Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20

Endiguer l’érosion côtière en Roumanie

Renforcer le littoral roumain afin de protéger le tourisme, la biodiversité et les zones humides

Statut
Première signature
Signé
16/06/2016
Montant
EUR 290 000 000
Pays
Roumanie
Secteur(s)
Eau, assainissement, Déchets solides
Plus d'info

Signature(s)

Montant
290 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 290 000 000 €
Déchets solides : 20 300 000 €
Eau, assainissement : 269 700 000 €
Date(s) de signature
16/06/2016 : 20 300 000 €
16/06/2016 : 269 700 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Autres liens
Fiche récapitulative
ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Related public register
25/09/2015 - Résumé non technique - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Related public register
08/12/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Related public register
12/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20 - ESDS for the 4 schemes
Communiqués associés
Roumanie : 300 millions d'EUR pour cofinancer des projets environnementaux appuyés par des fonds de l'UE
Communiqués associés
Roumanie : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI soutient la modernisation et le renforcement des services régionaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans le département d’Alba
Article sur un sujet connexe
Endiguer l’érosion côtière
Related sub-project
COASTAL EROSION PROTECTION (FL 2015-0548)
Related sub-project
DOLJ WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
CLUJ COUNTY WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
TURDA WATER AND WASTE WATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
DISASTER RISK MANAGEMENT (FL 2015-0548)
Related sub-project
ALBA COUNTY WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
GALATI WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
VRANCEA WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
HUNEDOARA WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
BUCHAREST GLINA II (FL 2015-0548)

Fiche récapitulative

Date de publication
10 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 16/06/2016
20150548
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 4467 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Structural programme loan (SPL) providing for the Romanian State's contribution during the 2014-2020 programming period to the environment sector operations under the large infrastructure operational programme (OP).

This structural programme loan will primarily support the implementation of the key EU directives in the water and municipal solid waste management sector in Romania and is expected to contribute to further improvement of Romania's compliance with EU drinking water and urban wastewater treatment directives.

The extension and modernisation of the water and wastewater infrastructure continues to be one of the most important priorities in improving living standards in Romania. The projects target completion of investments in those agglomerations that must be served with wastewater collection and treatment with nitrogen and phosphorous removal by 2015 and will further focus on the agglomerations above 2000 population equivalents (p.e.). The projects will also extend the provision of safe drinking water in accordance with EU standards. There are about 50 large projects expected in the water sector. As far as waste management is concerned, around 240 non-compliant landfills must be closed, the existing infrastructure must be upgraded to provide for a treatment capacity of 740kt and separate collection coverage must be extended in all counties to reach the reuse and recycling targets of 50% in line with the Waste Framework Directive (current rate being around 4%) and waste diversion requirements of the Landfill Directive.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project, being a multi-sector multi-scheme operation classified as framework loan/structural programme loan, will have a number of effects on the environment, including reduction of pollution, reduced use of energy, increased safety, improved water and wastewater services. The Bank will require the promoter to act according to the provisions of the relevant EU directives, including the Strategic Environmental Assessment (SEA), Environmental Impact Assessment (EIA), Habitats and Birds Directives, as transposed in national law.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
25/09/2015 - Résumé non technique - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
08/12/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
12/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20 - ESDS for the 4 schemes
Projets associés
Related sub-project
COASTAL EROSION PROTECTION (FL 2015-0548)
Related sub-project
DOLJ WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
CLUJ COUNTY WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
TURDA WATER AND WASTE WATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
DISASTER RISK MANAGEMENT (FL 2015-0548)
Related sub-project
ALBA COUNTY WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
GALATI WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
VRANCEA WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
HUNEDOARA WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
BUCHAREST GLINA II (FL 2015-0548)
Lien vers la source
Fiche récapitulative
ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Autres liens
Fiche technique
ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Communiqués associés
Roumanie : 300 millions d'EUR pour cofinancer des projets environnementaux appuyés par des fonds de l'UE
Communiqués associés
Roumanie : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI soutient la modernisation et le renforcement des services régionaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans le département d’Alba

