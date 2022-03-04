Katrin Schuhen est chimiste, inventrice et entrepreneuse. Elle se caractérise aussi par son anticonformisme qui la pousse à faire les choses à sa façon.

Après un bref passage en qualité de chargée de cours à l’université de Coblence-Landau en Allemagne, Katrin a eu l’idée d’une invention capable de révolutionner la manière dont la pollution par les microplastiques est éliminée de l’eau – de quoi relever l’un des défis majeurs de notre planète.

Ne souhaitant pas plonger dans le « monde de requins » qu’est le secteur de l’eau selon elle, elle a refusé de créer une entreprise à but lucratif standard. Son souhait était de créer une organisation aussi unique que son invention.

Elle a donc décidé de monter une entreprise à but non lucratif « où tous les bénéfices sont directement réinvestis dans les travaux de recherche de la société. C’est comme une université qui serait délestée de tous les aspects bureaucratiques ».

L’idée était en gestation depuis quelque temps déjà, mais l’entreprise, Wasser 3.0, n’a été créée qu’en 2020 sous la forme d’une société à but non lucratif axée sur les technologies vertes et la recherche-développement. Objectif : intégrer une approche commerciale durable et faire tout son possible pour préserver la propreté de l’eau. Tout était conforme à la philosophie de Katrin la poussant à suivre sa propre voie.

La pollution par les microplastiques est un problème de plus en plus important. Ces minuscules particules proviennent de produits tels que les cosmétiques et les pneus. Elles se retrouvent dans l’eau lorsque nous lavons des vêtements en polyester et sont produites par de nombreux types d’industries manufacturières. La plupart des microplastiques finissent leur course dans les océans, mais leur présence a également été mise en évidence dans les neiges de l’Everest et dans nos organismes.

Habituellement, on élimine les microplastiques de l’eau par filtration, mais il s’agit d’une technique laborieuse et coûteuse. Katrin a pris le problème par l’autre bout.