Des grands projets universitaires à des jeux à visée scientifique : comment l’éducation de demain modifiera nos modes d’apprentissage
Cet épisode exceptionnel de « Future Europe » se penche sur l’évolution de l’éducation à l’avenir et vous présente des projets dans toute l’Europe qui illustrent la mise en œuvre de ces changements.
Écoutez ce nouvel épisode de « Future Europe » si vous voulez savoir :
- comment des écoles et des universités se développeront pour attirer l’innovation et les financements ;
- comment une entreprise fabrique des jeux destinés à intéresser les enfants – et plus particulièrement les petites filles – aux sciences ;
- ce qui constitue le cadre idéal pour apprendre en maternelle ;
- …et, bien sûr, si vous voulez juste entendre des enfants adorables.
« Future Europe » vous donne un aperçu de ce que sera le monde de demain en vous montrant comment des entreprises, des groupes de personnes et des écoles se préparent pour un monde plus durable. Tous les projets sur lesquels nous nous penchons dans « Future Europe » ont été rendus possibles par des prêts ou des aides de l’UE, notamment de la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE. Par conséquent, l’un des éléments que nous étudions dans chaque épisode est le lien entre un avenir durable et prospère et l’Union européenne.
Préparez-vous maintenant à écouter l’épisode et à découvrir des enfants adorables – et très intelligents – venus de Finlande, de Chypre, du Luxembourg et du Portugal, ainsi que ceux qui leur apportent aujourd’hui l’éducation de demain.