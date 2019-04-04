"Les travaux réalisés à l’université contribuent à l’un des projets les plus vastes et les plus importants de ces cinq dernières années. Nous en sommes très reconnaissants et envisageons l’avenir avec espoir."
Fiche récapitulative
Second phase Investment Programme for the extension and development of the University of Cyprus campus.
The next phase of building development and refurbishment will be implemented over the coming years to ensure that the buildings are of high quality and enhance the research, teaching and social learning space in the University. The objectives are: • Support research and innovation, • Deliver a high quality student experience, • Invest to provide consistently high-quality infrastructure and equipment.
Universities and research institutions are not specifically mentioned in the annexes I and II of the EIA Directive 2011/92/EU and therefore do not require a mandatory Environmental Impact Assessment. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Au cœur du projet
Pourquoi et comment
Plus d’innovation et plus d’emplois
Pourquoi
- Économie de la connaissance dans le secteur de l’éducation
- Cohésion : aligner Chypre sur les autres économies de l’UE
- Action en faveur du climat grâce à l’efficacité énergétique
- Contribution exceptionnelle aux objectifs stratégiques de la Commission européenne pour prévenir les migrations après la crise financière
Comment
- Les infrastructures actuelles sont trop petites pour permettre une augmentation du nombre d’étudiants. L’université de Chypre ne peut accepter qu’un tiers des candidatures qu’elle reçoit. En offrant des places à ces étudiants, ce projet leur permettra de rester à Chypre, ce qui renforcera l’économie de la connaissance du pays.
- L’augmentation des installations de recherche donne un coup d’accélérateur à Chypre comme centre de recherche
- Une meilleure éducation se traduit par plus d’innovation et moins de chômage
- Une construction efficace en énergie permettra à l’université de fonctionner entièrement à l’énergie solaire
Regarder la vidéo
0:53
"Ce prêt a permis à l’université de Chypre de rêver et d’avoir une vision d’avenir pour son développement. Partant d’une situation de crise, il a ouvert des perspectives. Je suis convaincue que l’université peut être à l’origine du progrès, que c’est l’endroit où l’on donne de l’espoir à la société."
Sur le même sujet
Comment apprendrez-vous à l’avenir ?
Un emploi pour moi : un projet européen unique pour Chypre
L’Université de Chypre aide le pays à se relever
Projets et articles associés
VP Vigliotti at MED9: EIB backed its pledge to support sustainable future for European agriculture with new multi-billion financing opportunities
European Investment Bank Group (EIB) Vice-President Gelsomina Vigliotti reaffirmed the Group’s steadfast commitment to advancing a sustainable, innovative, and resilient agricultural sector across the European Union by creating new multi-billion euro financing opportunities for EU farmers.
Women Climate Leaders Network mid-year meeting reflects on Europe’s green and inclusive future
The Women Climate Leaders Network (WCLN) convened its mid-year hybrid meeting in Brussels, bringing together its members – women business leaders from all 27 EU Member States - EU policymakers and expert guests, to advance Europe’s green transition for strengthening our competitiveness.
Le Groupe BEI nomme son premier ombudsman pour accroître encore la responsabilité et le bien-être sur le lieu de travail
En sa qualité d’interlocuteur indépendant et neutre, Bálint Balassa soutiendra le personnel dans la résolution confidentielle des conflits.
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.