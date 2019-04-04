Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
UNIVERSITY OF CYPRUS II

Amélioration des infrastructures de recherche et d’apprentissage de [...]

Le prêt finance l’agrandissement et la modernisation de l’université de Chypre, y compris des travaux de construction sur le campus principal, de rénovation et de modernisation sur d’autres campus, et d’amélioration de l’efficacité énergétique et des caractéristiques antisismiques.

Statut
Première signature
Signé
18/12/2017
Montant
EUR 162 000 000
Pays
Chypre
Secteur(s)
Éducation
Fiche récapitulative

Date de publication
1 août 2014
Statut
Référence
Signé | 12/12/2014
20140303
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNIVERSITY OF CYPRUS II
University of Cyprus
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 162 million
EUR 216 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Second phase Investment Programme for the extension and development of the University of Cyprus campus.

The next phase of building development and refurbishment will be implemented over the coming years to ensure that the buildings are of high quality and enhance the research, teaching and social learning space in the University. The objectives are: • Support research and innovation, • Deliver a high quality student experience, • Invest to provide consistently high-quality infrastructure and equipment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the annexes I and II of the EIA Directive 2011/92/EU and therefore do not require a mandatory Environmental Impact Assessment. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY OF CYPRUS II
Date de publication
8 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55889614
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140303
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - PV Plant - UNIVERSITY OF CYPRUS II
Date de publication
7 Nov 2014
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55928756
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140303
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Au cœur du projet

Pourquoi et comment

Plus d’innovation et plus d’emplois

Pourquoi

  • Économie de la connaissance dans le secteur de l’éducation
  • Cohésion : aligner Chypre sur les autres économies de l’UE
  • Action en faveur du climat grâce à l’efficacité énergétique
  • Contribution exceptionnelle aux objectifs stratégiques de la Commission européenne pour prévenir les migrations après la crise financière

Comment

  • Les infrastructures actuelles sont trop petites pour permettre une augmentation du nombre d’étudiants. L’université de Chypre ne peut accepter qu’un tiers des candidatures qu’elle reçoit. En offrant des places à ces étudiants, ce projet leur permettra de rester à Chypre, ce qui renforcera l’économie de la connaissance du pays.
  • L’augmentation des installations de recherche donne un coup d’accélérateur à Chypre comme centre de recherche
  • Une meilleure éducation se traduit par plus d’innovation et moins de chômage
  • Une construction efficace en énergie permettra à l’université de fonctionner entièrement à l’énergie solaire

Secteurs et pays

Chypre Développement - international

Impact

Installations de médecine et d’ingénierie de pointe

Le nombre d’étudiants inscrits à l’université de Chypre est passé de 486 à plus de 10 000 au cours des 15 dernières années, soit une progression bien plus rapide que ce qui était prévu. Par ailleurs, désormais, ils bénéficient tous de bonnes installations :

  • une nouvelle bibliothèque, baptisée le Palais des connaissances, qui sera également ouverte au public ;
  • une faculté d’ingénierie ultramoderne comprenant des installations de recherche dans les domaines des transports, de l’énergie et de la gestion de l’eau ;
  • un projet lié à l’efficacité énergétique qui permettra à l’université d’être la première à s’appuyer entièrement sur l’énergie solaire ;
  • une faculté de médecine construite et aménagée à cet effet.

 

"Les travaux réalisés à l’université contribuent à l’un des projets les plus vastes et les plus importants de ces cinq dernières années. Nous en sommes très reconnaissants et envisageons l’avenir avec espoir."
Savia Orphanidou

Économiste au ministère chypriote des Finances

75 %

des coûts sont couverts par des fonds de la BEI

Financement de huit grands projets de construction

Regarder la vidéo

0:53

custom-preview

Récit

Des possibilités à Chypre pour les étudiantes et étudiants

1,75 milliard d’euros

Les investissements de la BEI à Chypre

Dans un large éventail de projets, allant de la construction d’hôpitaux à des centrales électriques

Au lendemain de la crise financière internationale, l’économie de Chypre s’est retrouvée à genoux. Difficile pour les jeunes Chypriotes d'envisager leur avenir dans le pays.

Andreas Antonopoulos, étudiant en économie, se souvient bien de cette période. « Rien ne nous incitait à rester à Chypre pour étudier », explique-t-il. « Nous n’étions pas sûrs de gagner notre vie correctement ni de trouver un emploi à la fin de nos études. »

« Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Je suis à jamais reconnaissant que de telles opportunités se présentent maintenant plus près de chez moi. »

Andreas a pu étudier à Chypre grâce à l’agrandissement de l’université, avec le soutien de la BEI. À Chypre, la banque de l’UE a investi au total 1,75 milliard d’euros dans un large éventail de projets, allant de la construction d’hôpitaux à des centrales électriques.


