Endiguer l’érosion côtière en Roumanie

Comment remédier à l’érosion côtière

Il ne suffit pas de déposer des tonnes de sable pour reconstituer des plages.

L’administration du bassin hydrographique Dobrogea-Litoral a mené plusieurs enquêtes dans le sud de la Roumanie afin de mesurer les tendances et la puissance des vagues, de prévoir les effets des changements climatiques et de déterminer le type et la taille de grains de sable nécessaires pour consolider les plages et arrêter ou ralentir l’érosion.

« Bien que le sable fin soit apprécié des touristes, il ne permet pas de lutter contre l’érosion, car il est facilement emporté par le vent et les vagues », explique Nicusor Buzgaru, chef de projet de l’administration du bassin hydrographique Dobrogea-Litoral. « Nous avons étudié les zones de la mer Noire et constaté que la taille de grain appropriée se situe à environ 25 mètres sous la mer. Maintenant, il nous suffit de le ramener sur la terre ferme. »