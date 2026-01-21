Unser Angebot
Die EIB bietet ihren Kunden ein breites Spektrum von Beratungsleistungen, damit sie bankfähige Projekte planen, vorbereiten und umsetzen können.
Beratung in allen Phasen
Wir unterstützten wirkungsstarke Projekte in allen Phasen – von der Anbahnung über die Vorbereitung bis hin zur Durchführung. Außerdem beraten wir bei der Finanzierung von Investitionen.
Mit unserer Beratung stärken wir die Projektqualität und -reife. Wir helfen, Hürden zu überwinden und Gelder zu mobilisieren, auch Finanzierungen der Europäischen Investitionsbank. Wir helfen auch bei der Umsetzung und dem Betrieb, damit Mittel schneller ausgezahlt werden. Dabei greifen unsere Teams auf Erfahrungen in verschiedenen Ländern und Sektoren zurück, um Kunden den größtmöglichen Mehrwert zu bieten.
Bewertung und Entwicklung neuer Märkte
Wir identifizieren Marktlücken und entwerfen Lösungen für Finanzierungsinstrumente, Investitionsplattformen und Kombinationsinstrumente.
Aufbau von Know-how, Partnerschaften und Netzwerken
Wir helfen Kunden und Partnern, Kapazitäten und Know-how aufzubauen, damit sie Projekte und Investitionsprogramme vorbereiten und umsetzen können, die europäischen Standards entsprechen.
Dabei achten wir auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit, die Einhaltung der Vorschriften über staatliche Beihilfen und die Verbreitung von Best Practices. Außerdem informieren wir über Finanzierungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der EU.
Unsere Zielgruppen
Wir beraten vielfältige Kunden in der EU und weltweit.
- Öffentlicher Sektor: Ministerien von Mitglieds- und Partnerländern, Zentralbanken, zentrale und lokale Behörden, Städte, Verwaltungsbehörden für EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung, staatliche Einrichtungen
- Privater Sektor: kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Midcaps, forschungsorientierte und innovative Unternehmen
- Finanzpartner: nationale Förderinstitute, Geschäftsbanken, Mikrofinanzinstitute, Investitionsfonds
Jede Beratung ist auf die Kunden zugeschnitten und mit den EU-Zielen abgestimmt.
Förderung
Sie haben Fragen oder Interesse an unserer Beratung?
Unsere Produkte und Leistungen
Wir wollen die grüne Wende beschleunigen, Technologie-Innovationen vorantreiben, Sicherheit und Verteidigung stärken sowie soziale Infrastruktur und den regionalen Zusammenhalt fördern Wir setzen uns für internationale Entwicklung und die Integration der Kapitalmärkte ein, um Europas starke globale Präsenz zu sichern. Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit.