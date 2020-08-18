©Antonie Kerwien/ The Mobility House

La BEI va prêter 15 millions d’EUR à The Mobility House pour stimuler l’intégration intelligente des véhicules électriques dans le réseau.

Ce prêt bénéficie du soutien de la Commission européenne au titre du volet Projets de démonstration liés à l’énergie du dispositif InnovFin.

ChargePilot, le système de recharge et de gestion de l’énergie de The Mobility House, témoigne de la réussite d’une technologie ouverte, non propriétaire, qui contribue à un avenir sans émissions.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et The Mobility House, entreprise technologique de pointe et fournisseur de solutions de premier plan pour les services de recharge, ont signé un accord de financement de 15 millions d’EUR visant à promouvoir l’intégration des véhicules électriques dans les marchés de l’énergie. Ce prêt permettra à l’entreprise munichoise d’avancer dans ses activités de R-D liées à ChargePilot, son système intelligent de recharge et de gestion de l’énergie, appuyant ainsi le déploiement des véhicules électriques ainsi que leur intégration rentable et optimisée dans les réseaux électriques en Europe. L’opération bénéficie du soutien du volet Projets de démonstration dans l’énergie du dispositif InnovFin, qui est financé au titre du programme de recherche et d’innovation « Horizon 2020 » de l’UE.

La recharge bidirectionnelle, aussi connue sous le nom de véhicule-réseau (« vehicle-to-grid » ou V2G), peut contribuer à stimuler la transition énergétique et ouvrir la voie à une pénétration plus rapide des énergies renouvelables et des véhicules électriques sur le marché. Les voitures passant une grande partie de leur vie en stationnement, la technologie V2G crée une valeur ajoutée non négligeable puisqu’elle permet une connexion intelligente entre les véhicules électriques et le réseau, avec à la clé divers services de stabilisation. Tout en répondant à toutes les exigences en matière de sécurité énergétique et de sécurité des données, le système ChargePilot de The Mobility House permet la recharge et la décharge intelligentes des véhicules électriques en fonction des besoins du réseau. À l’heure actuelle, il s’agit de la seule technologie dite non propriétaire sur le marché, fondée sur des normes ouvertes, afin d'assurer une évolutivité maximale.

« Si l’électromobilité ne peut à elle seule arrêter les changements climatiques, elle constitue toutefois un outil efficace nous permettant de limiter le réchauffement planétaire à des niveaux durables », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’innovation. « The Mobility House a élaboré une technologie assortie d’un potentiel considérable qui rendra la mobilité électrique plus attrayante et contribuera à renforcer l’utilisation des énergies renouvelables. En sa qualité de banque européenne du climat, la BEI entend appuyer les idées porteuses de grandes avancées dans ce domaine et se réjouit de soutenir une entreprise favorisant un futur à zéro émission et disposant des outils adéquats pour faire de sa vision une réalité. »

Mariya Gabriel, commissaire à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse : « D’ici à 2050, les véhicules électriques pourraient fournir jusqu’à 20 % de la flexibilité requise quotidiennement. Cela semble considérable, mais des technologies telles que celle que nous soutenons aujourd’hui dans le cadre du programme Horizon 2020 montrent que cet objectif est à notre portée. Tous les scénarios laissent entrevoir une croissance considérable des véhicules électriques, de sorte que nous devons saisir cette occasion pour tirer le meilleur parti possible de la transition énergétique qui s’impose. »

Thomas Raffeiner, fondateur et PDG de The Mobility House : « L’investissement de la BEI témoigne de notre vision. Il montre que les véhicules électriques intelligents intégrés constituent une solution essentielle pour atteindre nos objectifs en matière de climat. Nous tenons à remercier la BEI pour la confiance qu’elle accorde à notre équipe et à notre technologie. »

Grâce au prêt de la banque de l’Europe, The Mobility House sera en mesure de renforcer encore sa position sur le marché international et de contribuer de manière décisive à l’avenir de l’énergie durable. Le financement appuiera des activités en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et dans d’autres pays d’Europe et favorisera l’essor des énergies renouvelables en permettant l’utilisation de véhicules électriques pour stocker de l’énergie dans le réseau et en rendant l’électromobilité moins chère. La technologie ouverte et non propriétaire de l’entreprise a déjà fait ses preuves. Elle est utilisée dans plusieurs applications tournées vers l’avenir, qui ont démontré les avantages qu’offre l’intégration de véhicules électriques dans le système énergétique, notamment la réduction considérable des émissions de CO 2 , et qui permettent aux propriétaires de voitures électriques de générer des recettes.

Informations générales

À propos de The Mobility House

The Mobility House entend façonner un avenir reposant sur un système énergétique et une mobilité sans émissions. L’entreprise intègre des batteries de véhicules dans le réseau électrique grâce à des solutions intelligentes de recharge et de gestion de l’énergie. Ce faisant, elle favorise le développement des énergies renouvelables, stabilise le réseau électrique et rend la mobilité électrique plus abordable. The Mobility House, entreprise technologique, a été fondée en 2009 et opère dans le monde entier à partir de ses sites de Munich, de Zurich et de Belmont (Californie). Elle accompagne ses clients privés et commerciaux sur la voie de la mobilité électrique en les guidant dans leurs processus de planification et de construction, ainsi que dans l’exploitation d’une infrastructure de recharge adaptée. En tant que fournisseur neutre, The Mobility House collabore avec de nombreux partenaires, notamment des fabricants d’infrastructures de recharge, des entreprises d’installation, des opérateurs du système dorsal, des fournisseurs d’énergie et des constructeurs automobiles. ChargePilot, son système intelligent de recharge et de gestion de l’énergie, permet à ses clients et à ses partenaires d’intégrer des véhicules électriques dans le réseau de manière optimale et durable. Pour de plus amples informations, prière de consulter le site www.mobilityhouse.com.

Informations générales sur les produits financiers et les services de conseil InnovFin

Dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE pour 2014-2020, la Commission européenne et le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI et FEI) ont lancé une nouvelle génération d’instruments financiers et de services de conseil destinés à faciliter l’accès au crédit pour les entreprises innovantes. Le dispositif « InnovFin – Financement européen de l’innovation » propose une série de produits sur mesure qui permettront de mettre à disposition des financements à l’appui de projets de recherche et d’innovation menés par des entreprises de petite, moyenne et grande dimension et par les promoteurs d’infrastructures de recherche. InnovFin est déployé à l’appui d’activités qui sont, par nature, plus risquées et plus difficiles à évaluer que des investissements classiques, et pour lesquelles il est souvent difficile d’accéder à un financement.

À propos du volet Projets de démonstration liés à l’énergie du dispositif InnovFin

Ce produit fournit des prêts, des garanties de prêt ou des financements de type fonds propres à des projets de démonstration innovants qui contribuent à la transition énergétique. Le financement varie entre 7,5 et 75 millions d’EUR et soutient, entre autres, les technologies liées aux énergies renouvelables, les systèmes énergétiques intelligents, le stockage de l’énergie, le captage et le stockage ou l’utilisation du carbone. Il permet aux projets de passer de la phase de démonstration à celle de la commercialisation.