Die EIB hilft mit fachkundiger Beratung, Märkte zu entwickeln, Kompetenzen aufzubauen und wirkungsstarke Projekte voranzubringen. Wir unterstützen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, damit sie gute Investitionsentscheidungen zu treffen und an mehr Kredite oder sonstige Finanzierungen gelangen.

Unseren Kunden innerhalb und außerhalb der EU helfen wir mit maßgeschneiderten Lösungen, bessere Projekte zu finanzieren, die die strategischen Prioritäten der EIB-Gruppe voranbringen.

Dabei greifen wir auf ein flexibles Beratungsmodell zurück, das internes und externes Know-how und die Zusammenarbeit mit internationalen Institutionen kombiniert und Aktivitäten unter EU‑ und sonstigen Mandaten umfasst.“

So können wir: