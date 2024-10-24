Développer des modes de cuisson propres en Afrique de l’Est pour renforcer les communautés, réduire la pollution et sauver des vies : la BEI prête 15 millions de dollars au fabricant kényan BURN

EIB

Un financement de 15 millions de dollars permettra à BURN de fabriquer sa plaque de cuisson à induction de pointe, ECOA, et de la rendre accessible à plus d’un million de ménages en Afrique de l’Est.

L’investissement aura un impact positif sur 6,5 millions de personnes, en évitant 12 millions de tonnes d’émissions de carbone sur une période de cinq ans.

Aujourd’hui, la Banque européenne d’investissement (BEI) et BURN, premier fabricant et revendeur d’appareils de cuisson propres au monde et porteur de projets liés aux émissions de carbone, ont signé un accord portant sur un prêt de la BEI, d’un montant de 15 millions de dollars, destiné à financer la production de la plaque de cuisson à induction électrique ECOA de BURN en faveur des populations de l’Afrique de l’Est.

Annoncé lors d’une cérémonie de signature organisée en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Washington, le concours de 15 millions de dollars octroyé par BEI Monde permettra de financer une solution qui pourrait réduire considérablement la pollution de l’air intérieur dans les logements dans le monde entier – un problème qui cause actuellement 4 millions de décès prématurés chaque année et qui a des répercussions disproportionnées sur la santé des femmes dans les pays en développement.

S’exprimant depuis Washington, Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, a déclaré : « L’accord que nous avons signé ici aujourd’hui ne vise pas seulement à améliorer des vies, mais aussi à en sauver. Avec une technologie relativement simple de cuisson propre, nous renforcerons les communautés, en particulier en protégeant la santé des femmes et de leurs familles.

Et la réduction des émissions de carbone aura également une incidence favorable sur le climat. Appuyer des projets potentiellement porteurs de transformation tels que l’élargissement du mode de cuisson propre et abordable de BURN à plus d’un million de ménages en Afrique est le genre d’initiatives que l’Union européenne vise à soutenir davantage dans le cadre de sa stratégie “Global Gateway”. »

Présent à Washington, Peter Scott, fondateur et PDG de BURN, a ajouté : « BURN a déjà apporté sa solution unique de cuisson électrique “Pay-As-You-Cook” à des milliers de ménages au Kenya et en Tanzanie qui cuisinaient selon des modes traditionnels au charbon de bois. Avec ce concours de la BEI, nous pourrons aider plus d’un million de ménages à faible revenu à adopter la cuisson à l’électricité, sur des réseaux alimentés à 80-95 % par des énergies renouvelables. »

Le financement de la BEI annoncé aujourd’hui à Washington permettra à BURN de proposer ses appareils grâce à sa solution de paiement innovante « Pay-As-You-Cook ». Cette technologie de paiement permet un financement abordable pour les ménages à faible revenu qui utilisent actuellement la biomasse solide comme principal combustible de cuisson, mais qui ne peuvent se permettre de débourser l’intégralité des montants initiaux généralement requis pour les appareils de cuisson électriques propres.

Par ailleurs, ce projet soutient activement l’autonomisation des femmes et a été qualifié d’investissement réalisé dans une optique de genre par le Défi 2X, une initiative mondiale lancée lors du sommet du G7 en 2018 et dont la BEI est l’un des membres. Le Défi 2X vise à accélérer les investissements du secteur privé qui soutiennent les femmes dans les pays à revenu faible et intermédiaire, en utilisant un ensemble normalisé de critères connus sous le nom de critères 2X.

Le soutien financier a été octroyé à BURN au titre du programme Desiree, qui relève de l’enveloppe destinée à l’investissement d’impact dans les pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique).

Ce dispositif de financement de la Commission européenne vise à soutenir la participation de la BEI à des projets à haut risque dans les pays ACP afin d’appuyer des investissements plus importants dans des projets liés à l’efficacité énergétique et l’électrification. L’enveloppe destinée à l’investissement d’impact appuie des projets qui génèrent une plus grande incidence sur le développement avec, pour objectif global, la réduction de la pauvreté. Il s’agit de développer le secteur privé en prenant des risques plus élevés à l’appui d’investissements qui auront un fort impact sur le développement.

La plaque de cuisson à induction ECOA est livrée avec trois ustensiles de cuisine à induction en acier inoxydable de haute qualité, entièrement fabriqués au Kenya. En plus de réduire la pollution de l’air intérieur de 100 % et le temps de cuisson de 70 %, ce mode de cuisson permet aux ménages de faire des économies sur les combustibles.

Les appareils de cuisson électriques de BURN génèrent des crédits carbone à haut niveau d’intégrité en utilisant la technologie intégrée de l’internet des objets (IoT) cellulaire qui permet un suivi efficace, en temps réel et de bout en bout de la consommation d’énergie. Ces appareils électriques permettent d’éviter le rejet d’environ 2,5 tonnes de carbone par an et contribuent aux objectifs de la BEI en matière d’action pour le climat, d’égalité entre les sexes et de développement économique.

L’entreprise, qui exporte également ses produits vers d’autres pays, met aussi en avant le potentiel inexploité de l’Afrique en matière de fabrication, source d’emplois durables pour de nombreux jeunes.

À ce jour, BURN a commercialisé plus de 5 millions d’appareils de cuisson propre dans toute l’Afrique, transformant la vie de 25 millions de personnes et empêchant le rejet de 26 millions de tonnes d’émissions de CO 2 dans l’atmosphère.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. BEI Monde œuvre pour un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Le Groupe BEI entend intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’autonomisation économique des femmes dans son modèle économique et s’engage également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en son sein. En 2023, la BEI a apporté un concours financier de 5,8 milliards d’euros à l’appui de 63 projets dans le monde, qui ont contribué de manière significative à l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation économique des femmes. Plus de la moitié de ce concours a également soutenu l’action en faveur du climat.

À propos de BURN

Fondé en 2011, BURN est le premier producteur africain d’appareils de cuisson propres destinés à sauver des vies, à protéger les forêts et à réduire les émissions de CO 2 . Établi à Nairobi, au Kenya, BURN opère dans neuf pays et emploie plus de 3 500 personnes, avec pour mission de révolutionner le secteur de la cuisine propre et de fournir des solutions de cuisson durables sur l’ensemble du continent.

L’efficacité, la sécurité et les avantages des appareils de cuisson propres de BURN ont été vérifiés de manière indépendante dans le cadre d’un essai contrôlé randomisé évalué par des pairs, mené par l’université de Pennsylvanie et l’université de Chicago.

L’étude a permis d’établir une correspondance avec les données de BURN en matière d’utilisation et de consommation, concluant à des économies de combustible de 39 % par rapport aux indicateurs de base. Les familles économiseraient ainsi 119 dollars par an et chaque appareil de cuisson permettrait de réduire les émissions de CO 2 d’environ 3,5 tonnes par an (une récente mise à jour de l’étude a révélé que ce niveau d’économie se maintenait sur une période de trois ans, voire plus, et que 98 % des appareils de cuisson étaient encore utilisés). Cette étude a fait l’objet d’un examen par les pairs et a été publiée dans la revue économique la plus importante au monde, The American Economic Review.

Pour en savoir plus, visitez le site burnstoves.com.