Voici ce que les étudiants, les professeurs et les chercheurs pensent de l’impact de nos financements sur leur université dans le podcast Future Europe.

"Ce prêt a permis à l’université de Chypre de rêver et d’avoir une vision d’avenir pour son développement. Partant d’une situation de crise, il a ouvert des perspectives. Je suis convaincue que l’université peut être à l’origine du progrès, que c’est l’endroit où l’on donne de l’espoir à la société."
Christina Marina Zachariadou Sierepekli

Bureau de planification de l’université

Un projet d’envergure pour une petite île

"Je suis immensément fier et très enthousiaste. Ce projet est unique à Chypre et peut-être même en Europe."
Constantinos Kythreotis

INGÉNIEUR CIVIL, CHYPRE

Auparavant, Constantinos Kythreotis supervisait de petits projets de construction et l’entretien des routes à Paphos. Pour un ingénieur civil, cette tâche n’était pas très stimulante, mais, vu la crise financière, il n’existait tout simplement pas de grand projet de construction sur lequel il aurait pu travailler. Constantinos était déjà content d’avoir ce travail, car, avec la crise, de nombreux travailleurs qualifiés avaient perdu leur emploi ou avaient été contraints de partir travailler à l’étranger.

Et puis, en 2017, Constantinos a rejoint le projet de l’université. Il supervise les équipes d’architectes, d’ingénieurs et de métreurs-vérificateurs qui s’occupent de la construction de la faculté d’ingénierie de l’université de Chypre pour un budget de 55 millions d’euros. Pour lui, relever ce défi est un réel plaisir.

« Je suis immensément fier et très enthousiaste », s’exclame ce Nicosien de 40 ans. « Ce projet est unique à Chypre et peut-être même en Europe. Il s’agit du plus grand bâtiment jamais construit à Chypre pour l’enseignement et la recherche. »

L’université de Chypre agrandit ses installations, notamment pour augmenter sa capacité d’accueil d’activités de recherche lucratives.

« Après la crise, la situation était particulièrement difficile pour le secteur de l’ingénierie et de la construction », explique Constantinos. « Le projet mis en œuvre à l’université a créé de nombreux emplois. Beaucoup de gens ont ainsi pu rester au pays avec leur famille. »

DR

Investir en faveur de l’éducation

"Aujourd’hui, nous attirons des personnes de toute l’Europe, des États-Unis, de Chine, du Brésil."
Demetrios Eliades

CHERCHEUR, CENTRE D’EXCELLENCE EN RECHERCHE ET INNOVATION KIOS

Les solutions dans le secteur de l’éducation coûtent de l’argent et pas seulement au niveau de l’enseignement supérieur. Mais les investissements dans l’éducation font cruellement défaut.

La fondation Bertelsmann en Allemagne a estimé qu’équiper les écoles de l’UE en technologies, réseaux et appareils numériques de base coûterait 584 euros par élève de l’enseignement primaire et 825 euros par élève de l’enseignement secondaire. L’Union européenne compte 24,5 millions d’élèves dans l’enseignement primaire et 36 millions dans l’enseignement secondaire, ce qui signifie que l’équipement numérique ne coûterait pas moins de 44 milliards d’euros – du matériel à remplacer tous les cinq ans en moyenneLa maintenance et l’assistance informatique pour ces technologies coûteraient 261 euros supplémentaires par élève primaire et 402 euros par élève de l’enseignement secondaire.

Dans nombre de pays, le budget consacré à l’éducation est restreint. Les besoins d’investissements non satisfaits dans les infrastructures nécessaires aux écoles allemandes, par exemple, sont passés de 42,8 milliards d’euros en 2018 à 44,2 milliards d’euros en 2020. Avant la pandémie de COVID-19, 148 milliards de dollars par an de nouveaux investissements étaient nécessaires pour parvenir à un enseignement préscolaire, primaire et secondaire universel dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure avant 2030.

La Banque européenne d’investissement peut contribuer à stimuler l’investissement. Elle a prêté 47 milliards d’euros à l’appui de projets dans l’éducation entre l’an 2000 et 2021. Récemment, elle s’est concentrée sur des projets numériques, tels que la connectivité des établissements scolaires en Serbie ou des ordinateurs pour l’apprentissage à distance des étudiants au Maroc.

2 octobre 2025

Le Groupe BEI nomme son premier ombudsman pour accroître encore la responsabilité et le bien-être sur le lieu de travail

En sa qualité d’interlocuteur indépendant et neutre, Bálint Balassa soutiendra le personnel dans la résolution confidentielle des conflits.

