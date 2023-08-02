Dans le cadre de son contrat de transport avec la Bayerische Eisenbahngesellschaft, la Deutsche Bahn acquiert 90 nouveaux trains pour le S-Bahn de Munich.

LHI a conçu la structure de crédit-bail pour les nouveaux trains.

Le financement est garanti par le Land de Bavière.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et HypoVereinsbank, filiale allemande d’UniCredit, fournissent des lignes de crédit d’un montant de plus de 2 milliards d’EUR pour l’acquisition de nouveaux trains pour le réseau de trains de banlieue (S-Bahn) de Munich. Grâce à ce financement, la Deutsche Bahn (DB) pourra acquérir 90 trains de type S-Bahn. Le constructeur de ces nouveaux trains est Siemens Mobility. La Deutsche Bahn acquiert les trains dans le cadre du premier contrat relatif à l’exploitation du S-Bahn de Munich conclu avec la Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG). Le financement est garanti par le Land de Bavière.

Les fonds pour l’acquisition du nouveau matériel roulant ont été mis à la disposition de la Deutsche Bahn par la BEG, qui planifie, finance et contrôle les transports ferroviaires régionaux et de banlieue en Bavière pour le compte du ministère des transports du Land. À cet effet, la BEG a sélectionné une société de crédit-bail, LHI Leasing, dont le siège est à Pullach, près de Munich, ainsi que deux bailleurs de fonds, la BEI et Unicredit, dans le cadre d’un appel d’offres. Grâce à la garantie couvrant le service de la dette qu’il apporte, le Land de Bavière permet des conditions de financement très favorables.

Les nouveaux trains de banlieue devraient commencer à transporter des voyageurs à compter de la fin de 2028 pour les premiers d’entre eux. Ce sera la première fois que des trains d’une longueur de plus de 200 m dans lesquels il sera possible de circuler librement d’un wagon à l’autre seront exploités sur le réseau du S-Bahn. Plus confortables, ils pourront accueillir 1 841 voyageurs et comporteront des systèmes modernes d’information. Cette capacité accrue sera au fondement de la croissance du transport de voyageurs au cours des prochaines décennies et d’un report modal.

Dans le cadre d’une structure de crédit-bail conçue par LHI Leasing GmbH, les fonds seront rétrocédés à des sociétés ad hoc et bénéficieront d’une garantie couvrant le service de la dette fournie par le Land de Bavière.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, responsable des opérations de financement en Allemagne : « Nous sommes ravis de soutenir la modernisation des transports urbains dans l’agglomération de Munich. La fourniture de solutions de transport régionales attrayantes est essentielle pour favoriser la transition vers une mobilité respectueuse du climat tout en encourageant les voyageurs à passer de la route au rail pour leurs déplacements domicile-travail. Ce report contribue à réduire les émissions de CO 2 et les embouteillages causés par l’utilisation de moyens de transport individuels. »

Christian Reusch, membre du comité de direction de HypoVereinsbank, responsable des solutions clients : « Notre participation au financement de trains modernes pour le réseau du S-Bahn de Munich est conforme à notre stratégie : l’accompagnement actif de la transformation durable de la société et le soutien, en tant que partenaire bancaire, aux communautés locales d’Europe dans leur développement. »

« Le financement en question est l’un des plus importants jamais connus dans ce domaine. Il illustre ce qui distingue notre banque : en tant que structure d’envergure paneuropéenne, nous sommes en mesure d’offrir une solution de financement innovante de cette échelle. Dans le même temps, nous sommes profondément implantés dans les régions où nos clients sont basés – en l’occurrence la région de Munich et le Land de Bavière », ajoute Jan Kupfer, membre du comité de direction de HypoVereinsbank chargé de la clientèle d’entreprises.

« Le financement par crédit-bail des nouveaux trains pour le réseau du S-Bahn de Munich correspond parfaitement à notre ambition de soutenir le développement de la mobilité durable. Nous sommes très heureux d’y contribuer avec cette opération d’un montant considérable et nous nous réjouissons à l’idée d’utiliser activement à l’avenir des véhicules économes en ressources près de chez nous », a déclaré Stefan Wildgruber, responsable Financements structurés/Matériel roulant chez LHI.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Ses actionnaires sont les États membres de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI a pour priorités le climat et l’environnement, le développement, l’innovation et les compétences, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la cohésion. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de l’UE afin de promouvoir l’intégration européenne et de contribuer à la réalisation des objectifs de l’UE dans plus de 140 pays du monde entier.

HypoVereinsbank fait partie du groupe UniCredit, une banque commerciale paneuropéenne proposant une offre unique en Italie, en Allemagne et en Europe centrale et orientale. Son objectif à l’échelle du groupe est de donner aux populations les moyens de favoriser le progrès. Cela suppose d’offrir le meilleur à toutes les parties prenantes et, ce faisant, de permettre l’épanouissement du potentiel de ses clients et de ses collaborateurs dans toute l’Europe. Elle accompagne plus de 15 millions de clients dans le monde entier. Ils sont au cœur des actions de l’entreprise sur tous ses marchés. Les activités d’UniCredit s’organisent autour de quatre régions clés et de deux gammes de produits : les solutions pour les entreprises et les solutions pour les particuliers. Ainsi, elle peut être proche de ses clients et mettre à profit la gamme de services de l’ensemble du groupe pour fournir les meilleurs produits à tous les marchés où elle opère. L’adoption du numérique et l’adhésion aux principes ESG sont constitutives de ses services et lui permettent d’accompagner ses partenaires de manière exceptionnelle et de façonner un avenir durable pour ses clients, les régions où elle intervient et ses collaborateurs.

Le groupe LHI se compose de LHI Holding GmbH et de LHI Leasing GmbH, dont la fondation remonte à 1973, ainsi que de ses filiales. Son portefeuille de produits va de la conception de financements structurés pour les entreprises à des services de gestion immobilière et de gestion d’actifs, en passant par la conception de produits d’investissement portant sur des actifs des secteurs de l’immobilier, des énergies renouvelables et de l’aéronautique. Son offre d’investissement cible principalement les investisseurs semi-professionnels. Au total, le groupe LHI a environ 14 milliards d’EUR sous gestion. Ayant son siège social à Pullach, près de Munich, le groupe est aussi présent à l’international (Pologne et Luxembourg). Il emploie plus de 270 personnes.

Les transports ferroviaires régionaux et de banlieue relèvent de la responsabilité des Länder depuis la réforme ferroviaire de 1996. Le Land de Bavière a confié cette mission à la Bayerische Bahngesellschaft (BEG), qui planifie, finance et contrôle le transport ferroviaire de voyageurs à courte distance. Assurant un service public d’intérêt général, l’entreprise reçoit des subventions tirées des recettes fiscales transférées par l’État fédéral aux Länder. Afin d’utiliser ces ressources publiques de la manière la plus efficace et d’offrir le meilleur service possible aux voyageurs, la BEG délègue la prestation des services de transport dans le cadre de procédures d’appels d’offres paneuropéens. Le marché est attribué à l’entreprise de transport qui fournit l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire la meilleure du point de vue de la qualité et du prix.