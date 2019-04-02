Des péages électroniques aux craintes liées à l’autonomie : comment les entreprises tentent de rendre la conduite plus sûre et plus durable à l’avenir
Cet épisode exceptionnel de « Future Europe » se penche sur l’évolution de la conduite à l’avenir et vous présente des projets réalisés dans toute l’Europe, qui illustrent la mise en œuvre de ces changements.
Écoutez ce nouvel épisode de « Future Europe » si vous voulez savoir :
- comment les entreprises testent de nouveaux véhicules électroniques et automatiques ;
- comment les autoroutes à « péages électroniques » réduisent la consommation de carburant et rendent la conduite plus sûre ;
- quel bruit fait la voiture électrique la plus rapide au monde ;
- et comment une entreprise italienne tente d’écarter les craintes des conducteurs liées à l’autonomie limitée des véhicules électriques.
« Future Europe » vous donne un aperçu de ce que sera le monde de demain en vous montrant comment des entreprises, des groupes de personnes et des écoles se préparent pour un monde plus durable. Tous les projets sur lesquels nous nous penchons dans « Future Europe » ont été rendus possibles par des prêts ou des aides de l’UE, notamment de la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE. Par conséquent, l’un des éléments que nous étudions dans chaque épisode est le lien entre un avenir durable et prospère et l’Union européenne.
Préparez-vous maintenant à écouter l’épisode et à découvrir différents innovateurs venus d’Autriche, de Croatie, de Slovénie et d’Italie. Grâce à eux, la conduite de demain devient une réalité, tout en créant des emplois.