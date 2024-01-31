À l’instar des deux tiers des usagers des trains régionaux en Bavière, Christine emprunte souvent les lignes rapides (S-Bahn) du réseau de Munich, la troisième ville d’Allemagne par sa taille. Le trajet depuis sa maison, dans le quartier de Pasing, à seulement dix kilomètres de Marienplatz, dans le centre-ville, peut cependant être imprévisible. « Les trains sont bondés et ont très souvent du retard », constate-t-elle. « Normalement, ce trajet ne devrait prendre que 20 à 25 minutes, mais il dure parfois jusqu’à une heure. »

Son cas est loin d’être isolé. En 2022, près d’un voyageur ferroviaire sur trois en Allemagne a subi un retard d’au moins 15 minutes. Le réseau de S-Bahn munichois est sujet à des retards, car chaque S-Bahn passant par le centre-ville doit emprunter une seule et même ligne principale, la Stammstrecke, l’une des plus fréquentées en Europe. Ce réseau est, par conséquent, vulnérable aux goulets d’étranglement et aux retards. Des travaux sont en cours sur une deuxième ligne principale. Même s’il faudra des années pour achever le chantier, les trains de nouvelle génération récemment commandés promettent des améliorations rapides.