Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN

Des trains neufs pour améliorer les trajets domicile-travail à Munich

Acquisition d’environ 90 trains à grande capacité pour S-Bahn Muenchen en vue de remplacer des rames obsolètes, dans le cadre d’un programme en cours de renforcement des capacités des transports publics.

Statut
Première signature
Signé
30/06/2023
Montant
EUR 1 159 236 051,93
Pays
Allemagne
Secteur(s)
Transports
Plus d'info

Signature(s)

Montant
1 159 236 051,93 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 1 159 236 051,93 €
Transports : 1 159 236 051,93 €
Date(s) de signature
30/06/2023 : 153 538 484,62 €
30/06/2023 : 155 385 484,41 €
30/06/2023 : 156 779 680,68 €
30/06/2023 : 157 941 219,19 €
30/06/2023 : 159 263 567,15 €
30/06/2023 : 165 457 618,25 €
30/06/2023 : 210 869 997,63 €
Lien vers la source
Fiche technique
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Autres liens
Fiche récapitulative
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Related public register
06/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Communiqués associés
Allemagne : la BEI et UniCredit financent de nouveaux trains pour le réseau du S-Bahn de Munich à hauteur de plus de 2 milliards d’EUR via LHI Leasing
Article sur un sujet connexe
L’UE, concrètement : de nouveaux trains de banlieue pour l’Allemagne

Fiche récapitulative

Date de publication
27 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 30/06/2023
20200105
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
BAYERISCHE EISENBAHNGESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1159 million
EUR 2800 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Acquisition of about 110 new high capacity electric multiple units (EMUs) for S-Bahn Muenchen to replace life-expired vehicles, in support of an ongoing public transport capacity extension programme.

The project consists of the financing of the acquisition of new rolling stock (electric multiple units, or EMUs) estimated at about 110 vehicles and associated equipment for a public service contract to operate the rail passenger services on the S-Bahn network of Munich, Bavaria. The new fleet will complement the service improvements enabled by significant infrastructure works, in particular the enhancement of the tunnel through the city centre and the refurbishment of five sizeable stations. Together, these will allow increasing the service frequency and train length.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment proposed under the project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need for an environmental impact assessment (EIA) and/or assessment according to the Habitats Directive 92/43/EEC for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots), not included in the investment proposed but needed for the correct operation of the new rolling stock, will be analysed during the appraisal. Arrangements for the replacement or decommissioning of old rolling stock will be reviewed during appraisal. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by contributing to modal shift from road to railways.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
06/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Lien vers la source
Fiche récapitulative
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Autres liens
Fiche technique
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Communiqués associés
Allemagne : la BEI et UniCredit financent de nouveaux trains pour le réseau du S-Bahn de Munich à hauteur de plus de 2 milliards d’EUR via LHI Leasing

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Date de publication
6 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130889407
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200105
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Autres liens
Fiche récapitulative
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Fiche technique
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Communiqués associés
Allemagne : la BEI et UniCredit financent de nouveaux trains pour le réseau du S-Bahn de Munich à hauteur de plus de 2 milliards d’EUR via LHI Leasing
Article sur un sujet connexe
L’UE, concrètement : de nouveaux trains de banlieue pour l’Allemagne

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Allemagne : la BEI et UniCredit financent de nouveaux trains pour le réseau du S-Bahn de Munich à hauteur de plus de 2 milliards d’EUR via LHI Leasing
Article sur un sujet connexe
L’UE, concrètement : de nouveaux trains de banlieue pour l’Allemagne
Autres liens
Fiche technique
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Fiche récapitulative
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Related public register
06/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN

Au cœur du projet

Pourquoi et comment

Atténuer les embouteillages, réduire les émissions

Pourquoi

  • Le réseau ferroviaire régional de Munich est sujet à des retards en raison de la saturation des infrastructures.
  • Les trains électriques peu gourmands en énergie réduiront les émissions de CO2 et convaincront davantage de navetteurs de recourir au rail plutôt qu'à la voiture.

Comment

  • Les nouveaux trains seront équipés de portes extralarges pour un accès plus facile et plus rapide.
  • Des trains neufs de 200 mètres de long amélioreront la fiabilité et le confort des passagers.

Secteurs et pays

Allemagne Allemagne Développement - international

Impact

Des trajets domicile-travail plus confortables, plus fiables et plus écologiques

  • 90 trains électriques neufs peu gourmands en énergie offriront aux navetteurs plus de confort et de fiabilité

2 Mrd

euros

Mécanisme de crédit-bail innovant entre la BEI et UniCredit assorti d’une garantie de l’État libre de Bavière

Regarder la vidéo

2:53

custom-preview

Récit

Innovation financière et ferroviaire

90

trains électriques neufs

À l’instar des deux tiers des usagers des trains régionaux en Bavière, Christine emprunte souvent les lignes rapides (S-Bahn) du réseau de Munich, la troisième ville d’Allemagne par sa taille. Le trajet depuis sa maison, dans le quartier de Pasing, à seulement dix kilomètres de Marienplatz, dans le centre-ville, peut cependant être imprévisible. « Les trains sont bondés et ont très souvent du retard », constate-t-elle. « Normalement, ce trajet ne devrait prendre que 20 à 25 minutes, mais il dure parfois jusqu’à une heure. »

