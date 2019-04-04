Auparavant, Constantinos Kythreotis supervisait de petits projets de construction et l’entretien des routes à Paphos. Pour un ingénieur civil, cette tâche n’était pas très stimulante, mais, vu la crise financière, il n’existait tout simplement pas de grand projet de construction sur lequel il aurait pu travailler. Constantinos était déjà content d’avoir ce travail, car, avec la crise, de nombreux travailleurs qualifiés avaient perdu leur emploi ou avaient été contraints de partir travailler à l’étranger.

Et puis, en 2017, Constantinos a rejoint le projet de l’université. Il supervise les équipes d’architectes, d’ingénieurs et de métreurs-vérificateurs qui s’occupent de la construction de la faculté d’ingénierie de l’université de Chypre pour un budget de 55 millions d’euros. Pour lui, relever ce défi est un réel plaisir.

« Je suis immensément fier et très enthousiaste », s’exclame ce Nicosien de 40 ans. « Ce projet est unique à Chypre et peut-être même en Europe. Il s’agit du plus grand bâtiment jamais construit à Chypre pour l’enseignement et la recherche. »

L’université de Chypre agrandit ses installations, notamment pour augmenter sa capacité d’accueil d’activités de recherche lucratives.

« Après la crise, la situation était particulièrement difficile pour le secteur de l’ingénierie et de la construction », explique Constantinos. « Le projet mis en œuvre à l’université a créé de nombreux emplois. Beaucoup de gens ont ainsi pu rester au pays avec leur famille. »