À l’instar des deux tiers des usagers des trains régionaux en Bavière, Christine emprunte souvent les lignes rapides (S-Bahn) du réseau de Munich. Le trajet depuis sa maison, dans le quartier de Pasing, à seulement dix kilomètres de Marienplatz, dans le centre-ville, peut cependant être imprévisible. « Les trains sont bondés et ont très souvent du retard », constate-t-elle. « Normalement, ce trajet ne devrait prendre que 20 à 25 minutes, mais il dure parfois jusqu’à une heure. »

Son cas est loin d’être isolé. En 2022, près d’un voyageur ferroviaire sur trois en Allemagne a subi un retard d’au moins 15 minutes. Le réseau de S-Bahn munichois est sujet à des retards, car chaque S-Bahn passant par le centre-ville doit emprunter une seule et même ligne principale, la Stammstrecke, l’une des plus fréquentées en Europe. Ce réseau est, par conséquent, vulnérable aux goulets d’étranglement et aux retards. Des trains de nouvelle génération promettent des améliorations rapides.

« Ces gains de confort et de fiabilité contribueront à convaincre les habitants de la périphérie de Munich de laisser leur voiture au garage pour prendre le train », explique Alexander Gerum, chef de projet S-Bahn Munich chez Bayerische Eisenbahngesellschaft, l’entreprise chargée de planifier, financer et gérer le transport ferroviaire régional de voyageurs en Bavière.

Un accord de crédit-bail innovant entre la Banque européenne d’investissement et UniCredit, assorti d’une garantie de l’État libre de Bavière, permettra de mettre à disposition 2 milliards d’euros pour l’acquisition des nouveaux trains d’une longueur de 200 mètres, comparable à celle des trains interurbains allemands à grande capacité. Il s’agira des trains régionaux les plus longs du pays. Très économes en énergie, les 90 nouveaux trains électriques, construits par Siemens Mobility, disposeront de portes extralarges pour un accès facile et plus rapide et d’un bandeau d’information à LED sur toute leur longueur. Les trains afficheront également des informations à l’intention des voyageurs indiquant le taux d’occupation de chaque voiture et vers où se diriger pour trouver davantage de places.

Ce financement de 2 milliards d’euros par la Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, n’est que l’un des nombreux investissements effectués en Allemagne par le bras financier de l’Union européenne. L’année dernière, nous avons investi 8,63 milliards d’euros en Allemagne, soit 0,21% du produit intérieur brut du pays.

