Investir dans des entreprises dirigées par des femmes en Afrique

Chika Russell a quitté son Nigeria natal pour le Royaume-Uni à l’âge de six ans. En 2014, après sept années dans la finance, elle a créé sa propre entreprise. CHIKA’S s’approvisionne en ingrédients provenant tout droit d’Afrique et travaille directement avec les communautés nigérianes pour proposer aux consommateurs britanniques des collations saines et artisanales. L’un des investisseurs de CHIKA’S est Alitheia IDF, un fonds d’investissement africain axé sur l’égalité entre les sexes, dirigé par deux associées fondatrices, Tokunboh Ishmael et Polo Leteka.

Grâce au capital d’expansion apporté par Alitheia, Chika a ouvert une usine de fabrication au Nigeria avec un effectif de 320 personnes, dont 70 % de femmes. L’usine produira des collations pour les marchés du Nigeria et d’Afrique de l’Ouest, exportera vers les pays voisins et y créera des emplois.

La Banque européenne d'investissement a signé un investissement de 24,6 millions de dollars dans ce fonds pionnier en novembre 2021.