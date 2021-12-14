Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA

Investir dans des entreprises dirigées par des femmes en Afrique

Soutien à un fonds de capital-investissement qui finance des entreprises détenues par des femmes, renforçant ainsi leur influence économique et sociale en Afrique.

Statut
Première signature
Signé
15/11/2021
Montant
EUR 21 495 980,43
Pays
Secteur(s)
Services
Montant
21 495 980,43 €
Secteur(s)
Services : 21 495 980,43 €
Date(s) de signature
15/11/2021 : 21 495 980,43 €
Fiche technique
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Fiche récapitulative
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
05/04/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Clôture finale de 100 millions d’USD pour Alitheia IDF, un fonds d’investissement sexospécifique soutenu par la BEI
Un véritable fonds créé par les femmes, pour les femmes

Fiche récapitulative

Date de publication
5 décembre 2019
Statut
Référence
Signé | 15/11/2021
20180684
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 25 million (EUR 20 million)
USD 100 million (EUR 82 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The proposed operation concerns a participation in the Alitheia Women Fund for Africa, a closed-end private equity fund with a target size of USD 75m.The Fund's strategy is to invest in women owned and/or led SMEs in Sub-Saharan Africa and/or businesses that provide goods and services to women in Africa, with a focus on Ghana, Lesotho, Nigeria, South Africa, Zambia and Zimbabwe. The Fund is generalist in terms of sectors.

The Fund will focus on SMEs on a growth path with a proactive approach to back women founders and/or senior managers or cater to women as a customer group (through companies, which address issues specific to women in Africa).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the EIB.

Not applicable.

05/04/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Fiche récapitulative
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Fiche technique
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Clôture finale de 100 millions d’USD pour Alitheia IDF, un fonds d’investissement sexospécifique soutenu par la BEI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Date de publication
5 Apr 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133433243
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180684
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Télécharger maintenant
05/04/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Fiche récapitulative
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Fiche technique
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Clôture finale de 100 millions d’USD pour Alitheia IDF, un fonds d’investissement sexospécifique soutenu par la BEI
Un véritable fonds créé par les femmes, pour les femmes

Clôture finale de 100 millions d’USD pour Alitheia IDF, un fonds d’investissement sexospécifique soutenu par la BEI
Un véritable fonds créé par les femmes, pour les femmes
Fiche technique
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Fiche récapitulative
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
05/04/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA

Au cœur du projet

Comment et pourquoi

Investir dans des entreprises favorisant la mixité et les avancées sociales en Afrique

Pourquoi

  • Des rendements financiers solides et un impact social tangible en Afrique
  • Soutien des entreprises détenues par des femmes et promotion de la mixité de genre
  • Les investisseurs traditionnels mettent de l’argent sur la table, car investir dans les femmes permet d’obtenir de meilleurs résultats

Comment

  • Soutenir des fonds d’investissement comme Alitheia pour stimuler le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises dites « diverses » 
  • Faciliter l'obtention de financements auprès de bailleurs de fonds traditionnels exhortés à sortir de leur zone de confort
  • S’engager dans des initiatives multilatérales comme le Défi 2X pour soutenir des projets qui donnent des moyens d’action aux femmes et renforcent leur participation à l’économie

Secteurs et pays

Transformation numérique et innovation technologique

Impact

Soutenir l’entrepreneuriat féminin

La Banque européenne d’investissement a signé un investissement de 24,6 millions de dollars dans le fonds Alitheia qui a pu ainsi atteindre sa taille cible de 100 millions de dollars.

Alitheia est un fonds phare 2X qui s’est engagé à investir en tenant compte de la dimension sexospécifique selon les critères du Défi 2X.

"L’équipe fait œuvre de pionnière dans ce segment car elle est la toute première à proposer un fonds axé sur l’égalité des sexes en Afrique subsaharienne."
Déborah Vouche

Qui a travaillé sur l’investissement de la banque de l’UE dans Alitheia

Regarder la vidéo

1:09

custom-preview

Récit

Favoriser l’équilibre femmes-hommes en Afrique

"Il s’agit d’un véritable fonds créé par les femmes, pour les femmes"
Déborah Vouche

Qui a travaillé sur l’investissement de la banque de l’UE dans Alitheia

Chika Russell a quitté son Nigeria natal pour le Royaume-Uni à l’âge de six ans. En 2014, après sept années dans la finance, elle a créé sa propre entreprise. CHIKA’S s’approvisionne en ingrédients provenant tout droit d’Afrique et travaille directement avec les communautés nigérianes pour proposer aux consommateurs britanniques des collations saines et artisanales. L’un des investisseurs de CHIKA’S est Alitheia IDF, un fonds d’investissement africain axé sur l’égalité entre les sexes, dirigé par deux associées fondatrices, Tokunboh Ishmael et Polo Leteka.

