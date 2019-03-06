Le soutien de l’UE contribuera à améliorer les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans le département d’Alba.

Le projet aura des retombées positives sur l’environnement et la santé de quelque 332 000 habitants en Roumanie.

C’est la première fois qu’un projet relevant du secteur public roumain bénéficie d’une garantie du FEIS.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 12 millions d’EUR à la compagnie régionale des eaux du département d’Alba afin de financer, conjointement avec les fonds de la politique de cohésion, la modernisation des services d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement au profit de quelque 332 000 habitants du département d’Alba, en Roumanie. Cette opération est assortie d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le cœur du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker ».

Andrew McDowell, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Je suis heureux d’annoncer le soutien de la BEI en faveur de ce projet qui va considérablement améliorer la qualité des services liés à l’eau dans le département d’Alba. Les travaux mis en œuvre auront non seulement un impact notable sur la santé de la population, mais ils rendront également les infrastructures locales du secteur de l’eau plus efficaces sur le plan des coûts et plus respectueuses de l’environnement. En conséquence, il n’est pas surprenant que cette opération s’avère être le premier financement de la BEI à l'appui du secteur public roumain à bénéficier du soutien du plan Juncker. »

Corina Creţu, commissaire européenne à la politique régionale, a déclaré : « Une eau potable de qualité ne devrait jamais être un luxe et on devrait y avoir accès partout en Europe. Cet accord au titre du plan Juncker montre la valeur ajoutée qu'apporte réellement l’UE en soutenant des investissements destinés à protéger l’environnement et à améliorer la santé et le quotidien de nos citoyens. »

Cornel-Stefan Bardan, directeur général de la compagnie des eaux du département d’Alba, a pour sa part indiqué : « Le prêt de 12 millions d’EUR accordé par la BEI à la compagnie régionale des eaux du département d’Alba – le premier prêt à l’appui du service public roumain assorti d’une garantie du FEIS dans le cadre du plan Juncker – nous aidera à cofinancer, à un coût raisonnable, l’important projet de 114 millions d’EUR par lequel le département d’Alba assurera sa mise en conformité avec les directives européennes relatives à l’eau et à l’assainissement. »

Ce projet, dont le coût devrait se monter à 114 millions d’EUR au total, comprend la remise en état d’une prise d’eau, l’extension du réseau d’adduction d’eau de 55 km, ainsi que la rénovation de canalisations principales (115 km) et de deux stations d’épuration. En outre, le réseau d’assainissement dans la région sera étendu de 100 km. Enfin, l’investissement aidera à rénover 49 stations de pompage et à construire deux nouvelles stations d'épuration des eaux usées.

La remise en état des conduites d’eau principales et des égouts collecteurs réduira les fuites et les infiltrations et augmentera l’efficacité énergétique des réseaux, contribuant ainsi à l’atténuation des changements climatiques.