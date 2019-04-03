Du recyclage alimentaire aux lasers triant des graines de tournesol : comment sera produite la nourriture de demain – et quel sera peut-être son goût
Cet épisode exceptionnel de « Future Europe » se penche sur l’évolution de la nourriture à l’avenir et vous présente des projets réalisés dans toute l’Europe, qui illustrent la mise en œuvre de ces changements.
Écoutez ce nouvel épisode de « Future Europe » si vous voulez savoir :
- comment des engrais de synthèse peuvent réduire la consommation d’énergie ;
- combien pèse une graine de tournesol ;
- quel est l’impact social d’un projet visant à réduire le gaspillage alimentaire de 50 % ;
- ce qu’il advient du reste de la tranche de tomate placée par le restaurateur dans votre burger.
« Future Europe » vous donne un aperçu de ce que sera le monde de demain en vous montrant comment des entreprises, des groupes de personnes et des écoles se préparent pour un monde plus durable. Tous les projets sur lesquels nous nous penchons dans « Future Europe » ont été rendus possibles par des prêts ou des aides de l’UE, notamment de la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE. Par conséquent, l’un des éléments que nous étudions dans chaque épisode est le lien entre un avenir durable et prospère et l’Union européenne.
Préparez-vous maintenant à écouter l’épisode et à découvrir différents innovateurs venus de Bulgarie, des Pays-Bas et du Danemark. Grâce à eux, la nourriture de demain devient une réalité, tout en créant des emplois.