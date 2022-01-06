Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
CDP EPIDEMIC RESPONSE FOR SMES AND MIDCAPS

De l’espoir pour les petites entreprises italiennes

La Banque européenne d’investissement et la banque italienne de promotion économique, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ont prêté 1,5 milliard d’euros à des taux d’intérêt favorables et sur de longues durées à des PME et des ETI dans tous les secteurs productifs.

Statut
Première signature
Signé
04/06/2020
Montant
EUR 865 000 000
Pays
Italie
Secteur(s)
Lignes de crédit
Plus d'info

Signature(s)

Montant
865 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 865 000 000 €
Lignes de crédit : 865 000 000 €
Date(s) de signature
4/06/2020 : 865 000 000 €
Fiche récapitulative

Date de publication
15 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 04/06/2020
20200261
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CDP EPIDEMIC RESPONSE FOR SMES AND MIDCAPS
CASSA DEPOSITI E PRESTITI,ACCEPTABLE BANK(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1500 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support financing of eligible investments promoted by small and medium sized enterprises (SMEs) and midcaps in Italy, with particular focus on those affected by the COVID-19 crisis.

The aim is to enhance access to finance for small/medium projects carried out by SMEs and midcaps, also in the form of networks.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Commentaires

n/a

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Au cœur du projet

Comment et pourquoi

Une réponse rapide

Pourquoi

  • L’Italie a été le pays le plus durement touché de l’Union européenne pour ce qui est du nombre de victimes du COVID-19
  • Apporter une réponse rapide afin que les petites entreprises disposent de liquidités pour surmonter la crise

Comment

  • Cassa Depositi e Prestiti accorde des facilités de liquidités à ses partenaires bancaires pour qu’ils les rétrocèdent aux petites et moyennes entreprises
  • Les prêts consentis dans le cadre de ce programme apportent aux entreprises des fonds de roulement lorsque leurs activités ordinaires se sont figées en raison des confinements liés à la pandémie

Secteurs et pays

Italie

Impact

Aide apportée aux entreprises touchées par la crise due au COVID-19

  • 6 000 petites entreprises italiennes ont reçu en moyenne 250 000 euros chacune.
  • Le nombre élevé d’entreprises bénéficiaires s’explique par le fait que les fonds de la BEI sont prêtés par l’intermédiaire des plus petites banques.

Regarder la vidéo

2:03

custom-preview

Récit

Soutien de la banque de l’UE face à la pandémie

"250 000 euros décaissés pour chaque petite entreprise"
 
"La Banque européenne d’investissement a mis un montant total de 1,5 milliard d’euros à disposition pour les petites entreprises italiennes, un concours qui représente sa première riposte d’urgence au COVID-19 ainsi que le soutien le plus important de la banque de l’UE à un pays durant la crise sanitaire."

Pendant trois décennies, les agences de publicité de Giuliano Annigliato, A&C Network et Uno Outdoor, ont gagné en dimension et en ambition, soutenant la restauration des monuments de Naples et d’ailleurs sur la base d’une idée innovante permettant aux municipalités de faire des économies. Mais lorsque le coronavirus a frappé l’Italie, il n’a pas épargné l’activité de Giuliano Annigliato – la plupart de ses clients appartenant au secteur de l’habillement, l’un des plus pénalisés par la pandémie.

DR

L’espoir est venu d’un prêt de 2,3 millions d’euros de Monte dei Paschi di Siena, la plus ancienne banque du monde. Ce prêt a pu être accordé grâce à un partenariat entre la Banque européenne d’investissement et Cassa Depositi e Prestiti, la banque italienne de promotion économique. La Banque européenne d’investissement a mis un montant total de 1,5 milliard d’euros à disposition pour les petites entreprises italiennes, un concours qui représente sa première riposte d’urgence au COVID-19 ainsi que le soutien le plus important de la banque de l’UE à un pays durant la crise sanitaire.

