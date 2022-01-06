De l’espoir pour les petites entreprises italiennes

Pendant trois décennies, les agences de publicité de Giuliano Annigliato, A&C Network et Uno Outdoor, ont gagné en dimension et en ambition, soutenant la restauration des monuments de Naples et d’ailleurs sur la base d’une idée innovante permettant aux municipalités de faire des économies. Mais lorsque le coronavirus a frappé l’Italie, il n’a pas épargné l’activité de Giuliano Annigliato – la plupart de ses clients appartenant au secteur de l’habillement, l’un des plus pénalisés par la pandémie.

L’espoir est venu d’un prêt de 2,3 millions d’euros de Monte dei Paschi di Siena, la plus ancienne banque du monde. Ce prêt a pu être accordé grâce à un partenariat entre la Banque européenne d’investissement et Cassa Depositi e Prestiti, la banque italienne de promotion économique. La Banque européenne d’investissement a mis un montant total de 1,5 milliard d’euros à disposition pour les petites entreprises italiennes, un concours qui représente sa première riposte d’urgence au COVID-19 ainsi que le soutien le plus important de la banque de l’UE à un pays durant la crise sanitaire.

Derrière les affiches publicitaires de Naples, la préservation de son histoire

À Naples, les obélisques, les fontaines et les monuments ont attiré l’attention du monde des affaires et des entreprises, dont Burger Italy, Liu-Jo et Enrico Coveri Underwear. Ces entreprises disposent ainsi d’une « vitrine publicitaire » temporaire à Naples, pendant que la municipalité restaure les monuments sans bourse délier.

En pleine flambée épidémique en Italie, l’activité de Giuliano Annigliato était pratiquement à l’arrêt. Même les fonds mis de côté pour les urgences n’auraient pu suffire à payer ses 36 salariés pendant longtemps. Il a dû se résoudre à recourir à un régime de chômage partiel pour une partie d’entre eux.

À la fin du mois d’avril, alors même que le poids du monde semblait près de s’abattre sur lui, Giuliano Annigliato a reçu de la Banque européenne d’investissement, par l’intermédiaire de CDP et de Monte dei Paschi di Siena, les liquidités indispensables. Cette solution lui a permis d’accepter avec joie une importante commande en ligne de Rossignol, l’emblématique marque française. « C’était une manne précieuse », affirme-t-il de sa voix chaleureuse et enthousiaste, mêlée d’une pointe de soulagement chez un homme qui avait bien cru ne pas s’en sortir.