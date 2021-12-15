© Shutterstock

Le plus grand fonds de capital-investissement qui intègre une dimension sexosécifique en Afrique

Fonds phare 2X appliquant les critères du Défi 2X

Promotion de la diversité en Afrique

La direction d’Alitheia IDF (AIF), premier fonds africain de capital-investissement dirigé par des femmes et axé sur les femmes, a annoncé la clôture finale de son fonds à 100 millions d’USD avec la Banque européenne d’investissement (BEI) comme investisseur final. Avec cette dernière levée de fonds, Alitheia IDF devient le plus grand fonds de capital-investissement, en valeur, qui intègre la dimension femmes-hommes en Afrique.

Sous la conduite de Polo Leteka et ‘Tokunboh Ishmael, directrices associées, Alitheia IDF investit dans des entreprises en phase de croissance dans six pays africains : Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Zimbabwe, Lesotho et Zambie. Ce fonds a pour mandat de combler l’écart d’investissement de plus de 42 milliards d’USD qui existe entre les femmes et les hommes entrepreneurs, afin de catalyser le pouvoir économique des femmes africaines en tant que productrices, distributrices et consommatrices. En 2021, Alitheia IDF a commencé à mettre en œuvre ce mandat en procédant à des investissements dans cinq entreprises dirigées par des femmes dans des secteurs essentiels, dont l’agro-industrie, l’éducation, l’industrie manufacturière, le logement, la technologie et la logistique. Les entreprises bénéficiaires sont Jetstream Africa (Ghana), ReelFruit Ltd (Nigeria), SKLD (anciennement SchoolKits, Nigeria), AV Light Steel (Afrique du Sud) et Chika’s Food (Nigeria).

« À l’échelle mondiale, les femmes ont un pouvoir d’achat énorme en tant que consommatrices et responsables de l’économie familiale. De même, les entrepreneuses sont très présentes dans le secteur des PME en Afrique, représentant 58% des autoentrepreneurs du continent. Mais malgré ce pouvoir économique et cette présence, elles sont mal desservies en tant que consommatrices et productrices. Les répercussions sur la croissance économique sont énormes, le potentiel de plus de la moitié de la population du continent restant inexploité en raison de problèmes structurels et systémiques. Nous nous efforçons activement de combler cette lacune avec un mandat clair de soutenir les entreprises dirigées par des femmes sur l’ensemble du continent tout en sensibilisant à l’investissement soucieux de l’égalité des sexes en tant que voie vers la croissance économique inclusive. », a expliqué Tokunboh Ishmael, partenaire principale au Nigeria.

Les femmes africaines demeurent mal desservies par le secteur financier, alors même que l’écart historique d’investissement entre les hommes et les femmes continue de se creuser. Les estimations montrent que les femmes africaines reçoivent moins de 5 % de tous les investissements sur le continent alors que plus de 40 % des PME en Afrique sont dirigées par des femmes. Selon des rapports réalisés par McKinsey, la réduction de l’écart d’investissement entraînerait une croissance du PIB de 26 % (28 000 milliards d’USD) d’ici 2025. En appliquant une optique sexospécifique, Alitheia IDF montre la voie et fournit un cadre pour les investissements tenant compte de la dimension femmes-hommes dans le but de favoriser la croissance économique des pays africains et, surtout, des femmes africaines.

De son côté, Polo Leteka, partenaire principale en Afrique du Sud, espère qu’Alitheia IDF servira d’exemple et qu’il incitera d’autres investisseurs du continent à investir dans les femmes, notant que ces dernières ont un rôle important à jouer pour libérer le potentiel économique de l’Afrique. Et d’ajouter : « L’incapacité historique de saisir de manière appropriée le potentiel économique des femmes africaines a nui au développement de l’Afrique. Alitheia IDF a pour mission de combler cette lacune en utilisant une approche et un capital financier intégrant la dimension de genre pour autonomiser les femmes en tant que consommatrices et productrices. »

Thomas ÖSTROS, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) : « Les entreprises détenues par des femmes ont encore du mal à lever des fonds, bien qu’elles aient prouvé leurs performances. Je suis très heureux de soutenir un véritable fonds phare 2X “par les femmes et pour les femmes” qui investit dans des entreprises qui créent des perspectives d’emploi tout en renforçant la diversité dans l’économie de l’Afrique subsaharienne. Le financement de la BEI en faveur d’Alitheia IDF relève de notre initiative SheInvest, dont l’objectif est de mobiliser 2 milliards d’EUR d’investissements qui favorisent l’égalité entre les sexes et l’autonomisation économique des femmes sur le continent africain. Je crois vraiment que l’égalité hommes-femmes renforce les sociétés. »

Alitheia IDF est soutenue par des investisseurs sur quatre continents : la Banque africaine de développement, la Bank of Industry du Nigeria, FinDev Canada, le Dutch Good Growth Fund et la Banque européenne d’investissement. En 2019, le fonds avait annoncé avoir réuni 75 millions d’USD pour sa première clôture. À cette occasion, Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, affirmait qu’Alitheia IDF avait rempli son engagement de lever des fonds pour les entreprises dirigées par des femmes : « Promesse faite, promesse tenue ! »