Derrière les affiches publicitaires de Naples, la préservation de son histoire

À Naples, les obélisques, les fontaines et les monuments ont attiré l’attention du monde des affaires et des entreprises, dont Burger Italy, Liu-Jo et Enrico Coveri Underwear. Ces entreprises disposent ainsi d’une « vitrine publicitaire » temporaire à Naples, pendant que la municipalité restaure les monuments sans bourse délier.

En pleine flambée épidémique en Italie, l’activité de Giuliano Annigliato était pratiquement à l’arrêt. Même les fonds mis de côté pour les urgences n’auraient pu suffire à payer ses 36 salariés pendant longtemps.  Il a dû se résoudre à recourir à un régime de chômage partiel pour une partie d’entre eux.

À la fin du mois d’avril, alors même que le poids du monde semblait près de s’abattre sur lui, Giuliano Annigliato a reçu de la Banque européenne d’investissement, par l’intermédiaire de CDP et de Monte dei Paschi di Siena, les liquidités indispensables.  Cette solution lui a permis d’accepter avec joie une importante commande en ligne de Rossignol, l’emblématique marque française. « C’était une manne précieuse », affirme-t-il de sa voix chaleureuse et enthousiaste, mêlée d’une pointe de soulagement chez un homme qui avait bien cru ne pas s’en sortir.

DR
"Nous épaulons solidement les petites entreprises et les microentreprises italiennes."
Claudia Barone

Chargée de prêts à la Banque européenne d’investissement

Soutien à la plateforme pour les entreprises

La Banque européenne d’investissement soutient l’instrument de CDP destiné aux entreprises (« Plateforme entreprises ») à des conditions favorables. CDP prête les fonds à des intermédiaires financiers comme Monte dei Paschi di Siena, qui, à leur tour, soutiennent des entrepreneurs comme Giuliano Annigliato.

En s’associant à CDP, la BEI est en mesure d’acheminer des fonds vers des entreprises qui n’auraient généralement pas eu accès à ses conditions favorables, car trop petites ou trop risquées. Comme CDP ne retire aucun bénéfice de l’opération, Giuliano Annigliato et d’autres petits entrepreneurs profitent pleinement des taux d’intérêt favorables de la BEI.

La BEI accorde des prêts à des institutions financières qui les rétrocèdent ensuite aux bénéficiaires finals. Notre soutien améliore l’accès au financement et les conditions de prêt pour les PME et les ETI.

Voici les avantages de nos prêts intermédiés pour les petites entreprises :

  • Tarification attrayante : notre tarification reflète les conditions de financement avantageuses dont bénéficie la BEI sur le marché.
  • Longues durées : nos conditions de financement tiennent compte de la durée de vie économique de chaque projet.
  • Effet de signal : les financements de la BEI sont souvent considérés comme un label de qualité, qui aide le projet à attirer de nouveaux investisseurs.

Êtes-vous une PME ou une ETI à la recherche d’un financement ?

Elle bénéficie ainsi du savoir-faire de ses partenaires, de leur connaissance du terrain et de leur proximité par rapport aux projets.

Découvrez qui sont nos intermédiaires financiers dans votre pays.

"Ce prêt a pu être accordé grâce à un partenariat entre la Banque européenne d’investissement et Cassa Depositi e Prestiti (CDP), la banque italienne de promotion économique."

Sur le même sujet

6 janvier 2022

La mode se met à l’orange

Orange Fiber a mis au point un procédé permettant de réutiliser de la pulpe d’orange pour fabriquer un tissu plus respectueux de l’environnement.
Institut BEI Institutional PME Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie
14 décembre 2021

Un véritable fonds créé par les femmes, pour les femmes

Un fonds de participation africain axé sur l’égalité entre les sexes prouve que les investisseurs traditionnels mettent de l’argent sur la table, car investir dans les femmes permet d’obtenir de meilleurs résultats.
PME Diversité et égalité hommes-femmes Zambie Nigéria Ghana Afrique du Sud Zimbabwe Lesotho Afrique subsaharienne Développement - international
Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

