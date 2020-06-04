©Markus Spiske/ free

Des financements à l’appui des investissements pluriannuels des entreprises de tous secteurs productifs, ou répondant à leurs besoins de liquidité immédiats (fonds de roulement)

Des prêts à des taux avantageux, d’une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans

Quelque 6 000 bénéficiaires attendus, pour des montants moyens de l’ordre de 250 000 euros par opération

Addendum à la convention CDP-ABI sur la Plateforme Entreprises pour l’utilisation des fonds de la BEI par les banques italiennes

Un milliard et demi d’euros mis à la disposition des petites et moyennes entreprises italiennes pour faire face à la situation d’urgence résultant de la pandémie de Covid-19, assortis de taux avantageux et de longues durées, grâce à la collaboration entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Cassa depositi e prestiti (CDP) : tel est le résultat de l’opération signée à Rome entre le vice-président de la banque de l’UE, Dario Scannapieco, et l’administrateur délégué de la CDP, Fabrizio Palermo ; suivra un accord entre la CDP et l’ABI (l’Association bancaire italienne) grâce auquel les banques pourront utiliser rapidement les fonds de la BEI pour l’octroi de prêts aux entreprises.

Cet accord prévoit que la BEI allouera 1,5 milliard d’euros pour la Plateforme Entreprises, un instrument utilisé par la CDP pour répondre aux besoins de financement des PME et des ETI ; basé sur une collaboration avec le secteur bancaire, cet instrument permet d’acheminer le soutien aux destinataires finals via un maillage très dense du territoire.

Pourront bénéficier de ces ressources les entreprises entrant dans la catégorie des PME (c’est-à-dire les entreprises qui comptent jusqu’à 250 salariés selon la définition de l’UE) et les ETI (jusqu’à 3 000 salariés), quel que soit leur secteur productif dans lequel elles opèrent. Les nouveaux financements sont également accessibles aux réseaux d’entreprises, les associations d’entrepreneurs définies par la loi n° 33 de 2009, et aux entreprises organisées en groupements collaboratifs.

Les prêts pourront servir à financer aussi bien des fonds de roulement, c’est-à-dire les besoins de liquidités résultant de la lourde crise actuelle et qui sont liés à l’activité propre à l’entreprise, que des investissements pluriannuels, moteurs de la reprise après la situation d’urgence.

Grâce à la possibilité d’acheminer les prêts de la BEI également par l’intermédiaire des banques les plus petites, l’opération permettra de transmettre les avantages financiers à travers un réseau très dense et d’atteindre ainsi quelque 6 000 entreprises italiennes, avec un montant moyen estimé à 250 000 euros par projet soutenu. Les prêts auront une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.

« Après l’urgence sanitaire, il est maintenant indispensable d’appuyer le tissu productif ; c’est pourquoi la BEI est intervenue immédiatement en proposant des ressources financières à des conditions avantageuses à la CDP, de sorte qu’elles soient acheminées à des entreprises de petite et moyenne dimension. Il s’agit du premier volet d’un engagement qui s’amplifiera au cours des prochaines semaines et qui a pour but de montrer aux familles et aux entreprises italiennes que l’Europe et ses institutions sont à leurs côtés », a expliqué le vice-président de la Banque européenne d’investissement Dario Scannapieco.

« Grâce à cet important accord conclu avec la BEI, nous pouvons être encore plus proches des entreprises de petite et moyenne dimension et répondre à leurs besoins de liquidités, soit pour les aider à faire face aux nouvelles obligations liées à la pandémie de Covid-19, soit pour promouvoir des investissements pluriannuels vecteurs de reprise. L’augmentation de l’enveloppe allouée à la Plateforme Entreprises pour lutter contre la crise vient renforcer la collaboration active et déjà fructueuse avec la BEI, notamment en vue d’initiatives futures qui pourront être mises place dans le cadre des interventions européennes en cours d’élaboration », a déclaré l’administrateur délégué de la CDP, Fabrizio Palermo.