Grâce au capital d’expansion apporté par Alitheia, Chika a ouvert une usine de fabrication au Nigeria avec un effectif de 320 personnes, dont 70 % de femmes. L’usine produira des collations pour les marchés du Nigeria et d’Afrique de l’Ouest, exportera vers les pays voisins et y créera des emplois.

La Banque européenne d'investissement a signé un investissement de 24,6 millions de dollars dans ce fonds pionnier en novembre 2021. 

"Tokunboh et Polo possèdent une réelle expérience en matière de capital-investissement et ont mené avec succès des initiatives précédentes. Elles ont la volonté de faire bouger les choses ; nous avons compris que nous pourrions les aider à structurer le fonds et à appliquer les normes les plus exigeantes en matière de gouvernance et de publication d’informations."
Matthieu Ducorroy

Chef de l’unité Capital-Investissement, Banque européenne d'investissement

Promouvoir les investissements dans les entreprises dirigées par des femmes

En 2008, lorsque Tokunboh et Polo ont lancé Alitheia IDF, une coentreprise entre Alitheia Capital au Nigeria et IDF Capital en Afrique du Sud, elles cherchaient résolument à soutenir des entreprises détenues par des femmes, parce qu’elles savaient que, sur le continent, un grand nombre d’entre elles pourraient se développer à la faveur d’un financement approprié.

Tokunboh donne le conseil suivant aux entrepreneuses en herbe : « N’hésitez pas à viser haut. Recueillir des fonds n’est pas chose aisée. J’espère que vous viendrez frapper à notre porte. Si vous cherchez ailleurs, ne laissez pas un « non » vous démotiver. Tirez parti de cette réponse négative pour réfléchir aux changements que vous devez apporter au sein de votre entreprise. Soyez ouverte et flexible face à cette éventualité. Si vous estimez qu’il s’agit uniquement d’un préjugé inconscient, vous devez vraiment solliciter Alitheia IDF. »

Écoutez notre podcast sur les prêts reposant sur des critères d’égalité hommes-femmes :

Investir intelligemment, c’est investir à l’appui des femmes

Nous savons déjà qu’investir dans les femmes est bénéfique pour les affaires. Les entreprises dont au moins la moitié des postes de direction sont occupés par des femmes enregistrent une plus forte croissance de leur chiffre d’affaires, sont plus rentables et obtiennent un meilleur rendement de leurs actifs. Environ 80 % des décisions d'achat des consommateurs sont prises par des femmes, ce qui signifie que les entreprises comptant des femmes dans leurs rangs fabriquent souvent des produits qui se vendent mieux. Mais investir dans les femmes n’apporte pas que des bienfaits financiers. C’est également bon pour le climat.

  • Les femmes sont plus nombreuses à créer des entreprises axées sur la durabilité.
  • Les entreprises comptant des femmes dans leur conseil d’administration sont susceptibles d’accroître leur efficacité énergétique, de réduire leurs coûts et d’investir dans la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables.

Les entreprises qui ont accru la représentation féminine au sein de leur conseil d'administration sur une période de cinq ans étaient 60 % plus susceptibles de réduire leur consommation d'énergie, 39 % plus susceptibles de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et 46 % plus susceptibles de réduire leur consommation d'eau.

Sur le même sujet

14 décembre 2021

Un véritable fonds créé par les femmes, pour les femmes

Un fonds de participation africain axé sur l’égalité entre les sexes prouve que les investisseurs traditionnels mettent de l’argent sur la table, car investir dans les femmes permet d’obtenir de meilleurs résultats.
PME Diversité et égalité hommes-femmes Zambie Nigéria Ghana Afrique du Sud Zimbabwe Lesotho Afrique subsaharienne Développement - international
15 novembre 2021

L’action pour le climat et la dimension de genre

Investir dans les femmes pourrait aider à résoudre la crise climatique, compte tenu de l’influence qu’elles exercent en tant qu’agricultrices, consommatrices, membres influentes de leur communauté, travailleuses et entrepreneuses. Mais leurs voix sont rarement entendues.
4 janvier 2022

Une action mondiale, un changement local

Les fonds mondiaux d’investissement soutiennent les énergies propres et renouvelables, l’agriculture durable et la participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, au marché du travail en Asie et en Amérique latine, au moyen d’investissements de l’UE dans ces domaines.
Diversité et égalité hommes-femmes Pérou Singapour Philippines Colombie Asie et Pacifique Amérique latine et Caraïbes Climat et environnement
Liens
Fiche technique
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Fiche récapitulative
ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Related public register
05/04/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALITHEIA IDF WOMEN FUND FOR AFRICA
Communiqués associés
Clôture finale de 100 millions d’USD pour Alitheia IDF, un fonds d’investissement sexospécifique soutenu par la BEI
Article sur un sujet connexe
Un véritable fonds créé par les femmes, pour les femmes

