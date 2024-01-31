Ces trains plus confortables et plus fiables contribueront à convaincre les habitants de la périphérie de Munich de laisser leur voiture au garage pour prendre le train.
Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Acquisition of about 110 new high capacity electric multiple units (EMUs) for S-Bahn Muenchen to replace life-expired vehicles, in support of an ongoing public transport capacity extension programme.
The project consists of the financing of the acquisition of new rolling stock (electric multiple units, or EMUs) estimated at about 110 vehicles and associated equipment for a public service contract to operate the rail passenger services on the S-Bahn network of Munich, Bavaria. The new fleet will complement the service improvements enabled by significant infrastructure works, in particular the enhancement of the tunnel through the city centre and the refurbishment of five sizeable stations. Together, these will allow increasing the service frequency and train length.
The investment proposed under the project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need for an environmental impact assessment (EIA) and/or assessment according to the Habitats Directive 92/43/EEC for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots), not included in the investment proposed but needed for the correct operation of the new rolling stock, will be analysed during the appraisal. Arrangements for the replacement or decommissioning of old rolling stock will be reviewed during appraisal. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by contributing to modal shift from road to railways.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Au cœur du projet
Pourquoi et comment
Atténuer les embouteillages, réduire les émissions
Pourquoi
- Le réseau ferroviaire régional de Munich est sujet à des retards en raison de la saturation des infrastructures.
- Les trains électriques peu gourmands en énergie réduiront les émissions de CO2 et convaincront davantage de navetteurs de recourir au rail plutôt qu'à la voiture.
Comment
- Les nouveaux trains seront équipés de portes extralarges pour un accès plus facile et plus rapide.
- Des trains neufs de 200 mètres de long amélioreront la fiabilité et le confort des passagers.
Regarder la vidéo
2:53
Sur le même sujet
Le renouveau du rail en Macédoine du Nord
Du bon côté des voies
Sur la voie d’un avenir plus vert
Projets et articles associés
New green financing model launched in Serbia
In partnership with Serbia’s Ministry of Environmental Protection and the European Investment Bank’s EIB Global arm, the United Nations Development Programme (UNDP) has launched a new green financing model under the EU for Green Agenda in Serbia initiative.
Ilunion boosts environmental performance with EIB Advisory support
Spanish company saves on energy and water with EU advice, increasing its profits and the social impact of employing disabled people
Small businesses on the front lines of security
How EIB Group financing, funds and bank partnerships unlock growth for Europe’s defence SMEs, boosting innovation, resilience and security across the EU
Photogallery
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.