovante, créatrice d’emplois, dont la technologie rend les transports plus durables. 

Comment

  • La technologie innovante de l’entreprise permet aux voitures électriques d’alimenter le réseau et de s’y recharger, les transformant en batteries sur roues qui peuvent aider à stabiliser le réseau et à réduire la nécessité d’accroître celui-ci.
  • En permettant aux voitures électriques de jouer un rôle actif au sein du réseau, cette technologie améliore considérablement leur bilan CO2.
  • Fondée en 2009, The Mobility House emploie environ 160 personnes en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis.

Secteurs et pays

France Allemagne Pays-Bas Développement - international Énergie Climat et environnement

Impact

Voitures plus écologiques et réseaux plus efficaces

  • Le financement appuiera des activités en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et dans d’autres pays d’Europe et favorisera l’essor des énergies renouvelables en permettant l’utilisation de véhicules électriques pour stocker de l’énergie dans le réseau et en rendant l’électromobilité moins chère.
  • La technologie ouverte et non propriétaire de l’entreprise a déjà fait ses preuves. Elle est utilisée dans plusieurs applications tournées vers l’avenir, qui ont démontré les avantages qu’offre l’intégration de véhicules électriques dans le système énergétique, notamment la réduction considérable des émissions de CO2, et qui permettent aux propriétaires de voitures électriques de générer des recettes.
"Notre système de recharge et de gestion de l’énergie contribue à réduire jusqu’à 70 % les coûts d’extension du réseau, en stabilisant l’alimentation électrique et en divisant presque par deux le bilan carbone d’une voiture électrique."
Thomas Raffeiner

PDG de The Mobility House

Réduction de 70 %

des coûts d’extension du réseau

Regarder la vidéo

1:54

custom-preview

Récit

Préparer du café avec l’énergie propre des voitures

"Nous voulons façonner un avenir sans émissions polluantes et la recharge bidirectionnelle est un bon moyen d’y parvenir."
Thomas Raffeiner

Directeur général, The Mobility House

Thomas Raffeiner est directeur général de The Mobility House, une entreprise munichoise dont la technologie permet d’utiliser l’énergie des véhicules électriques en stationnement pour alimenter le réseau électrique ou des logements. Cette « recharge bidirectionnelle » est considérée comme une avancée importante dans la transition vers les énergies renouvelables.

« Notre système de recharge et de gestion de l’énergie contribue à réduire jusqu’à 70 % les coûts d’extension du réseau, en stabilisant l’alimentation électrique et en divisant presque par deux le bilan carbone d’une voiture électrique », affirme Thomas Raffeiner. « Nous voulons façonner un avenir sans émissions polluantes et la recharge bidirectionnelle est un bon moyen d’y parvenir. »

Sa technologie de recharge et de gestion de l’énergie, ChargePilot, repose sur une architecture d’interface ouverte qui permet le contrôle à distance et intelligent des processus de recharge, en fonction des besoins du réseau. Le logiciel surveille les pics d’électricité et les heures creuses, donnant aux utilisateurs de ChargePilot la possibilité de décider s’ils souhaitent charger ou décharger leurs batteries et quand le faire, en fonction de la demande d’énergie.

L’électricité excédentaire produite peut être restituée au réseau, optimisant ainsi les coûts de recharge et la performance du réseau. Même les véhicules électriques en stationnement pourraient jouer un rôle dans cette révolution de l’électrification en tant que dispositifs de stockage temporaire de l’énergie.

The Mobility House
"Grâce à des enveloppes de financement thématique comme le volet « Projets de démonstration liés à l’énergie » du dispositif InnovFin ou le programme pour la mobilité future du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, la BEI, en tant que banque européenne du climat, dispose des outils adaptés pour soutenir des entreprises innovantes telles que The Mobility House."
Marc Agrain

Chargé de prêts, Banque européenne d’investissement

L’investissement dans la recharge bidirectionnelle donne un coup d’accélérateur à ChargePilot

81,7 %

La vente de véhicules électriques en Europe

a bondi de 81,7 % au premier trimestre de 2020

La technologie de The Mobility House appuie le déploiement de véhicules électriques ainsi que leur intégration rentable dans le réseau électrique européen via la recharge bidirectionnelle. Elle recouvre à la fois les services « véhicule à réseau » et « véhicule à domicile ».  

Sa technologie de recharge et de gestion de l’énergie, ChargePilot, repose sur une architecture d’interface ouverte qui permet le contrôle à distance et intelligent des processus de recharge, en fonction des besoins du réseau. Le logiciel surveille les pics d’électricité et les heures creuses, donnant aux utilisateurs de ChargePilot la possibilité de décider s’ils souhaitent charger ou décharger leurs batteries et quand le faire, en fonction de la demande d’énergie.

L’électricité excédentaire produite peut être restituée au réseau, optimisant ainsi les coûts de recharge et la performance du réseau. Même les véhicules électriques en stationnement pourraient jouer un rôle dans cette révolution de l’électrification en tant que dispositifs de stockage temporaire de l’énergie.

The Mobility House a démontré qu’il est même possible de préparer son café avec de l’énergie verte provenant de la batterie d’un véhicule électrique en stationnement.

©Antonie Kerwien/The Mobility House

Sur le même sujet

13 mai 2019

Un emploi pour moi : Elizabeta et des voitures plus propres en Croatie

Comme en Croatie les emplois n’étaient pas légion, Elizabeta Žalac pensait qu’elle devrait partir pour trouver du travail. Mais grâce à un investissement de l’UE, cette jeune ingénieure talentueuse a pu rester dans son pays de naissance.
Croatie Union européenne Innovation Transformation numérique et innovation technologique Énergie
13 décembre 2018

L’Autriche fait passer la recherche automobile à la vitesse supérieure

La R-D dans les groupes motopropulseurs de voitures électriques vise à lutter contre les changements climatiques et à doper l’innovation, grâce aussi aux véhicules hybrides et automatisés
Mobilité Transports Autriche Union européenne Innovation Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
Liens
Fiche technique
NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Fiche récapitulative
NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Related public register
28/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Communiqués associés
Allemagne : la BEI prête 15 millions d’EUR à The Mobility House à l’appui de la recharge intelligente
Article sur un sujet connexe
Préparer du café avec l’énergie verte des voitures

Projets et articles associés

7 octobre 2025

VP Vigliotti at MED9: EIB backed its pledge to support sustainable future for European agriculture with new multi-billion financing opportunities

European Investment Bank Group (EIB) Vice-President Gelsomina Vigliotti reaffirmed the Group’s steadfast commitment to advancing a sustainable, innovative, and resilient agricultural sector across the European Union by creating new multi-billion euro financing opportunities for EU farmers. 

Agroindustry Agriculture and bioeconomy
3 octobre 2025

Women Climate Leaders Network mid-year meeting reflects on Europe’s green and inclusive future

The Women Climate Leaders Network (WCLN) convened its mid-year hybrid meeting in Brussels, bringing together its members – women business leaders from all 27 EU Member States -  EU policymakers and expert guests, to advance Europe’s green transition for strengthening our competitiveness.

Diversity and gender
2 octobre 2025

Le Groupe BEI nomme son premier ombudsman pour accroître encore la responsabilité et le bien-être sur le lieu de travail

En sa qualité d’interlocuteur indépendant et neutre, Bálint Balassa soutiendra le personnel dans la résolution confidentielle des conflits.

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes