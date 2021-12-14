Investir dans des entreprises dirigées par des femmes en Afrique

"L’équipe fait œuvre de pionnière dans ce segment car elle est la toute première à proposer un fonds axé sur l’égalité des sexes en Afrique subsaharienne."
Signature(s)
Fiche récapitulative
- Services - Activités financières et d'assurance
The proposed operation concerns a participation in the Alitheia Women Fund for Africa, a closed-end private equity fund with a target size of USD 75m.The Fund's strategy is to invest in women owned and/or led SMEs in Sub-Saharan Africa and/or businesses that provide goods and services to women in Africa, with a focus on Ghana, Lesotho, Nigeria, South Africa, Zambia and Zimbabwe. The Fund is generalist in terms of sectors.
The Fund will focus on SMEs on a growth path with a proactive approach to back women founders and/or senior managers or cater to women as a customer group (through companies, which address issues specific to women in Africa).
The Fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the EIB.
Not applicable.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Au cœur du projet
Comment et pourquoi
Investir dans des entreprises favorisant la mixité et les avancées sociales en Afrique
Pourquoi
- Des rendements financiers solides et un impact social tangible en Afrique
- Soutien des entreprises détenues par des femmes et promotion de la mixité de genre
- Les investisseurs traditionnels mettent de l’argent sur la table, car investir dans les femmes permet d’obtenir de meilleurs résultats
Comment
- Soutenir des fonds d’investissement comme Alitheia pour stimuler le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises dites « diverses »
- Faciliter l'obtention de financements auprès de bailleurs de fonds traditionnels exhortés à sortir de leur zone de confort
- S’engager dans des initiatives multilatérales comme le Défi 2X pour soutenir des projets qui donnent des moyens d’action aux femmes et renforcent leur participation à l’économie
Regarder la vidéo
1:09
"Tokunboh et Polo possèdent une réelle expérience en matière de capital-investissement et ont mené avec succès des initiatives précédentes. Elles ont la volonté de faire bouger les choses ; nous avons compris que nous pourrions les aider à structurer le fonds et à appliquer les normes les plus exigeantes en matière de gouvernance et de publication d’informations."
Sur le même sujet
Un véritable fonds créé par les femmes, pour les femmes
L’action pour le climat et la dimension de genre
Une action mondiale, un changement local
Projets et articles associés
VP Vigliotti at MED9: EIB backed its pledge to support sustainable future for European agriculture with new multi-billion financing opportunities
European Investment Bank Group (EIB) Vice-President Gelsomina Vigliotti reaffirmed the Group’s steadfast commitment to advancing a sustainable, innovative, and resilient agricultural sector across the European Union by creating new multi-billion euro financing opportunities for EU farmers.
Women Climate Leaders Network mid-year meeting reflects on Europe’s green and inclusive future
The Women Climate Leaders Network (WCLN) convened its mid-year hybrid meeting in Brussels, bringing together its members – women business leaders from all 27 EU Member States - EU policymakers and expert guests, to advance Europe’s green transition for strengthening our competitiveness.
Le Groupe BEI nomme son premier ombudsman pour accroître encore la responsabilité et le bien-être sur le lieu de travail
En sa qualité d’interlocuteur indépendant et neutre, Bálint Balassa soutiendra le personnel dans la résolution confidentielle des conflits.
Photogallery
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.