Son cas est loin d’être isolé. En 2022, près d’un voyageur ferroviaire sur trois en Allemagne a subi un retard d’au moins 15 minutes. Le réseau de S-Bahn munichois est sujet à des retards, car chaque S-Bahn passant par le centre-ville doit emprunter une seule et même ligne principale, la Stammstrecke, l’une des plus fréquentées en Europe. Ce réseau est, par conséquent, vulnérable aux goulets d’étranglement et aux retards. Des travaux sont en cours sur une deuxième ligne principale. Même s’il faudra des années pour achever le chantier, les trains de nouvelle génération récemment commandés promettent des améliorations rapides.

Un accord de crédit-bail innovant entre la Banque européenne d’investissement et UniCredit, assorti d’une garantie de l’État libre de Bavière, permettra de mettre à disposition 2 milliards d’euros pour l’acquisition des nouveaux trains d’une longueur de 200 mètres, comparable à celle des trains interurbains allemands à grande capacité. Il s’agira des trains régionaux les plus longs du pays. Très économes en énergie, les 90 nouveaux trains électriques, construits par Siemens Mobility, disposeront de portes extralarges pour un accès facile et plus rapide et d’un bandeau d’information à LED sur toute leur longueur. Les trains afficheront également des informations à l’intention des voyageurs indiquant le taux d’occupation de chaque voiture et vers où se diriger pour trouver davantage de places. Ces trains innovants ont été conçus spécifiquement pour le réseau régional de transport de voyageurs de Munich.

Ces investissements en Bavière s’inscrivent dans le cadre d’un effort plus large de l’État fédéral allemand pour améliorer les services ferroviaires et réduire les émissions de CO2 en transférant plus de trafic de la route vers le rail. En septembre 2023, les autorités allemandes ont annoncé un plan visant à consacrer jusqu’à 40 milliards d’euros aux programmes de modernisation des chemins de fer à l’horizon 2027.

Ces trains plus confortables et plus fiables contribueront à convaincre les habitants de la périphérie de Munich de laisser leur voiture au garage pour prendre le train.
Alexander Gerum

Chef de projet S-Bahn Munich chez Bayerische Eisenbahngesellschaft

Sur le même sujet

31 janvier 2024

Le renouveau du rail en Macédoine du Nord

Une liaison ferroviaire avec la frontière bulgare stimule l’économie de la Macédoine du Nord et la maintient sur les rails pour son adhésion à l’UE
Infrastructures Chemins de fer Transports Balkans occidentaux Bulgarie Macédoine du Nord Union européenne Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
29 janvier 2024

Du bon côté des voies

La Slovénie construit une nouvelle ligne de chemin de fer de 27 km pour désengorger l’accès au port de Koper et réduire les émissions.
Infrastructures Mobilité Transports Secteur maritime Slovénie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales
10 août 2022

Sur la voie d’un avenir plus vert

De nouveaux trains pour moderniser le fret ferroviaire tchèque, créer des emplois, améliorer l’accessibilité des régions isolées et réduire les émissions
Transports Tchéquie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales
Liens
Fiche technique
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Fiche récapitulative
GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Related public register
06/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GERMAN ROLLING STOCK - S-BAHN MUENCHEN
Communiqués associés
Allemagne : la BEI et UniCredit financent de nouveaux trains pour le réseau du S-Bahn de Munich à hauteur de plus de 2 milliards d’EUR via LHI Leasing
Article sur un sujet connexe
L’UE, concrètement : de nouveaux trains de banlieue pour l’Allemagne

Projets et articles associés
19 décembre 2025

New green financing model launched in Serbia

In partnership with Serbia’s Ministry of Environmental Protection and the European Investment Bank’s EIB Global arm, the United Nations Development Programme (UNDP) has launched a new green financing model under the EU for Green Agenda in Serbia initiative.

Biotechnology TechEU Institutional European Commission Health and life sciences Partners Serbia EU enlargement countries Western Balkans Digitalisation and technological innovation Capital Markets Union Social infrastructure
18 décembre 2025

Ilunion boosts environmental performance with EIB Advisory support

Spanish company saves on energy and water with EU advice, increasing its profits and the social impact of employing disabled people

Employment Water Institutional Wastewater Climate Advisory services Energy savings EIB policies Water, wastewater management Climate action Sustainability Spain European Union Climate and environment Social infrastructure Energy
17 décembre 2025

Small businesses on the front lines of security

How EIB Group financing, funds and bank partnerships unlock growth for Europe’s defence SMEs, boosting innovation, resilience and security across the EU

Cybersecurity SMEs Technology European Union Digitalisation and technological innovation Security and defence

Photogallery

EIB upgrading regional transport in Bavaria
German Rolling Stock - S-Bahn Muenchen
©Deutsche Bahn AG, 2020

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes