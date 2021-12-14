Chika Russell a quitté son Nigeria natal pour le Royaume-Uni à l’âge de six ans. Mais ces premières années marquées par la cuisine familiale et les recettes traditionnelles ont été une source d’inspiration pour sa vie professionnelle, parce qu’elle est tombée amoureuse des plats locaux préparés dans la rue par des Nigérianes : la banane plantain frite (le « dodo »), l’igname rôtie, et la variété d’arachides cultivées dans le pays, appelées « epa », plus petites et au goût plus intense.

Devenue adulte, Chika a remarqué que les aliments africains sont extrêmement sous-représentés sur le marché britannique de la petite restauration. En 2014, après sept années dans la finance, elle a créé sa propre entreprise. CHIKA’S s’approvisionne en ingrédients sans équivalent provenant de toute l’Afrique et travaille directement avec les communautés nigérianes pour proposer aux consommateurs britanniques des collations saines artisanales.

« Je voulais exercer une activité qui ait un impact sur les autres et soit la plus prospère possible », explique Chika.

Pour offrir une contrepartie aux femmes qui l’ont inspirée, Chika a lancé Snacks4Change, un partenariat avec World Vision, qui a vocation à soutenir l’accès à l’éducation de 38 000 filles d’ici 2025 et la construction d’écoles pour les enfants dans toute l’Afrique au cours des dix prochaines années.

L’un des investisseurs de CHIKA’S est Alitheia IDF, un fonds d’investissement africain axé sur l’égalité entre les sexes, dirigé par deux associées fondatrices, Tokunboh Ishmael et Polo Leteka. En novembre 2021, la Banque européenne d’investissement a signé un investissement de 24,6 millions de dollars dans ce fonds pionnier. Alitheia a ainsi pu atteindre sa taille cible de 100 millions de dollars. Il s’agit du premier investissement de la banque de l’UE dans un fonds de capital-investissement qui cible les petites et moyennes entreprises africaines en intégrant la question de l’égalité des sexes.

Défendre ses rêves

C’est en avril 2020 que la collaboration entre Alitheia et Chika a débuté. « Tokunboh Ishmael n’y est pas allée par quatre chemins », témoigne Chika. « Elle m’a dit qu’elle allait défendre mes rêves, mais que je devais aussi assurer un rendement. J’ai apprécié son franc-parler. Nous avons toutes les deux été très efficaces. Nous ne voulions pas perdre de temps, et cela me convenait parfaitement. »

Grâce au capital d’expansion apporté par Alitheia, Chika a mis sur pied une usine de fabrication au Nigeria qui devrait ouvrir début 2022 avec un effectif de 320 personnes, dont 70 % de femmes. L’établissement produira des collations destinées aux marchés nigérian et ouest-africain. Tous les produits seront exportés vers les pays voisins, ce qui y créera également des emplois. Alitheia a aussi aidé Chika à accélérer la croissance de CHIKA’S au Royaume-Uni, en élargissant son équipe et ses réseaux de distribution.