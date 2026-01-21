Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Beratung

Für wirkungsstarke Projekte, Märkte und Kompetenzen

Unser Produktkatalog  

Die EIB hilft mit fachkundiger Beratung, Märkte zu entwickeln, Kompetenzen aufzubauen und wirkungsstarke Projekte voranzubringen. Wir unterstützen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, damit sie gute Investitionsentscheidungen zu treffen und an mehr Kredite oder sonstige Finanzierungen gelangen.

Unseren Kunden innerhalb und außerhalb der EU helfen wir mit maßgeschneiderten Lösungen, bessere Projekte zu finanzieren, die die strategischen Prioritäten der EIB-Gruppe voranbringen.

Dabei greifen wir auf ein flexibles Beratungsmodell zurück, das internes und externes Know-how und die Zusammenarbeit mit internationalen Institutionen kombiniert und Aktivitäten unter EU‑ und sonstigen Mandaten umfasst.“

So können wir:

  • die Wirkung öffentlicher Gelder maximieren
  • die Projektqualität verbessern
  • Finanzierungen schneller verfügbar machen

Unser Angebot

Die EIB bietet ihren Kunden ein breites Spektrum von Beratungsleistungen, damit sie bankfähige Projekte planen, vorbereiten und umsetzen können.

Projektunterstützung Marktentwicklung Kapazitätsaufbau

Beratung in allen Phasen

Wir unterstützten wirkungsstarke Projekte in allen Phasen – von der Anbahnung über die Vorbereitung bis hin zur Durchführung. Außerdem beraten wir bei der Finanzierung von Investitionen.

Mit unserer Beratung stärken wir die Projektqualität und -reife. Wir helfen, Hürden zu überwinden und Gelder zu mobilisieren, auch Finanzierungen der Europäischen Investitionsbank. Wir helfen auch bei der Umsetzung und dem Betrieb, damit Mittel schneller ausgezahlt werden. Dabei greifen unsere Teams auf Erfahrungen in verschiedenen Ländern und Sektoren zurück, um Kunden den größtmöglichen Mehrwert zu bieten.

Angebotssuche:

 
   von    Ergebnissen
 

Bewertung und Entwicklung neuer Märkte

Wir identifizieren Marktlücken und entwerfen Lösungen für Finanzierungsinstrumente, Investitionsplattformen und Kombinationsinstrumente.

Angebotssuche:

 
   von    Ergebnissen
 

Aufbau von Know-how, Partnerschaften und Netzwerken

Wir helfen Kunden und Partnern, Kapazitäten und Know-how aufzubauen, damit sie Projekte und Investitionsprogramme vorbereiten und umsetzen können, die europäischen Standards entsprechen.

Dabei achten wir auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit, die Einhaltung der Vorschriften über staatliche Beihilfen und die Verbreitung von Best Practices. Außerdem informieren wir über Finanzierungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der EU.

Zu unseren Online-Ressourcen.

Angebotssuche:

 
   von    Ergebnissen
 

Unsere Zielgruppen

Wir beraten vielfältige Kunden in der EU und weltweit.

  • Öffentlicher Sektor: Ministerien von Mitglieds- und Partnerländern, Zentralbanken, zentrale und lokale Behörden, Städte, Verwaltungsbehörden für EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung, staatliche Einrichtungen
  • Privater Sektor: kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Midcaps, forschungsorientierte und innovative Unternehmen
  • Finanzpartner: nationale Förderinstitute, Geschäftsbanken, Mikrofinanzinstitute, Investitionsfonds

Jede Beratung ist auf die Kunden zugeschnitten und mit den EU-Zielen abgestimmt.

Förderung

Sie haben Fragen oder Interesse an unserer Beratung?

Kontakt  

Im Fokus

EIB Beratung 2024

Beratung gehört fest zum Leistungsangebot der Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Wir entwickeln Märkte, fördern wirkungsstarke Ideen und helfen unseren Kunden, Kompetenzen aufzubauen. Mit gezielter Beratung und technischer Hilfe können wir mehr Projekte finanzieren, besser investieren und unsere Kernprioritäten erfüllen.

Lesen Sie unsere Online-Publikation zum Thema  

Storys

  • 2 Februar 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 8 Januar 2026

    Klimakiller im Meeresboden vergraben

    Neue Technologie bringt Griechenland Netto-Null-Emissionen näher

    Umwelt Klima Beratung Dekarbonisierung Emissionen Innovationsfonds Griechenland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
  • 18 Dezember 2025

    Ilunion wird mit EIB Beratung umweltfreundlicher

    Spanisches Unternehmen spart Strom und Wasser dank EIB Beratung – für mehr Gewinn und mehr Jobs für Menschen mit Behinderung

    Beschäftigung Wasser Institutional Abwasser Klima Beratung Energieeinsparungen EIB-Ziele Wasser-/Abwassermanagement Klimaschutz Nachhaltigkeit Spanien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 20 November 2025

    Bukarest baut U-Bahn-Netz weiter aus

    Rumäniens verkehrsüberlastete Hauptstadt modernisiert ihre U-Bahn. Das Beratungsteam der EIB hilft ihr, das Netz besser, sicherer und nachhaltiger zu machen.

    Infrastruktur Stadtentwicklung Verkehr Jaspers Klima Beratung Finanzierungsinstrumente Rumänien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 15 Oktober 2025

    Alles auf grün

    EIB-Programm hilft mazedonischen Banken, Unternehmen bei Klimaprojekten besser zu unterstützen

    KMU Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem (GFS) Klima Beratung Erneuerbare Energien Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Nordmazedonien Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 11 September 2025

    New energy programme in Cyprus for batteries, solar

    Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen

    Umwelt Gesundheit und Life Sciences Jaspers Klima Beratung Finanzierungsinstrumente Technologie Entwicklungslösungen Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
Verzeichnis der Endempfänger und Dienstleister

Unsere Produkte und Leistungen

Wir wollen die grüne Wende beschleunigen, Technologie-Innovationen vorantreiben, Sicherheit und Verteidigung stärken sowie soziale Infrastruktur und den regionalen Zusammenhalt fördern Wir setzen uns für internationale Entwicklung und die Integration der Kapitalmärkte ein, um Europas starke globale Präsenz zu sichern. Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit.

Darlehen

Kredite an Kunden jeder Größe, um nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung zu fördern

Eigenkapital

Eigenkapitalfinanzierungen und Fondsbeteiligungen, die privates Kapital mobilisieren

Garantien

Zur Absicherung von Risiken kleiner und großer Projekte sowie von Kreditportfolios

Beratung

Technische und finanzielle Beratung für unsere Kunden