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Date de publication
25 Sep 2015
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61279548
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150548
Secteur(s)
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Date de publication
8 Dec 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63421113
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150548
Secteur(s)
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20 - ESDS for the 4 schemes
Date de publication
12 Jul 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92215139
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150548
Secteur(s)
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
25/09/2015 - Résumé non technique - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Related public register
08/12/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Related public register
12/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20 - ESDS for the 4 schemes
Autres liens
Fiche récapitulative
ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Fiche technique
ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Communiqués associés
Roumanie : 300 millions d'EUR pour cofinancer des projets environnementaux appuyés par des fonds de l'UE
Communiqués associés
Roumanie : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI soutient la modernisation et le renforcement des services régionaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans le département d’Alba
Article sur un sujet connexe
Endiguer l’érosion côtière
Related sub-project
COASTAL EROSION PROTECTION (FL 2015-0548)
Related sub-project
DOLJ WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
CLUJ COUNTY WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
TURDA WATER AND WASTE WATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
DISASTER RISK MANAGEMENT (FL 2015-0548)
Related sub-project
ALBA COUNTY WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
GALATI WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
VRANCEA WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
HUNEDOARA WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
BUCHAREST GLINA II (FL 2015-0548)

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Roumanie : 300 millions d'EUR pour cofinancer des projets environnementaux appuyés par des fonds de l'UE
Communiqués associés
Roumanie : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI soutient la modernisation et le renforcement des services régionaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans le département d’Alba
Article sur un sujet connexe
Endiguer l’érosion côtière
Autres liens
Fiche technique
ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Fiche récapitulative
ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Related public register
25/09/2015 - Résumé non technique - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Related public register
08/12/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Related public register
12/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20 - ESDS for the 4 schemes
Related sub-project
COASTAL EROSION PROTECTION (FL 2015-0548)
Related sub-project
DOLJ WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
CLUJ COUNTY WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
TURDA WATER AND WASTE WATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
DISASTER RISK MANAGEMENT (FL 2015-0548)
Related sub-project
ALBA COUNTY WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
GALATI WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
VRANCEA WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
HUNEDOARA WATER AND WASTEWATER (FL 2015-0548)
Related sub-project
BUCHAREST GLINA II (FL 2015-0548)

Au cœur du projet

Pourquoi et comment

Protéger le littoral et restaurer la vie marine

Pourquoi

  • L’érosion du littoral sud de la Roumanie nuit au tourisme et à la vie marine  
  • L’absence de barrières naturelles entraîne des ondes de tempête et des marées extrêmes, ce qui augmente le risque d’inondations Le rétrécissement des plages menace les propriétés et les infrastructures locales 

Comment

  • En ajoutant du sable aux plages et en renforçant les falaises au moyen de pierres et de béton
  • En construisant des récifs artificiels et d’autres biostructures pour les habitats marins, ainsi que des barrières de protection contre les vagues de grande amplitude
  • En rénovant les infrastructures côtières existantes pour préserver plus de 17 000 hectares de zones humides 

Secteurs et pays

Roumanie Roumanie Cohésion sociale et territoriale

Impact

Un coup de pouce à l’adaptation aux effets des changements climatiques

Le projet devrait permettre à la Roumanie d’économiser chaque année les 17 millions d’euros qui auraient été consacrés à la réparation des dommages causés par les inondations côtières ou d’autres événements liés aux conditions météorologiques.

La première phase de ce projet a été achevée en 2017. L’administration du bassin hydrographique Dobrogea-Litoral est en train de mettre en œuvre la seconde phase.

REGARDER LA VIDÉO

4:50

custom-preview

Récit

La construction de ports et de barrages accélère l’érosion

En Roumanie, nous avons plusieurs plages qui ne comptent que 10 à 20 mètres de sable.
Nicusor Buzgaru

Chef de projet de l’administration du bassin hydrographique Dobrogea-Litoral

L’érosion côtière suscite une préoccupation croissante en Europe. Bien qu’il s’agisse d’un processus naturel, l’érosion côtière s’est accélérée en Roumanie sous l’effet de la construction d’infrastructures comme des ports et des digues défensives le long du Danube. Ces structures restreignent le mouvement naturel du sable et d’autres sédiments qui auraient pu refluer vers les zones côtières de la mer Noire. La diminution des barrières naturelles que sont les plages de sable et les falaises augmente le risque d’inondations ou de dommages causés par les ondes de tempête, phénomènes de plus en plus fréquents en raison des changements climatiques.

