De l’espoir pour les petites entreprises italiennes

The project will support financing of eligible investments promoted by small and medium sized enterprises (SMEs) and midcaps in Italy, with particular focus on those affected by the COVID-19 crisis.
The aim is to enhance access to finance for small/medium projects carried out by SMEs and midcaps, also in the form of networks.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Pourquoi
- L’Italie a été le pays le plus durement touché de l’Union européenne pour ce qui est du nombre de victimes du COVID-19
- Apporter une réponse rapide afin que les petites entreprises disposent de liquidités pour surmonter la crise
Comment
- Cassa Depositi e Prestiti accorde des facilités de liquidités à ses partenaires bancaires pour qu’ils les rétrocèdent aux petites et moyennes entreprises
- Les prêts consentis dans le cadre de ce programme apportent aux entreprises des fonds de roulement lorsque leurs activités ordinaires se sont figées en raison des confinements liés à la pandémie
"Nous épaulons solidement les petites entreprises et les microentreprises italiennes."
The missing link in Europe’s energy transition
Electricity grids need significant investment if Europe wants to meet climate goals and offer affordable green power to everyone
L’Albanie se remet sur les rails
La liaison ferroviaire Durrës-Rrogozhinë en Albanie fait partie d’un réseau de transport ferroviaire de 1 500 kilomètres reliant la mer Adriatique et la mer Noire.
Stocker l’énergie du soleil de Chypre
Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI
