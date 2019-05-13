Des batteries sur roues

Thomas Raffeiner est directeur général de The Mobility House, une entreprise munichoise dont la technologie permet d’utiliser l’énergie des véhicules électriques en stationnement pour alimenter le réseau électrique ou des logements. Cette « recharge bidirectionnelle » est considérée comme une avancée importante dans la transition vers les énergies renouvelables.

« Notre système de recharge et de gestion de l’énergie contribue à réduire jusqu’à 70 % les coûts d’extension du réseau, en stabilisant l’alimentation électrique et en divisant presque par deux le bilan carbone d’une voiture électrique », affirme Thomas Raffeiner. « Nous voulons façonner un avenir sans émissions polluantes et la recharge bidirectionnelle est un bon moyen d’y parvenir. »

Sa technologie de recharge et de gestion de l’énergie, ChargePilot, repose sur une architecture d’interface ouverte qui permet le contrôle à distance et intelligent des processus de recharge, en fonction des besoins du réseau. Le logiciel surveille les pics d’électricité et les heures creuses, donnant aux utilisateurs de ChargePilot la possibilité de décider s’ils souhaitent charger ou décharger leurs batteries et quand le faire, en fonction de la demande d’énergie.

L’électricité excédentaire produite peut être restituée au réseau, optimisant ainsi les coûts de recharge et la performance du réseau. Même les véhicules électriques en stationnement pourraient jouer un rôle dans cette révolution de l’électrification en tant que dispositifs de stockage temporaire de l’énergie.