ABAD-L

Écoutez notre podcast sur l’adaptation aux changements climatiques :

L’érosion côtière dans le comté de Constanta ne s’est pas produite du jour au lendemain. En restaurant les plages, nous améliorons la capacité naturelle de la côte à se défendre contre les marées et les tempêtes extrêmes.
Aimilia Pistrika

Ingénieure hydraulicienne principale à la Banque européenne d’investissement

Sauver la vie marine

Le rétrécissement des plages menace également la vie marine. Au fur et à mesure que l’érosion progresse, les habitats naturels changent, ce qui affecte la vie marine, à savoir les plantes, les algues, les petits poissons et les mollusques. Le déplacement des dépôts de sable peut enterrer ou déplacer certaines espèces.

Cette seconde phase du projet va plus loin que la première dans la protection des écosystèmes marins et côtiers. Les récifs artificiels et autres biostructures devraient ramener différentes espèces de poissons, de coquillages et de plantes marines qui avaient presque été anéanties, renforçant les écosystèmes existants et en créant de nouveaux.

ABAD-L

18 000

tonnes

de sable humide sont déposées sur la plage toutes les quatre heures via un conduit long de 2 km

Comment remédier à l’érosion côtière

Il ne suffit pas de déposer des tonnes de sable pour reconstituer des plages.

L’administration du bassin hydrographique Dobrogea-Litoral a mené plusieurs enquêtes dans le sud de la Roumanie afin de mesurer les tendances et la puissance des vagues, de prévoir les effets des changements climatiques et de déterminer le type et la taille de grains de sable nécessaires pour consolider les plages et arrêter ou ralentir l’érosion.

« Bien que le sable fin soit apprécié des touristes, il ne permet pas de lutter contre l’érosion, car il est facilement emporté par le vent et les vagues », explique Nicusor Buzgaru, chef de projet de l’administration du bassin hydrographique Dobrogea-Litoral. « Nous avons étudié les zones de la mer Noire et constaté que la taille de grain appropriée se situe à environ 25 mètres sous la mer. Maintenant, il nous suffit de le ramener sur la terre ferme. »

ABAD-L

Sur le même sujet

22 novembre 2022

Endiguer l’érosion côtière

L’administration du bassin hydrographique Dobrogea-Litoral emploie une solution à long terme pour sauver la vie marine et stimuler le tourisme local en Roumanie
Infrastructures Climat Adaptation Roumanie Union européenne Climat et environnement
4 mars 2022

Des plastiques et du pop-corn

Grâce à l’invention de Wasser 3.0, les microplastiques présents dans l’eau s’agglomèrent, facilitant ainsi leur extraction
PME Allemagne Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement
12 novembre 2022

Adaptation aux changements climatiques : l’heure de la concrétisation

Alors même que nous essayons de maîtriser le réchauffement climatique, il nous faut aussi nous assurer que nous pourrons vivre en toute sécurité avec ses conséquences. Les projets d’adaptation sont cruciaux. Voici comment les banques multilatérales de développement mobilisent des financements vitaux à cette fin.
Climat Adaptation Climat et environnement
Liens
Fiche technique
ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Fiche récapitulative
ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Related public register
25/09/2015 - Résumé non technique - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Related public register
08/12/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20
Related public register
12/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20 - ESDS for the 4 schemes
Communiqués associés
Roumanie : 300 millions d'EUR pour cofinancer des projets environnementaux appuyés par des fonds de l'UE
Communiqués associés
Roumanie : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI soutient la modernisation et le renforcement des services régionaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans le département d’Alba
Article sur un sujet connexe
Endiguer l’érosion côtière

Projets et articles associés
19 décembre 2025

New green financing model launched in Serbia

In partnership with Serbia’s Ministry of Environmental Protection and the European Investment Bank’s EIB Global arm, the United Nations Development Programme (UNDP) has launched a new green financing model under the EU for Green Agenda in Serbia initiative.

Biotechnology TechEU Institutional European Commission Health and life sciences Partners Serbia EU enlargement countries Western Balkans Digitalisation and technological innovation Capital Markets Union Social infrastructure
18 décembre 2025

Ilunion boosts environmental performance with EIB Advisory support

Spanish company saves on energy and water with EU advice, increasing its profits and the social impact of employing disabled people

Employment Water Institutional Wastewater Climate Advisory services Energy savings EIB policies Water, wastewater management Climate action Sustainability Spain European Union Climate and environment Social infrastructure Energy
17 décembre 2025

Small businesses on the front lines of security

How EIB Group financing, funds and bank partnerships unlock growth for Europe’s defence SMEs, boosting innovation, resilience and security across the EU

Cybersecurity SMEs Technology European Union Digitalisation and technological innovation Security and defence

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes