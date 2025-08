Enfant, Giuliano Annigliato avait pour habitude de tourner le bouton du téléviseur encore et encore, juste pour le plaisir d’alterner entre les deux chaînes disponibles à l’époque. Peut-être était-il inévitable qu’il intègre un jour la radio et la télévision de Bagnoli, le quartier ouvrier à la périphérie de Naples dont il est originaire.

Mais il n’a jamais oublié son sentiment lorsque son père est décédé d’une crise cardiaque. Alors âgé de 19 ans, il avait reçu comme un coup de poing dans le ventre, ressentant un chagrin immense. L’usine où son père avait travaillé lui a bien offert un emploi, mais sa réponse a été : « Non, merci. Je vais me débrouiller tout seul. » Et, après un passage de dix ans dans les médias, c’est exactement ce qu’il a fait, en créant les agences de publicité A&C Network et Uno Outdoor.

Pendant trois décennies, Giuliano Annigliato a vu son activité gagner en dimension et en ambition, soutenant la restauration des monuments de Naples et d’ailleurs sur la base d’une idée innovante permettant aux municipalités de faire des économies. Mais, dès le mois de mars, les ravages du coronavirus en Italie n’ont pas épargné l’activité de Giuliano Annigliato – la plupart de ses clients appartenant au secteur de l’habillement, l’un des plus pénalisés par la pandémie.