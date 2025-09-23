Alle Projekte

Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
WIR STELLEN VOR
Projekte in Spanien stärken Europas Energieautonomie
So wird Wirtschaft grüner
23.09.2025
Affordable homes in the north of Sweden
Geld für gleiche Chancen
Französische Gigafabrik fertigt Batterien für E-Fahrzeuge
Erdwärme in Deutschland
Neue S-Bahn-Züge für München
Tunesien setzt auf sichere Versorgung mit Lebensmitteln
Kükentöten muss nicht sein
CrowdFarming: Direktvertrieb für nachhaltige Lebensmittel
So geht Geothermie in Afrika
Kairos U-Bahn wächst weiter
Deutsche Software verbessert Patientenversorgung
Moderne Hafeninfrastruktur in Varna
Cloudbasiertes digitales Banking für kleine Unternehmen in Süditalien
Innovative Finanzierung gibt Mailänder Schule neue pädagogische Impulse
Eine bessere, grünere Infrastruktur für Krakau
Modernised 5G for Malta
Wo Windräder schwimmen lernen
Revolutionäre Leistungselektronik für weniger CO2
28.06.2023
Weniger CO2 durch Mini-Lautsprecher
27.07.2023
Entsalzungsanlage und Pipeline bringen Wasser für Jordanien
26.04.2023
Virtuelles Teleportieren wird Realität
25.04.2023
Mini-Grid-Strom für Madagaskars Landbevölkerung
21.04.2023
Gratisstrom für Favelas
03.04.2023
Sonnenenergie für das ländliche Afrika
03.01.2023
Poste Italiane liefert grün
15.12.2022
Endlich fließendes Wasser in Senegal
15.12.2022
Kampf gegen Küstenerosion in Rumänien
Investitionen in frauengeführte Betriebe in Afrika
03.03.2022
Schub für Covid-19-Impfstoffe in Afrika
07.03.2022
Diagnosetools für Covid-19
08.12.2021
Stahl aus Bioethanol
24.11.2021
Bessere Forschungs- und Lerneinrichtungen an der Universität Zypern
02.12.2021
Batterien auf Rädern
01.12.2021
Ein grüner, gerechter Übergang
02.12.2021
Wie wir BioNTech beim ersten Coronaimpfstoff halfen
12.02.2021
Klimaforschung an der Küste und im Meer
Hoffnung für kleine Betriebe in Italien
17.12.2021
Ein Rettungsanker für Nordspanien
16.12.2021
Gesunder Zucker für Babys
15.12.2021
